Canarias queda fuera del ranking nacional del Observatorio de la Cultura en 2025

El ecosistema cultural canario queda fuera del ranking nacional que selecciona cada año "lo mejor de la cultura" de todo el país a cargo del Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea. El informe Lo Mejor de la Cultura en 2025, elaborado a partir de las valoraciones de cientos de profesionales del sector cultural español, destaca un total de 111 instituciones y acontecimientos culturales de España como los más sobresalientes de 2025, entre las que no figura ningún proyecto cultural de Canarias.

Por comunidades, el informe valora la oferta cultural de cada región por su "calidad e innovación" a partir de su programación en 2025: Canarias se sitúa en el puesto número 12, al igual que el año anterior. Respecto a la oferta cultural por ciudades, Santa Cruz de Tenerife baja del puesto número 23 al 25, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, que se postula como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, repite en el 27. Este listado suma un total de 45 ciudades, que encabezan, en este orden, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga.

Además, el Observatorio de la Cultura reconoce con sus "insignias culturales" los espacios o iniciativas más destacados de cada comunidad española, que en el caso de las Islas distingue a TEA - Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz de Tenerife.

Ranking de Canarias

Asimismo, el informe también desgrana los rankings específicos con los proyectos culturales más destacados de 2025 en cada comunidad. En el podio, TEA - Tenerife Espacio de las Artes asciende al primer puesto, lo que supone una escalada de diez peldaños con respecto al año anterior. Le sigue el Phe Festival, en Puerto de la Cruz (Tenerife) y el Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria, igualados en segundo lugar (ambos suben un puesto).

Como novedad, el Festival Boreal, de Los Silos (Tenerife), debuta este año en el ranking, igualado en cuarto lugar con otras cuatro propuestas: el Festival Internacional de Música de Canarias, que se celebra en las ocho islas; el festival Temudas, en Las Palmas de Gran Canaria; el Auditorio de Tenerife Adán Martín y el festival Masdanza, en Las Palmas de Gran Canaria.

En quinto lugar se sitúan el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en Las Palmas de Gran Canaria, y Mueca - Festival Internacional de Arte en la Calle, en Puerto de la Cruz (Tenerife). Y completan el listado, con la misma puntuación, el Auditorio Alfredo Kraus, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, junto con el festival Keroxen, en Santa Cruz de Tenerife, y el festival Sonidos Líquidos, en La Geria (Lanzarote).

Lo mejor de la Cultura en 2025 en España

En la relación de Lo Mejor de la Cultura en 2025, el primer puesto encumbra al Museo Reina Sofía, seguido por el Museo del Prado, el Festival de Cine de San Sebastián, el Museo Thyssen - Bornemisza (sube un puesto), el Museo Guggenheim, el Teatro Real (sube dos), CaixaForum, CCCB y la Fundación Juan March, igualada con el Festival de Málaga (sube uno) y con Matadero Madrid, que sube cuatro puestos. Esta enumeración incluye centros, ferias y bienales de arte, espacios culturales y multidisciplinares, festivales de cine, música, teatro y cómic, fundaciones y galas de premios.

La Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezan el ranking de comunidades más reconocidas por su oferta cultural de este año, toda vez que la Insignia Cultural de España 2025 es el Museo Reina Sofía.

El informe Lo Mejor de la Cultura 2025, realizado por el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea, se ha presentado públicamente el 29 de enero de 2026 en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, con la asistencia de numerosos miembros del panel que participó en su elaboración, conformado por representantes de organizaciones culturales de toda España, desde profesionales del sector a medios de comunicación y público de la cultura. Cabe destacar que, si bien el ranking nacional se basa en la opinión de los panelistas de toda España, el ranking de cada comunidad refleja exclusivamente la opinión de los panelistas de esa comunidad.

Elaborado con carácter anual desde el año 2009, el objetivo del resultado del informe anual es confeccionar "una guía cultural útil, para todos los públicos, con lo mejor de la oferta cultural en toda España, con el valor añadido de su prescripción por los profesionales del sector".