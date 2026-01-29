La danza marca con ‘Martyrs’ el ritmo cultural de Lanzarote

Regresa el Festival de Artes Escénicas de los Centros de Arte, Cultura y Turismo a la programación cultural de Lanzarote con el comienzo de año y lo hace por todo lo alto con Martyrs, un espectáculo de danza contemporánea dirigido por la coreógrafa Mar Gómez que mañana viernes inundará de magia el Auditorio Jameos del Agua, creación de César Manrique que junto a otros espacios del artista lanzaroteño convertidos en escenarios donde se desarrolla esta cita cultural constituyen un atractivo extra a su ya de por sí cuidada oferta cultural.

Martyrs es una alegoría a las contradicciones humanas que explora los límites físicos y emocionales del cuerpo a través de un lenguaje intenso y directo, y plantea una reflexión sobre la resistencia, la fragilidad y la entrega para situar al intérprete en un espacio de tensión constante entre lo físico y lo emocional.

Humor y drama se amalgaman en esta alegoría sobre las contradicciones humanas que ofrece Martyrs.

En una acelerada sucesión de escenas planteadas con una narrativa fragmentaria, un grupo de mártires, presentes en nuestro imaginario colectivo, se comportará como una pandilla de antihéroes cómicos impregnados de ironía y sarcasmo.

Tras Martyrs, el Festival de Artes Escénicas de los Centros Turísticos de Lanzarote continuará su programación con Afines, de Marcat Dance, el sábado día 28 de febrero en el Auditorio Jameos del Agua; Marcat Dance Workshop Lanzarote, de Marcat Dance, los días 25, 26 y 27 de febrero en distintos escenarios; Ojos de océano, de ESZER, el 14 de febrero, en el Jardín de Cactus, y el día 15 de febrero en la Pista de baile de Jameos del Agua.

Marzo arranca el día 7 con De jarana, de Jep Meléndez, Benito Cabrera y Tomás Fariña, en el Auditorio Jameos del Agua.

A continuación y dentro del Festival de Artes Escénicas de los Centros Turísticos de Lanzarote le llega el turno al espectáculo ¡Viva!, de la compañía Manuel Liñán, el 27 de marzo, en el Auditorio Jameos del Agua; La desnudez, de la compañía Daniel Abreu, el 11 de abril en el mismo espacio; Una noche en Magdalá, de Bypass Teatro, el 25 de abril, en el Restaurante Castillo de San José, y Hidden, de Lali Ayguadé Company, que se representa el día 9 de mayo en el Auditorio Jameos del Agua.