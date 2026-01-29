'Esencia’ pondrá «al borde del abismo» al público del Cuyás

La obra Esencia pondrá «al borde del abismo» al público que asista a algunas de las dos funciones que tendrán lugar este viernes y sábado, a las 19.30 horas, en el Cuyás «y que cada cual tome sus propias decisiones». Así lo aseguró el actor Juan Echanove durante la presentación que tuvo lugar ayer en el recinto de la calle Viera y Clavijo. Echanove hizo estas declaraciones en un acto al que también asistió su compañero en escena, Joaquín Clement, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y el director del espacio escénico, Gonzalo Ubani.

Arriesgada

El actor añadió que se trata de una obra «arriesgada» y un texto «profundamente vertiginoso» que está encuadrado dentro de una colección que se llama Teatro de la Conspiración y que habla sobre la posibilidad de una conspiración universal, «de que la realidad que vivimos es ficticia e inventada y de que la historia tal y como la conocemos puede estar manipulada y realmente somos piezas de un destino universal que ya está escrito», aseguró Echanove.

Amigos

Escrito por Ignacio García May y dirigido por Eduardo Vasco, la obra es una coproducción entre el Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales y aborda la historia de dos viejos dos amigos, Pierre y Cecil, que se encuentran en un café en Quebec después de 14 años sin verse cuando uno de ellos ha sido citado allí para hacerle una entrevista a un autor maldito canadiense «que no se sabe realmente si es canadiense, pero que en todo caso lo podríamos encuadrar dentro de los autores malditos como J. D. Salinger o Thomas Pynchon», aseguró. «Esos autores de los que no se saben ni cómo son, que no hay fotografías». A partir de ahí se trenza entre los dos un diálogo que tiene muchas vertientes . «He hecho monólogos, pero no tan complejos y que requirieran tanta precisión lingüística como este» subrayó el veterano actor. «Incluidas comas, puntos y preposiciones», así como agilidad mental para poder ejecutarlo, y por este motivo «es de las cosas de las que más orgulloso estoy de mi vida». Para el actor madrileño abordar este trabajo, por tanto, ha sido una sensación inigualable.

Matices

«Es una pieza que tiene tantos matices, tiene tantas curvas a gran velocidad y que precisa tal concentración para poder hacerla, que cuando realmente termina y la sentimos como bien ejecutada siento que ha valido la pena casi 50 años ya de trabajar en el teatro para sentir lo de hoy». Un trabajo minucioso destinado a que, contrariamente, el espectador no lo perciba así y que lo reciba como una actuación que «fluye entre los dos personajes, que llega hasta a rozar la comedia y, a veces, lo cotidiano», a pesar de «las capas que hay que ir desentrañando de lo que se cuenta», porque, asegura Echavone, «tiene muchas lecturas».

Proceso

Joaquín Clement, por su parte, reconoció que no se había encontrado nunca con un proceso así y comparó el esfuerzo del estudio de la obra al de unas oposiciones, al tiempo que señaló que desentrañar esta historia ha sido «sorprendente» y la interpretación en esta obra «una de las experiencias más placenteras» de su vida, apuntado que la obra es para todo tipo de público «porque es muy transversal» y «todo el mundo se lleva algo, se ríe o sale impactado». El actor subrayó que han estado cuatro meses estudiando el texto y que surge tras un proceso de ensayo de más de tres horas diarias. En este punto Echanove puntualizó que los dos actores se conocen desde siempre. «Nunca habíamos trabajado juntos y con esta obra teníamos que comprobar si entre los dos había un espacio de admiración mutua, dejar una verdad efectiva entre dos intérpretes». El actor también quiso aclarar que si antes le perturbaban los móviles que sonaban en plena función, ahora lo que más le desconcentra cuando actúa en un teatro son las pantallas iluminadas de alguien que consulta algún mensaje.

Finalmente, el actor destacó el talento de García May recordando que «le dieron el premio Tirso de Molina siendo muy joven» a lo que Gonzalo Ubani apuntó que tiene el nivel de «un Mayorga», aunque sea la primera vez que se representa en este escenario