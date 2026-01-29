Gabetta y Hrusa, excepcionales

Sol Gabetta y Jakub Hrusa, ambos nacidos en 1981, nos han mostrado en el concierto del Festival de Música de Canarias del pasado miércoles el enorme talento que alumbra a la generación -en este caso, ya madura- de músicos que inunda el panorama actual y con una de arrolladores músicos aún más jóvenes que vienen detrás: Mäkelä o Dueñas, por poner un ejemplo.

El director checo, sustituto de Pappano en Londres y próximo titular de la Filarmónica Checa, mostró unas maneras extraordinarias desde el podio. Desde la interpretación de la animosa obertura de la ópera de Smetana, Dve Dovy (Las dos viudas), nos dejó claro que su visión de la música checa, al igual que en Dvorák, tendría una profundidad sinfónica singular, con tempi justos, elongando los fraseos hacia un lirismo trascendente, huyendo del pintoresquismo sin renunciar a la incisividad rítmica, y con una enorme energía basada en una muy elaborada construcción de la arquitectura sinfónica. Todas estas virtudes aparecieron en la Séptima Sinfonía de Dvorák desde el hermoso trazado melódico del primer movimiento, visionario, lleno de matices y momentos climáticos de emotiva intensidad.

La exposición del movimiento lento tuvo un bello eco brahmsiano, destacando las conjuntadas maderas de hermoso vuelo poético, con una muy hábil mano izquierda llena de detalles e intenciones, al igual que el severo Scherzo, de gran impulso pero de enorme claridad en sus diferentes métricas; energía que no decrece en un bucólico trío. Profundo y penetrante el último movimiento, muy bien expuesto, una vez más, con enorme riqueza de colores y detalles expresivos.

La Sinfónica de Bamberg es muy parecida a la de Stuttgart, oída hace pocos días: destaca por su conjunción, prístino equilibrio y hermosa exposición tímbrica. Fenomenal la sección de violonchelos, así como la conjunción lograda por Hrusa en maderas, a las que hizo cantar en Dvorák con enorme calidad y relieve.

Sol Gabetta interpreta el sentido Concierto de Edward Elgar desde una óptica de belleza sonora basada en su Goffriller de 1730, quizá no con un volumen extraordinario, pero con una afinación exquisita, fraseo refinado y un arco preciso y con recursos expresivos sobresalientes, como el conmovedor inicio del concierto. Gabetta es más contemplativa que implicada en lo dramático de la obra -por aquello de los ecos de guerra-, pero sortea su marcado victorianismo evitando la levedad y originando una densidad sonora muy lírica y de intensa comunicatividad. Hubo muy buena complicidad con Hrusa, que se mantuvo muy en línea con la chelista, atmosférico y cuidando que su sonoridad no se viera violentada.

Noticias relacionadas

Afortunados nuevamente con las propinas, la argentina nos ofreció el bello Langsam del Op.102 de Schumann, acompañada por la sección de violonchelos de la orquesta de Bamberg, momento de concentrada belleza. Jakub Hrusa, por su parte, también nos dio el inusual y brillante final de la Suite Americana de Dvorák. Música luminosa, grandes intérpretes. La nueva generación tiene mucho que decir y aportar aún a la mal llamada «música clásica».