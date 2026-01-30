Blanca Portillo: «El actor tiene que ver su rol como un creador»

La actriz Blanca Portillo asegura que «hay que abordar el trabajo del actor como si su rol fuera el mismo de un creador y no como una figura pasiva». La también productora y directora madrileña hizo estas declaraciones tras impartir un taller de tres días consecutivos en la sala Cuarterías del Teatro Cuyás que finalizó el pasado jueves y al que asistieron doce actores canarios. Un taller que formaba parte de las I Jornadas Teatrae de Artes Escénicas y Educación que durante tres semanas de este mes de enero ha incluido un gran número de actividades intensas que reunieron a docentes, artistas, estudiantes, investigadores y profesionales del sector cultural en torno al teatro como herramienta educativa, social y transformadora.

Pedagógico

Organizadas en el marco del programa pedagógico XV Aniversario de Teatrae, las actividades, que empezaron el pasado día 14 y se extendieron hasta ayer viernes, incluyeron conferencias, mesas redondas, talleres y encuentros profesionales que favorecieran el intercambio de experiencias entre el ámbito artístico y el educativo.

El objetivo era potenciar el papel del intérprete como creador, fomentando procesos de trabajo autónomos y colectivos desde el origen de la creación escénica.

El Cuyás y la ULPGC presentan las I Jornadas Teatrae de Artes Escénicas y Educación / La Provincia

Portillo, que ofreció el taller titulado El actor creador, añadió que «asistir al proceso de creación, a esa cocina que el espectador nunca ve, es profundamente enriquecedor y aquí se ha creado desde el origen: escribiendo, dirigiendo e interpretando». La actriz destacó el valor del espacio de Cuarterías como lugar que «invita a la creación». y el compromiso del grupo participante.

Partes

El programa de Teatrae estuvo dividido en tres partes. La primera, que se desarrolló entre el 14 y el 17 de enero, se centró en la formación de docentes y artistas, con un taller impartido por Lucía Miranda sobre teatro documental. La segunda, que tuvo lugar entre el 21 y el 23 de enero, incluyó el grueso de las actividades y, entre ellas, destacaron la charla inaugural de Tomás Motos sobre los retos del siglo XXI del teatro en la educación; la conferencia de Carmen Giménez Morte sobre la danza en el sistema educativo español; la asistencia por parte de los asistentes a un ensayo General del espectáculo de danza Capítulo de Daniel Abreu, o la conferencia de Nacho Ortega acerca de la Ley de Enseñanzas artísticas.

La tercera semana

Sin embargo, fue la tercera semana, la más intensa desde el punto de vista de la participación de los propios estudiantes.

En primer lugar, por el taller de Portillo en donde los futuros profesionales de las artes escénicas pudieron interactuar con una de las profesionales más reputadas del teatro nacional de los últimos años. Este taller supone el inicio de un proyecto de formación continuada para creadores con el objetivo de consolidar un espacio estable de intercambio formativo entre profesionales canarios y figuras destacadas del panorama escénico nacional.

I Jornadas Teatrae de Artes Escénicas y Educación / Gobierno de Canarias

Las jornadas se han completado con conferencias inaugurales, mesas de debate sobre políticas culturales y educativas, proyectos de artes escénicas en contextos educativos y experiencias de transformación social a través del teatro y la danza.

Encuentro en el Obelisco

El cierre contó con un encuentro en el Obelisco celebrado durante la mañana de ayer, centrado en el trabajo con centros educativos y las técnicas del teatro social, reforzando así el vínculo entre creación artística, educación y comunidad.

Las actividades comenzaron a las 9.00 horas con una sesión creativa en la cual arteducadores y docentes participantes en el taller de teatro documental pusieron en marcha dinámicas con grupos escolares. Y siguió con la muestra Work In Progress permitiendo al público observar las etapas creativas, de investigación o de montaje antes de su finalización