Juan Echanove, actor: "Los poderes fácticos están más pendientes del relato que del hecho en sí"

¿Por qué es importante ver en este contexto social una obra como Esencia?

Pues Esencia es un teatro de la palabra donde se plantean situaciones y aspectos que son importantes para el espectador, porque les puede hacer reflexionar sobre esta realidad que estamos viviendo, que a veces es tan difícil de comprender. En este mundo en el que vivimos hoy, en el que nos despertamos y da miedo conectar con cualquier medio de comunicación porque no sabes qué te pueden llegar a contar de las cosas que tú creías que nunca iban a ocurrir, y que de repente van y ocurren, es importante reflexionar y ser críticos. Hoy crees que vives en un mundo y a lo mejor, mañana por la mañana, te demuestran que vives en otro o, más bien, pretenden hacerte creer que vives en otro. Y todo este juego mental que hay con la realidad, la historia y la actualidad es lo que está en la médula de Esencia y del diálogo que entrelazan estos dos personajes protagonistas, que se encuentran en un café en Quebec.

¿Cuál es el poder de la palabra para construir o manipular la realidad?

La palabra es fundamental y es lo que pone de manifiesto este tipo de teatro de Ignacio García May. Todo el discurso de Esencia está cifrado en el poder que tiene la utilización de la palabra. Te diría que dentro del discurso de la función hay un extracto que define fundamentalmente ese poder de la palabra, que es cuando mi personaje dice en un momento dado: «si la realidad no es más que palabras, entonces basta con poner otras en su lugar para destruir sus cimientos». En ese sentido, lo que viene a decir es que la realidad es siempre una realidad verbal.

¿Maltratamos a las palabras? Pongamos un ejemplo de un mal uso o abuso de ellas.

En este momento vivimos en una sociedad en la que los poderes fácticos están más pendientes del relato que del hecho en sí. Es decir, se le da mucha más importancia a cómo se cuenta algo, como puede ser una catástrofe natural, y sabemos de lo que estoy hablando, que a lo que realmente está pasando. Parece que lo importante es construir el relato, no dar los datos para que sea el ciudadano o el espectador el que tome sus decisiones sobre lo que ha ocurrido. Y la construcción del relato se hace a través de las palabras. Entonces, cuando tú ves que alguien repite hasta la saciedad una mentira demostrada pero la repite hasta que llega a parecer, por agotamiento, que es verdad, la manipulación de la palabra es brutal. Para poder hacer eso hay que manipular mucho la palabra y utilizar las palabras precisas que son manipulables.

¿Qué palabras urge reivindicar hoy?

Yo creo que palabras que creíamos hace muy poco tiempo que eran intocables, como justicia, democracia e igualdad, son tres términos que, en este momento, según el relato que se quiera hacer de ellos, te pueden llegar a demostrar que ya no tienen vigencia, que no son importantes. Si te construyen un relato a base de palabras bien repetidas en el que afirman que la democracia no es imprescindible para nuestras vidas, y que incluso podría haber otros sistemas de gobierno, más que la democracia, que podrían ser más beneficiosos para nosotros, hay mucha gente que se lo puede llegar a creer. O que la libertad ya no es algo importante. Hoy parece más importante la notoriedad. Yo creo que ahora vivimos en un momento social en el que, frente a estos términos que engloban verdades axiomáticas tan grandes como verdad, igualdad y libertad, ahora mismo el término que está en el «top of the pops» de los conceptos a través de las palabras es la notoriedad: o estás o no eres.

El actor Juan Echanove en el Teatro Cuyás. / ALEJANDRO QUEVEDO

En ese sentido, ¿qué papel juegan las redes sociales y en qué medida pueden calar ese afán de notoriedad en la forma de estar en el mundo de las nuevas generaciones?

Esa tendencia de hacerse notar todo el tiempo es el contexto fundamental de las redes sociales. Entonces, desde cada vez más pronto, prácticamente desde la infancia, el ciudadano infante o el adolescente lucha por ser notorio dentro de su grupo social y eso augura un futuro bastante oscuro que, o bien lo vigilamos y lo controlamos, o yo creo que va a dar al traste con la sociedad tal como lo entendemos.

¿El teatro sigue siendo ese espacio de catarsis, refugio o pensamiento ante la situación social tan convulsa que vivimos?

Yo creo que el teatro sigue siendo el espejo de todo esto que ocurre. Pero hay muchos tiempos de teatro. Para mí, el teatro es parte esencial de mi vida, con lo cual no puedo pensar que haya uno bueno o uno malo, pero el teatro tiene muchas caras. Hay un teatro del entretenimiento, de la distracción y de la intrascendencia, que está muy bien, porque hay mucha gente que, cuando entra en una sala, y quiere olvidarse de su vida y de sus movidas, y solo quiere que la entretengan. Pero yo creo que el teatro importante es el que se comporta como un espejo frente a la sociedad. Nuestra obligación es mostrar, a través de los autores, la visión de la sociedad de los autores y que el espectador lo entienda de una manera viva y creíble, y que luego vaya a su casa y extraiga sus propias conclusiones sobre lo que ha visto.

¿El teatro tiene que ser, en cierta manera, incómodo?

En todo caso, porque la sociedad es incómoda. Es decir, lo que uno ve en el escenario tiene que ser un espejo de nosotros mismos. El teatro es incómodo porque la sociedad, la vida, lo es.

Después de casi medio siglo en los escenarios, a las órdenes de nombres como Marsillach, Bieito o Scaparro y frecuentando prácticamente todos los géneros teatrales, ¿te quedas con el teatro frente al cine o la televisión?

Depende del proyecto. Hay proyectos que son muy interesantes en el audiovisual y hay proyectos que son muy importantes en el teatro. Lo cierto es que yo estoy muy orgulloso de mi carrera teatral. Esto no quiere decir que no lo esté de mi carrera cinematográfica o televisiva, pero la verdad es que tengo la sensación de que mi carrera teatral la he ido construyendo con mi esfuerzo año a año, ladrillo a ladrillo, y hoy en día la contemplo y me digo: oye, pues no está mal el edificio.

Visitas Gran Canaria con asiduidad así que, como sibarita gastronómico y creador de Un país para comérselo, ¿cuál es el menú del fin de semana?

Pues primero me voy a comer un pescadito atlántico, que no veo la hora (risas). Evidentemente, comeré papas, comeré lapas. Seguro que también caerá algún sandwichito de berros de algún piscolabis que tengo controlado por la zona del Cuyás, ¡es que son muchos años viniendo a Gran Canaria! Y me gusta muchísimo la cocina canaria. Me matan el conejo en salmorejo, el potaje de berros, el almogrote. Me encanta el queso de Guía, que es una barbaridad, y luego está el café de Agaete, ¡uno de los tres mejores cafés del mundo! Con esto ya tenemos un menú exquisito.