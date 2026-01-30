La potente voz de Raquel Lojendio llega al Festival de Música de Canarias

Tras su elogiada participación en el concierto inaugural de homenaje a Falla en Tenerife y Gran Canaria, protagonizado por la Orquesta y Coro de RTVE, la soprano canaria Raquel Lojendio recorrerá varias islas en una gira organizada también por el Festival de Música de Canarias. Lo hará acompañada de la pianista Chiky Martin y con un programa que constituye todo un viaje musical por las dos orillas atlánticas.

Bajo el sugerente título Canto de dos mundos, ambas intérpretes recorrerán esta semana escenarios de La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura -siendo conciertos de clausura en las tres últimas- con música de España, Argentina y Brasil, a través de la obra de sus más destacados compositores: de Lorca a Villa-Lobos pasando por Falla, Halffter, Guastavino, Ginastera, Lorenzo Fernández y Ovalle.

La gira pasará el próximo martes 3 de febrero en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane, en La Palma, y continuará el miércoles 4 en el Auditorio de La Gomera, el viernes 6 en el Teatro El Salinero, en Lanzarote, y el sábado 7 de febrero en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

La cantante, que es un referente de la lírica canaria, se trasladará a las Islas desde Madrid, donde encabeza estos últimos días de enero Goyescas en el Teatro de La Zarzuela. Sobre los recitales que ofrecerá en las islas, la artista detalla que «la primera parte estará compuesta de lo que es, para mí, lo más bonito del repertorio español, que son las canciones de Lorca, también Marinero en tierra de Haftler o las Siete canciones populares de Falla, entre otras. Y en la segunda parte, pasaremos al repertorio sudamericano con obras de Guastavino o Villalobos».

La sólida carrera de Lojendio ha estado principalmente fundamentada en su versatilidad como cantante y artista, abordando un amplio repertorio de Bach, Mozart, Stravinsky, Verdi, Shostakovich o Wagner. Ha trabajado con prestigiosos directores y orquestas de diferentes países, tanto en formato recital como concierto sinfónico, ópera o zarzuela, asumiendo en estos últimos formatos roles destacados.