'Güayota', los Djs canarios que aterrizan en un club de Berlín

Cuenta la leyenda que el diablo Guayota, que vivía en el Teide, decidió salir un día con los Tibicenas, los perros lanudos, y enfrentarse a Magec, el dios del sol. Lo secuestró y la luz se fue, las plantas y los animales perecieron. Entonces intervino Achamán, la deidad suprema, que plantó cara al demonio y consiguió devolverlo al interior del volcán.

«Se dice que la punta que está nevada es el algodón de azúcar que cierra la puerta para que no pueda salir», relata Carlos Cabrera, promotor del grupo de Djs, en su mayoría canarios, que se han unido bajo el nombre de este ser de la mitología canaria para compartir su música en un club de Berlín el próximo 6 de febrero.

Güayota abandona su guarida volcánica para hacerse con el Marmorbar de la capital alemana, uno de los epicentros mundiales de la música electrónica. Una ciudad que cuenta con una gran comunidad hispanohablante que pone su toque a la escena a ritmo de salsa, guaracha, cumbia o reguetón.

«Lo latinomericano sí se conoce. Canarias está en medio y la gente no nos sabe situar. Estamos entre un sitio y otro, y tenemos tanto la corriente latinoamericana como la europea. Queremos llevar el ritmo y la alegría de las Islas y mezclarlo con las influencias que están allí, con el tecno en Berlín», explica el Dj canario que actualmente reside en la capital alemana.

Con este propósito surge lo que denominan como un transatlantic sound corridor (pasillo sonoro transatlántico), una propuesta en la que entre la memoria ancestral y la máquina futurista, entre lo orgánico y lo digital, el dembow se cruza con el grime, la chara dialoga con el tecno y la cumbia muta en texturas rave.

El baile se vuelve así resistencia y celebración, además de un puente entre América y Europa que coloca la idiosincrasia canaria y su mitología en el centro. «Al ponerle este nombre, nos dimos cuenta de que muy poca gente conoce la figura de Guayota, así que esta es también una forma de dar a conocer a nuestra propia historia», subraya Cabrera.

El promotor, gran amante de la música electrónica, también pone el foco en como la globalización ha hecho que se pierda esa "cultura real" que desprendían Berlín y su escena: «Cuando he ido a fiestas, todo me parecía lo mismo, no veía lo underground, el interés real por el culto a lo que era el tecno y la música electrónica. Y, por falta de esa variedad y viendo los hispanohablantes que hay, vi que era un buen sitio para darnos a conocer y dar a conocer nuestras músicas», manifiesta.

Los artistas

Güayota está integrado por una constelación de artistas que, desde distintas trayectorias y lenguajes, comparten una misma raíz atlántica. Productores, DJs y músicos que vienen de Canarias, Europa o América Latina y que entienden la pista de baile como un espacio de intercambio cultural y ritual contemporáneo.

Entre ellos se encuentra Guanila, el proyecto de la artista canaria Helena Tramunt, que combina electrónica experimental, pop expandido y visuales oníricos desde la ética del Do it Yourself (Hazlo tú mismo/a, una forma de crear desde la independencia y la autogestión).

También forma parte del colectivo Aquiles Orquídea (también conocido como Ant Cosmos o Javier Auserón), músico nacido en Gran Canaria cuya música mezcla reguetón meditativo, kitsch tropical y electrónica experimental, y que concibe el océano Atlántico como un “reverb infinito”, tal y como se indica en el dosser del proyecto.

La propuesta se completa con otros nombres como Intersubjektivity, dúo que bebe tanto del breakbeat y el tecno como de los ritmos latinoamericanos, Blein, figura clave de la escena underground grancanaria y DJ marcada por la energía rave y los breaks noventeros, el Dj y productor venezolano Bad Dnny afincado en Berlín, miembro fundador de la banda La Vida Bohème, galardonada con un Latin Grammy, y Delnü, Dj de Gran Canaria y fundador de Vaalbará, plataforma dedicada a la cultura club contemporánea en las Islas.

La semilla

La idea de llevar todas estas sonoridades a Berlín comenzó a gestarse sin pensarlo mucho, a partir de encuentros y colaboraciones previas en Canarias. «El pasado mes de junio estuvimos en un evento que organizó Javi [Auserón] en Canarias en vivo, nos gustó mucho el ambiente y el buen rollo, y de ahí salió el decir: 'oye, estaría guay pegarnos un salto a Berlín'», recuerda Cabrera.

Aquella intuición quedó en pausa hasta que el proyecto tomó forma colectiva: «Montamos un grupo y empezamos a ver qué era lo necesario para poder darnos a conocer allí».

Para entrar en una escena tan restrictiva y exclusiva como la de la capital alemana, el siguiente paso fue elaborar un buen porfolio artístico y definir qué podía ofrecer Güayota en una ciudad considerada como epicentro de la música electrónica. «Berlín es un sitio donde es muy complicado acceder, hay muchísima gente y muchísima oferta», recalca el promotor, que destaca que la clave estuvo en presentar una propuesta diferenciada: «Vimos que esta escena underground que ya existía en Canarias se podía plasmar allí de alguna forma».

Así, el 6 de febrero, Güayota romperá el tapón de algodón de azúcar que lo mantiene entre volcanes y convertirá la pista de baile berlinesa su nuevo cráter, no para apagar el sol, sino para invocar la luz que arde cuando la memoria ancestral y el pulso electrónico se encuentran.