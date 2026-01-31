Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Edificio histórico Gran CanariaPreselección DragMuere Ricardo MelchiorAvería Mesa y LópezUD Las Palmas
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

La artista paraguaya, que formó la banda junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez, ha fallecido en la localidad conquense de Tarancón

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo.

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo. / RTVE

EP

Cuenca

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, ha fallecido en Tarancón (Cuenca) a los 89 años de edad, según ha confirmado su familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba' o 'Me lo dijo Pérez', entre otros grandes éxitos de la época.

Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón, lugar donde residía actualmente junto a su marido. Este, 1 de febrero, a las 9.30 horas, será su misa funeral en la parroquia de San Vícctor y Santa Corona de la localidad taranconera para su posterior incineración en la capital provincial.

Noticias relacionadas

La familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina
  2. Muere un turista alemán tras caer de un hotel en el sur de Gran Canaria
  3. De Marc Anthony a Luck Ra: el Carnaval de Las Palmas 2026 reúne a las grandes figuras latinas
  4. Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia
  5. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria
  6. El Instituto Canario de la Vivienda admite su error, pero no pagará una ayuda al alquiler por falta de fondos
  7. La UD Las Palmas 'madruga' y adelanta su partido de esta jornada contra la Real Sociedad B: fecha, horario y dónde ver por TV y móvil el encuentro de LaLiga Hypermotion
  8. La Guardia Civil revisa la mochila o bolsillos de los conductores canarios por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: multas hasta 800 euros

Diana Sprenger: «Prometí a mi hijo en su velatorio que sería mi última lucha por él»

Diana Sprenger: «Prometí a mi hijo en su velatorio que sería mi última lucha por él»

‘El rescate de Erika Midas’: educación financiera sin pausa en Lanzarote

‘El rescate de Erika Midas’: educación financiera sin pausa en Lanzarote

K-Narias: «Nuestro color de piel siempre fue tema de conversación»

K-Narias: «Nuestro color de piel siempre fue tema de conversación»

El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto

El Puerto de Las Palmas regula el funcionamiento de su helipuerto

Plasman la cara de Meloni en un ángel en la restauración de los frescos de una basílica de Roma

Plasman la cara de Meloni en un ángel en la restauración de los frescos de una basílica de Roma

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

‘El Pajar’: un acto de resistencia cultural

‘El Pajar’: un acto de resistencia cultural

‘El capital’

‘El capital’
Tracking Pixel Contents