Georgina, cantante y compositora: «Mi trabajo es mi propia terapia»

¿Cuál fue la semilla de la que brotó el nuevo disco Un día de esos?

Yo siempre estoy componiendo. Mi intención desde que empecé en la música es sacar un disco independientemente de lo demás. Empiezas a componer y te lanzas a la piscina. Este último disco ha sido muy accidentado porque llevo componiendo desde que estaba embarazada y mi niño tiene tres años y medio. También vino una pandemia. He intentado sacar temas sueltos para no perder el norte, porque es lo que me mantiene firme.

En la intro hay un pitido, una alarma, un despertar. ¿Este trabajo ha surgido también de un despertar propio?

Totalmente, sí. De hecho, la primera canción, que se llama Mudar la piel, es reveladora para mí. La compuse justo en la pandemia, cuando falleció mi padre. En mi casa siempre se ve el cielo. Todas las mañanas veo el amanecer. Yo vivo en la montañita, en Benalmádena. Siempre veo el cielo de distintas maneras: gris, rosa, amarillo. Yo hacía yoga, y a lo mejor viendo ese amanecer, lloraba y reía, y había muchas emociones encontradas por el duelo, el crecimiento espiritual y todas estas movidas que te van pasando. Y me surgió esta canción por el ver amanecer aunque el cielo siga gris. No lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Era un despertar. Sientes que estás despertando, no es ya. No es que te levantas y dices: ya lo tengo, mi vida cambia. No. Un despertar es un despertar. Todavía estás acostado, todavía estás mirando al techo, levantas una pierna...

¿Cómo ha sido el proceso de convertir emociones complejas como el duelo, el amor propio o la nostalgia en canciones?

Ha sido muy sanador y muy divertido. Egoístamente, mi trabajo también es mi propia terapia. Tengo la suerte de que no he tenido momentos muy difíciles hasta muy mayor, que es lo que te va tocando, vas perdiendo gente, vas teniendo más noticias. A medida que vas creciendo vas viviendo más historias. Hay gente que las vive todas muy pronto. Lo normal es que a los 40 o a partir de los 30 y pico, ya empieces a vivir cosas que no son tan agradables. Son más los desamores, son más las veces que te has tenido que levantar después de recomponerte, después de un fracaso, no solamente a nivel amoroso, sino laboral o personal. Vas haciendo callos. Y en este caso, tengo claras mis emociones en cada situación. A todo le quiero sacar una canción si merece la pena. Pienso que si una canción me ayuda a mí, podría ayudar a otras personas también.

¿Ha habido alguna canción que le haya sorprendido especialmente?

La intro, por ejemplo. Era una historia que yo tenía en mi cabeza y la compuse una semana antes de subir el disco a plataformas. A mí me cuesta sentarme de la nada y empezar a tararear a ver qué sale. Últimamente me siento muy orgullosa de que siento que tengo una idea en la cabeza y no hace falta irme directamente a la guitarra ni apuntarla para que se desarrolle, sino que poco a poco le voy dando forma en mi día a día. Y sé de qué quiero hablar, de qué no quiero hablar, voy apuntando alguna frase por allí y de repente llega un momento en el que me siento y ensamblo todo eso que tengo en la cabeza. La intro la produje yo en mi casa, con mi ordenador, un poco de soniditos, quise hacer algo muy personal, muy íntimo y al ver que se ha hecho realidad, me emociono.

¿En la canción Guapa guapísima, dices 'para ser feliz hace falta sentir un poco de tristeza'. Cuando eres joven, siempre quieres estar en el pico de la ola, ¿en qué momento te das cuenta de lo necesario de esa tristeza?

Yo siempre, desde muy niña, he sido una persona bastante nostálgica. Mi papá me decía 'llora, que te sana el alma', y me decía que llorara con ganas. Ahora lo hago con mi hijo también, tú llora, que eso está muy bien para el cutis, para los músculos. Es lo contrario a lo que todo el mundo te dice, que no llores, que tienes que estar feliz. Creo que se confunde la tristeza con el enfado. Y la tristeza a mí me parece muy sana, el enfado también. Creo mucho en la otredad, eso de que no puede existir una cosa sin la otra porque si no pierde el sentido. ¿Cómo puede saber si algo es bonito si no ha visto lo feo? Las felicidades más placenteras son las que vienen con la tranquilidad, como que no te lo esperas y vuelve otra vez a aflorar. La felicidad no está en el pico. Cuando somos más jóvenes, la felicidad es como el éxtasis total. Ahora, con el tiempo, la felicidad es la tranquilidad, cuando hay una ausencia de picos emocionales.

¿Cómo diría que ha evolucionado su música desde su primer disco hasta hoy?

En estilo me estoy manteniendo un poco igual. El disco anterior fue más de ritmos latinos, y quise explorar un poco más ese mundo, pero aquí he vuelto otra vez a mi origen, a mi esencia. Siempre hay un toque más moderno, porque vas evolucionando también como músico. Cada vez soy un poco más arriesgada, arriesgo más y me preocupo menos. Antes me pensaba más las cosas, daba tres mil vueltas a los temas hasta que estuviera contenta. Ahora lo saco porque si no, no avanzo. En cuanto a la temática de las canciones, cambian con uno también. Ya no hablo de amores pasajeros. Estoy en una persona que es mucho más estable, con mi familia, tengo inquietudes, vivo otro tipo de situaciones. Me gusta ir a la parte del humor, humor negro incluso, en algunas canciones como Chiste malo o Supermujer, que son canciones muy irónicas. Un disco de Georgina tiene que tener canciones de amor y desamor, aparte de los temas importantes. Y esas canciones hablan de un amor mucho más maduro, Corazón abierto es una canción preciosa que habla del amor, pero en el fondo, habla del amor propio.