El científico y divulgador Javier Santaolalla estrena su espectáculo 'El club de la Tusa' en el Teatro Pérez Galdós

«¿Qué es el tiempo?». A esta pregunta intenta responder con poesía, ciencia y música el divulgador Javier Santaolalla con su espectáculo El Club de la Tusa, el próximo 28 de marzo en el Teatro Pérez Galdós. Después de hacer varios pases en Talleres Palermo agotando todas las entradas, el show se traslada en formato grande al emblemático recinto grancanario, pero manteniendo su esencia: la de la «exploración de grandes preguntas a través de las humanidades, las ciencias y las artes» y la de compartir «un viaje por el mundo del conocimiento», en palabras del físico.

«El espíritu sigue siendo el mismo», asegura Santaolalla, al que le surgió la idea de este show a raíz de empezar a estudiar la carrera de Humanidades y de una temporada en la que, tras estar algo más «tristón», decidió transformar esta emoción en algo positivo. La propuesta llega ahora al principal teatro de la que define como su ciudad, un paso que para él supone «un súper honor, un orgullo y mucha ilusión», y que refleja la intención de volcar su proyecto más personal en el corazón de Canarias.

Después de pasar por teatros de Argentina, México o Colombia, el físico sabe que «un espacio más teatral exige una formalidad mayor y unas características diferentes», tal y como él mismo explica. Santaolalla subraya que, aunque abandona el formato íntimo que le ofrecía un espacio como la vieja carpintería de Guanarteme, cada función sigue siendo bidireccional, con una cuarta pared que se rompe y la audiencia jugando un papel activo en la experiencia: «El público forma parte integral de todo, no sólo porque hay partes de interacción, sino porque en todo momento uno va pisando y midiendo la reacción de la gente. Es un show pensado para ellos», describe.

El divulgador, conocido por su capacidad para convertir cuestiones relacionadas con el mundo de la física en una narrativa accesible a través de sus vídeos en redes sociales, también analiza cómo varían las reacciones según el lugar: «Los públicos son diferentes. Las formas de percibir el concepto [de tusa o de amor] o el proyecto en sí mismo varían continuamente. Para mí, conocer este lado del público canario es una oportunidad para conectar emociones y conocimiento de manera única».

Para Santaolalla, el público local se perfila como «muy culto, con mucho conocimiento, con ganas de reflexión y de llevarse algo a casa», desafío que acepta con ganas y al que está deseando enfrentarse. Así, El Club de la Tusa ofrecerá tres funciones distintas en 2026: la primera y ya mencionada, ¿Qué es el tiempo?, el 28 de marzo, seguida de El misterio de Velázquez, el 23 de mayo y El fuego de Prometeo, el 17 de junio, todas a las 20.00 horas. «Las tres sesiones son diferentes. Uno puede ir a la primera y también a la segunda o la tercera, y siempre habrá preguntas distintas», detalla el divulgador.

Ciencia, música en directo, historia, poesía y humor

El espectáculo combina ciencia, música en directo, historia, poesía y humor. Santaolalla toca el piano en escena -instrumento que lleva aprendiendo a dominar desde hace más de diez años- y conecta la física con la filosofía, la mitología, la literatura o la historia, con el objetivo de transformar el desamor -la famosa tusa- en arte y conocimiento.

El divulgador continúa así siguiendo su propósito de responder a las grandes preguntas de la vida y del universo, un camino que le ha llevado a ingresar, el pasado mes de octubre, en la Orden de Alfonso X, en sus palabras, «otro impulsito más para seguir trabajando con ilusión y esfuerzo».

«Aparte de aprender, aparte de reírte un rato y pasarlo bien, el show explora emociones y te hace llevarte algo a casa», comenta. La intención es que la ciencia se sienta cercana, humana, y que el arte potencie la comprensión de conceptos complejos mediante la sensibilidad y la emoción. Un espectáculo para todos los públicos con carácter universal con el que cualquiera puede conectar.