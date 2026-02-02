El dibujante teldense Rayco Pulido recrea la vida en Gran Canaria durante el cólera en 'Saquen sus muertos'

El dibujante Rayco Pulido recrea en su último cómic, Saquen sus muertos (Astiberri), que estará a la venta el próximo 19 de marzo, cómo era la vida en Gran Canaria durante el brote de cólera que tuvo lugar a mediados del siglo XIX y que acabó exterminando a un 10 % de la población. El dibujante teldense publica, de este modo, un nuevo trabajo seis años después de su biografía sobre Viera y Clavijo, Ida y vuelta, y diez tras la celebérrima Lamia, por la que obtuvo el Premio Nacional del Cómic 2017.

El verano de 1851

En esta ocasión, Pulido sitúa su cómic en el verano de 1851 en Las Palmas de Gran Canaria cuando una peste de cólera-morbo se lleva por delante en escasos meses a la quinta parte de la población de la ciudad. El cómic es la adaptación de la novela corta Verano de Juan ‘el Chino’ , la última obra de Claudio de la Torre publicada en 1973.

El protagonista, Juan el Chino, es un paria que se ha vuelto indispensable para el funcionamiento de la ciudad, por lo que, desde su privilegiada posición de individuo sano, relata cómo la muerte arrasa Las Palmas de Gran Canaria, abandonada tras el éxodo de todo el que se lo podía permitir: clases pudientes –un joven Galdós, por ejemplo, cuya familia se refugia en su finca de Valsequillo– y clero.

Escenario

La mirada de este personaje revela un escenario casi apocalíptico donde los estratos sociales desaparecen simplificándose en dos: la de los vivos y la de los muertos. Un mundo de supervivencia en el que prácticamente todos aprovechan para obtener su propio beneficio amparándose en el vacío de poder.

En este contexto se desarrolla una historia de amor entre dos personajes de distintas clases sociales. No hace falta ser muy lúcido para asegurar que se trata de una de las obras más redondas del dibujante grancanario.

Evolución

Pulido ha logrado una evolución importante de su estilo siempre realista y austero en el que el juego sucesivo entre el blanco y negro cobra un papel fundamental. El lector se encontrará con un talento especial para plasmar los lugares más emblemáticos de la capital grancanaria y una capacidad innata para recrear momentos especialmente dramáticos como cuando, por ejemplo, el cortejo que recoge los cadáveres accede a una vivienda del Callejón de la Aurora -un trasunto de una calle de Vegueta- y accede a la habitación de varias mujeres moribundas.

Néstor Álamo

«Es una obra de ficción, Claudio de la Torre se inspiró en una serie de artículos que había publicado Néstor Álamo sobre la epidemia y monta una trama en torno s ese contexto tan especial». «Hay romance y crítica social en escenarios urbanos y rurales lo que supueso un reto, un proyecto exigente desde el punto de vista de dibujante» señala el propio Rayco Pulido. En ese ambiente distópico, el protagonista se va encontrando con todo tipo de personajes: la amoralidad campa a sus anchas.

Esfuerzo

La obra tiene 96 páginas con lo que es el trabajo más extenso de Pulido tras Nela, adaptación de Marianela (Astiberri, 2013). «En cada cómic que hago requiere un esfuerzo distinto a la hora de buscar un estilo que encaje con la historia», señala el dibujante. «En este caso el estilo es un poco más orgánico, mientras que en Lamia simplificaba bastante y tendía hacia la caricatura sintética y la geometría», añade. «Y luego la dificultad es recrear con pocos elementos, el blanco y el negro, paisajes de Gran Canaria. Hay mucha documentación pero realmente la he utilizado para captar el ambiente de la época, ya que Claudio de la Torre no ubica la novela concretamente en Gran Canaria, sino en una isla ficticia para huir de localismos. Casi toda la peripecia se desarrolla en una Vegueta o Triana que no lo es, aparecen elementos como el Gabinete Literario, las Casas Consistoriales, el hospital san Martín... o las dunas de Maspalomas. Hay mucha documentación gráfica».

Un cómic de supervivencia

En definitiva, se trata de «un cómic de supervivencia, los personajes se mueven en un entorno caótico, cambiante donde la propia ciudad es una cárcel y el dinero o los apellidos no tienen valor; una ciudad sin ley», aclara el autor. «Con mucho rezo y mucha hambre». El dibujante considera la obra de Claudio de la Torre como una de las joyas de la literatura canaria, muy poco conocida y, en parte, ese fue uno de los motivos que le animaron a sumergirse en esta adaptación.

Otro cómic imprescindible de un autor de las islas que desarrolla la obra final de uno de los grandes genios de las letras canarias y a la que le da una nueva dimensión incluso más fresca, juvenil y moderna.