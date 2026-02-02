Si algo llamó la atención de esta novela de Alexis Ravelo, fue la perfección técnica con la que estaba construida. El autor dominó desde un principio todos los recursos propios del género negro, como si los hubiese estudiado detalladamente y, tras procesarlos, los volcase en esta su primera obra.

Tres funerales para Eladio Monroy salió al público como novela perfecta, redonda, con aristas y capas de lectura como toda buena novela; esas a las que volvemos de vez en cuando. Es lo que he hecho y lo que recomiendo, volver a Eladio Monroy y disfrutar de la buena literatura, difícilmente superable, con la que nos obsequió Ravelo al escribirla.

Como los grandes del género, Hammett, Chandler, McDonald, Connelly, Ravelo controló el arte de descripción del medio urbano en el que transcurre la acción: Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad en la que «los barrios altos son los barrios bajos», desfila ante nuestros ojos como si la viéramos en una pantalla. Como ejemplo tomen ustedes el travelling que desde La Laja al Puerto, va describiendo Ravelo mientras Monroy lleva a su cliente al hotel Reina Isabel.

El texto de Alexis Ravelo es más corto y por ello más impactante: «Recorriendo la ciudad en dirección a las Canteras, entre el tráfico y el calor (…) pasaban por la zona del Muelle Deportivo y el sol chocaba contra la superficie del mar entre los yates y rebotaba hacia sus ojos con su alegría insultante». Compárenla con la descripción de Los Ángeles que figura en Adiós muñeca: «Recorrimos los dos o tres kilómetros deslumbrantes de la sección de Sunset Boulevard conocida como ‘The Strip’, dejamos atrás las tiendas de antigüedades que llevan nombres de famosos astros de la pantalla, los escaparates llenos de encajes y de peltre antiguo, los lujosos clubs nocturnos de nueva planta con cocineros famosos y salones de juego igualmente famosos, regentados por elegantes graduados del Purple Gang, el sindicato de los bajos fondos de Detroit; dejamos atrás la moda arquitectónica georgiana-colonial, […] los hermosos edificios modernistas en los que los comerciantes de carne humana de Hollywood nunca dejan de hablar de dinero, y también un restaurante para comer sin bajarse del coche que, por alguna razón, resultaba fuera de lugar […]. Dejamos atrás todo aquello, hasta llegar, describiendo una suave curva amplia, al camino de herradura de Beverly Hills, las luces hacia el sur, todos los colores del espectro y una completa transparencia en una noche sin niebla; dejamos atrás las mansiones en sombra sobre las colinas del norte, atrás por completo Beverly Hills, hasta alcanzar el serpenteante bulevar de las estribaciones y la repentina oscuridad fresca y el soplo del viento desde el mar».

Ya llegará el momento en el accedamos a la cara oculta de la ciudad. Ravelo no hurta que pese a su clima, la belleza de alguno de sus lugares, la ciudad también encierra maldad y degradación.

Quizás no tan grandes como en Los Ángeles pero en la nota del autor se lee: «Eladio Monroy es esta ciudad que habito, que amo y odio a un tiempo: interesado y sentimental; violento y tierno; cosmopolita y atado a la tierra; soez y cultor; superviviente uy perdedor. Y, en esto, probablemente, no se diferencia de la ciudad en la que el lector habita, sea cual fuere».

Son las ciudades que a lo largo de la historia los hombres han construido y de las que el capitalismo se ha adueñado, transformado, domesticado y explotado. Esa universalización del pecado, de los vulnerables, de los de abajo frente a los de arriba, recorre tanto las páginas de Marlowe como las de Monroy. Pero entre los dos héroes existe una diferencia radical. Marlowe camina por el mundo en solitario, sin ataduras sentimentales, casi sin pasado excepto esa breve época en que fue investigador para la fiscalía; esa situación, pese a la simpatía que nos despierta, no deja de deshumanizarlo hasta cierto punto, pese a que busque la reparación frente al mal en la pequeña parcela en la que se mueve. Monroy, al contrario, es un ángel fieramente humano. Tiene exesposa, amante, amigos, un barrio y un bar.

Al contrario que Marlowe es un ser social, como todos nosotros; nadie sobrevive en completo aislamiento; y es por ello que lo sentimos más cercano, más nuestro, porque tiene las mismas debilidades y fortalezas que cualquiera: «Estaba asustado. No sabía en qué podía parar todo aquello. Por eso, aquel abrazo no era solo para consolar a Gloria. Un hombre se consuela exactamente igual que una mujer».

Igualmente Ravelo se hace cargo de las diferencias sociales, como las que hacen que los poderosos, presumiendo de campechanos, para meternos mejor la mano en el bolsillo, den confianzas a los de abajo. «Sabía que esas confianzas, cuando proceden de los poderosos, obedecen más a sus propios complejos que a ese placer, que sólo conocen los pobres, de hacer que los demás se sientan bien».

En estas frases el autor está reivindicando la solidaridad, la hospitalidad, aquella que cuando se preguntaba quién llamaba respondía Paz. La antigua costumbre de ofrecer un «cafelito» a lo que se respondía «si lo va a hacer», «por mí no lo haga»… El último refugio, y el primero, de los de abajo frente a los abusos, la tendencia a agruparse, ayudarse unos a otros a echar un techo, arreglar la fontanería, que tanto se practicaba en nuestros barrios y que hoy el neoliberalismo, con su empeño de las redes sociales que sustituyan las relaciones sociales, ha ido destruyendo.

No en vano Ravelo escribe: «Los términos mercantilismo y honradez hace siglos que se contradicen mutuamente». Y para subrayar la diferencia con el cliente, que pertenece a los de arriba, a la crítica de que Monroy siempre ve la botella medio vacía y el cliente prefiere verla medio llena, nuestro héroe responde: por lo menos, usted tiene botella.

Hay muchísimos más hallazgos de este tipo en Tres funerales para Eladio Monroy, pero alargaríamos innecesariamente esta nota si fuéramos por ese camino. Si quieren disfrutar de ellos y de una novela magníficamente construida, lean los Tres funerales para Eladio Monroy. Y al terminar comprobaran como se ajusta a lo que Raymond Chandler escribió en El simple arte de matar: «El relato es la aventura de este hombre en busca de una verdad oculta, y no sería una aventura si no le ocurriera a un hombre adecuado para las aventuras. Tiene una amplitud de conciencia que le asombra a uno, pero que le pertenece por derecho propio, porque pertenece al mundo en que vive. Si hubiera bastantes hombres como él, el mundo sería un lugar muy seguro en el que vivir».

Ojalá tuviéramos más Eladio Monroy y más Alexis Ravelo.