Ananda (The Violin Band) lleva su fusión de música clásica y rock al Teatro Guiniguada

Ananda (The Violin Band) lleva este 13 de febrero (20:00 horas) su original fusión entre del género clásico y el rock al escenario del Teatro Guiniguada. La propuesta, que exhibe toda la versatilidad del violín integrado en una estructura de grupo más propia del pop, transita desde el genio perenne Brahms o Shostakovich a la energía contemporánea de AC/DC, Nirvana, Queen o Michael Jackson.

Liderada por Rubén Sánchez Araña, concertino de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Ananda inició su recorrido con este proyecto único en 2025, para continuar acercándolo al público en citas como la que ahora se convoca en el Guiniguada.

En Ananda se parte de la premisa de que “la música no entiende de etiquetas, sino de emociones”. Así, el violín no se encasilla aquí en un solo lenguaje o registro, sino que se convierte en un viajero entre mundos sonoros muy diferentes.

Noticias relacionadas

En Ananda se tiende un puente entre la elegancia del pasado y la fuerza del presente. El violín lidera este tránsito, en el que el espectador puede comprobar las posibilidades de un instrumento clásico para emulsionar fusiones sonoras. En este concierto se invita al público a escuchar con nuevos oídos sonidos que rompen moldes, en una puesta en escena vibrante y sorprendente. Porque la música siempre se puede disfrutar sin barreras ni prejuicios.