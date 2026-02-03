El directo de Ana Curra llega a Telde con el repertorio de clásicos de Parálisis Permanente

La pianista, compositora y cantante madrileña Ana Curra, icono del punk nacional que fue miembro de Parálisis Permanente junto con su entonces pareja el guitarrista y vocalista Eduardo Benavente e integrante de los Pegamoides y Seres Vacíos, actúa el próximo 11 de abril en el Teatro Juan Ramón Jiménez, a las 20.30 horas. Un concierto en el que Ana Curra interpretará casi el completo repertorio de El Acto, único álbum editado por Parálisis Permanente en 1982, del que se cumple este año el 44º aniversario, que incluye clásicos como Adictos a la lujuria, Vamos a jugar, Jugando a las cartas, Tengo un pasajero, El Acto o las versiones de Heroes, de David Bowie y Quiero ser tu perro, de The Stooges.

Junto a estos hits, no faltarán en el repertorio de Ana Curra otros temas de cabecera de la banda madrileña del calibre de Autosuficiencia, Quiero ser santa o Un día en Texas, además de las últimas composiciones de la cantante y pianista. Una artista que es leyenda y que visita el municipio grancanario de Telde, en su única fecha programada en Canarias, que trae al presente canciones emblemáticas de una banda de culto, en activo entre 1981 y 1983, cuyas canciones abrieron la puerta a la cultura siniestra y al punk en la estela de grupos británicos como Siouxsie And The Banshees, Joy Division, Killing Joke, The Damned o los primeros The Cure.

El concierto de Ana Curra en el Teatro Juan Ramón Jiménez, cuyas entradas están a la venta en el enlace https://www.tureservaonline.es/es/events/ana-curra-en-concierto, es una propuesta de Salan Producciones y Telde Cultura que forma parte de la programación del VIII Edición del Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras), un evento producido por Cauproges que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

Ana Curra estuvo en la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos. Parte de ese repertorio conforma sus conciertos en la actualidad junto a sus últimas composiciones. La artista madrileña, considerada la reina del punk nacional, creó el primer sello independiente que hubo en España, Tres Cipreses.

Tras la muerte de su compañero sentimental y creativo, Eduardo Benavente, que falleció en accidente de tráfico en 1983, Ana Curra se prodigó en distintos proyectos musicales grabando con El Ángel, miembro de Los Escaparates, Digital 21, Los Vengadores o El Último Eslabón al tiempo que empezaba su carrera en solitario. También ha colaborado con We Are Not Brothers, Narco, Munjitas del Fuzz, Antifan, Bala, Buenos Vampiros, o Andrés Ama en Estrategias de la Realidad.

El legado

El legado de Parálisis Permanente sigue teniendo protagonismo en la estela musical de Ana Curra, como ha demostrado en los conciertos por el 40º aniversario de El Acto, y en su más reciente trabajo discográfico como Ana Curra y los 13 Apóstoles titulado La última cena de Parálisis Permanente, publicado a mediados de enero de este año, una revisión del repertorio de Parálisis con el foco en El Acto y los singles, en colaboración a las voces con miembros de Biznaga, La Plata, Buenos Vampiros, VVV (Trippin'you), Bala, Los Chivatos, La Élite o Camellos. Este álbum de duetos en homenaje a Parálisis Permanente se presentó en directo con los artistas invitados Festival Inverfest, en el Teatro Eslava de Madrid, el 23 de enero de este año.

Ana Curra ha seguido impulsando su carrera en solitario con nuevas producciones en los últimos años. Entre sus últimos lanzamientos cabe destacar el Ep Huaca (2019) y los singles Hiel (2021), Aphrodita La Monarca (2022), Tu oficio (2024) y Activista de la idiotez (2025), que la artista ha incorporado a sus actuaciones en directo.

Ninguna otra figura encarna la esencia de la Movida madrileña como la de Ana Curra, musa de artistas de todas las disciplinas, en especial del fotógrafo Alberto García Alix. Un espíritu libre que jamás se ha acomodado a estarse quieta o a vivir de su legado.