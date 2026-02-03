Las exposiciones de Juan José Gil, Sandra Ramos, Leopoldo Emperador y Rossy de Palma protagonizan la programación del CAAM de 2026

En las latitudes de la tricontinentalidad que traza la cartografía artística del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) desde su fundación, la programación del museo de arte contemporáneo para este 2026 trenza en siete nuevas exposiciones y una amplia relación de actividades multidisciplinares su compromiso con la revisión de veteranos artistas canarios, como Juan José Gil y Leopoldo Emperador; el puente creativo con otras orillas atlánticas en un diálogo con la artista cubana Sandra Ramos o el ruso-francés Tim Parchikov; o la exhibición de sus nuevos fondos de arte adquiridos para equilibrar su colección hacia una mayor igualdad, pluralidad y diversidad.

Así lo anunciaron ayer la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina; y el director artístico del museo capitalino, Orlando Britto, quien renueva su cargo por tercer mandato consecutivo con el objetivo de «culminar un proyecto inicial» que contempla nuevos espacios, servicios e iniciativas para el próximo quinquenio, entre los que destacan un espacio fijo para el legado del gran artista Juan Hidalgo (1927-2018), un nuevo centro de documentación, una cafetería y una ludoteca.

Próximos retos: el Espacio Juan Hidalgo, una cafetería y una ludoteca

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) enfila nuevos retos y proyectos para el próximo lustro bajo la dirección de Orlando Britto, entre los que destaca la inauguración del Espacio Etcétera Juan Hidalgo - Laboratorio de Creación Artística, que abrirá sus puertas el próximo diciembre en el inmueble que hoy alberga el Centro de Artes Plásticas, en la calle Colón. Este espacio, que rendirá homenaje al referente de las vanguardistas internacionales de origen grancanario, distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2016, no solo alojará los fondos artísticos del creador sino que además se constituirá como «un laboratorio de creación artística» vinculado al CAAM, que acogerá proyectos y manifestaciones de arte sonoro, música y poesía contemporánea. Por su parte, el departamento de artes plásticas y sus funciones se trasladarán al futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA). Además, el CAAM estudia la puesta en marcha de una cafetería, con mesas en el exterior, en el espacio que hoy ocupa la tienda, así como la adquisición de un inmueble cercano a su sede central para reubicar su vasto centro de documentación, y por último, el proyecto de una ludoteca para su Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC).

Líneas fundacionales

El desarrollo de la programación anual para 2026 está condicionado por las obras de remodelación en curso en la sede principal del CAAM, que afecta a las cubiertas del inmueble y cuya finalización está prevista para el próximo junio, de manera que algunos proyectos se prolongarían o demorarían hasta 2027.

Bajo los principios de «transversalidad y vinculación con las vanguardias y tendencias de la creación contemporánea», Medina destacó que la programación se enmarca en las líneas fundacionales que conforman la identidad del CAAM, «como el compromiso con la igualdad y la sostenibilidad del territorio, así como con cuestiones políticas que acontecen en el mundo actual y que se analizan desde esta óptica artística para entender mejor tanto el presente que vivimos como el futuro que nos espera».

Por su parte, Britto destacó que «estas líneas fundamentales de trabajo del CAAM son las que definen la esencia de este espacio diseñado para reivindicar y dar visibilidad a los artistas canarios en sus relaciones con los contextos nacionales e internacionales». «Trabajamos sobre esa idea de revisión permanente, sin olvidar lo que ha dado identidad también a nuestro centro, que es la realidad geoestratégica donde estamos ubicados, puesto que el CAAM nace con esa vocación tricontinental que recorre la programación», expuso. El Cabildo de Gran Canaria, que es la corporación que ampara y sostiene el CAAM, ha consignado este año un presupuesto total de 4.537.042,58 euros, cantidad similar a la del ejercicio económico anterior, 4.503.179,00 euros.

Proyectos expositivos

El bloque expositivo que abre las puertas de la sede principal del CAAM el próximo junio arranca con dos grandes muestras retrospectivas dedicadas a sendos artistas grancanarios de la denominada Generación de los 70, como la bautizara Fernando Castro Borrego: en primer lugar, la exposición Pintura Pintura, de Juan José Gil, fallecido en 2023 y comisariada por Miguel Cereceda, que descubre las islas, mares y orillas interiores del gran pintor de la Vega de San Mateo; seguida de Hacia el paradigma, de Leopoldo Emperador, comisariada por Lidia Gil, a partir de octubre, que recorre la evolución del escultor desde sus comienzos en el arte conceptual a su devenir histórico como uno de los grandes artistas de la forja.

Por su parte, la muestra de Gil coexistirá en los meses de verano con la exposición La mano de la historia, de la artista cubana afincada en Miami Sandra Ramos, bajo el comisariado de Wendy Navarro. Se trata de «una de las creadoras más destacadas de la generación de los 90 y 2000 en Cuba», apunta Britto, «con un excelente trabajo como grabadora y en la videoanimación», que aborda las problemáticas de Cuba y el Caribe, y cuyo discurso bordea la utopía.

Con todo, una de las apuestas más novedosas de la programación se materializa en la recta final del año, en noviembre, con el debut plástico de la actriz Rossy de Palma, reconocido rostro de la interpretación y la moda desde la Movida madrileña. Su proyecto Alcanzar la orilla, comisariada por Simon Njami, se fundamenta en «un trabajo plástico y poético que Rossy ha ido desarrollando en la intimidad, junto con acciones a mitad de camino entre el teatro y la perfomance», indica Britto, quien defiende que «vale la pena pulsar a creadores que normalmente están en un género artístico concreto pero que también están desarrollando una obra plástica y visual muy interesante».

Las primeras muestras

Pero si seguimos el recorrido desde un sentido cronológico, el programa expositivo para 2026 arranca ya la próxima semana, el jueves 12 de febrero, en el espacio anexo al edificio central en Los Balcones, 9, con la exposición colectiva Construyendo Colección. Esta muestra de pequeño formato, inscrita en el afán de visibilizar los fondos del museo, expone una selección de cinco obras adquiridas recientemente por el CAAM de tres artistas canarias, Yapci Ramos, Teresa Arozena y Esther Aldaz, y dos artistas caribeños, Carlos Garaicoa y Karlo Andrei Ibarra, cuyos trabajos interpelan, desde sus respectivas coordenadas, sobre cuestiones actuales como el conflicto migratorio, las ruinas del sistema o el problema de la vivienda.

Siguiendo la línea temporal, el espacio CAAM-San Antonio Abad alojará otras dos grandes exposiciones: la primera se inaugura el próximo marzo con la obra del dúo creativo Art al Quadrat, compuesto por las gemelas valencianas Mónica y Gema del Rey Jordà. Bajo el título Memorias colectivas / represiones cotidianas y el comisariado de José Luis Pérez Pont, la muestra trabaja sobre la memoria histórica y la situación de la mujer en el postfranquismo, que además se vinculará con la realidad de los niños robados en este contexto en Canarias, avanzó Britto.

La segunda exposición, en octubre, estará dedicada a la obra del artista visual, cineasta y fotógrafo ruso-francés, Tim Parchikov, comisionada desde la dirección artística del CAAM, quien atesora un destacado legado visual cimentado en «años de trabajo fotografiando nuestro territorio».

Actividades complementarias

En paralelo a esta nómina expositiva, la programación del CAAM incluye a lo largo de 2026 una relación de actividades multidisciplinares complementarias vinculadas a la creación contemporánea, como conferencias, conciertos, talleres, seminarios o charlas-coloquio, que se suman a los ciclos y proyectos fijos en el calendario del centro de arte grancanario.

En este sentido, el proyecto más destacado de este año se enmarca en el centenario del nacimiento del célebre artista grancanario Manolo Millares (1926 - 2026), y que, en lugar de una gran retrospectiva en la estela de las que dedicó el centro de arte a Martín Chirino o César Manrique, consistirá en un gran seminario de cuatro jornadas, dirigido por el especialista Alfonso de la Torre, con el que la institución cultural rinde tributo a la memoria y legado del gran referente del informalismo en España. Además, a este homenaje se suma una publicación exhaustiva del epistolario de Manolo Millares con artistas y personalidades del mundo cultural, fruto de «un excepcional trabajo de investigación» llevado a cabo por el especialista canario Aitor Quiney.

En esta línea, el director del CAAM avanzó que espera poder diseñar dos actos conmemorativos en homenaje a sendos centenarios que también se cumplen este 2026: los de la artista Yolanda Graziani y el fotógrafo Francisco Rojas Fariña, el entrañable ‘Fachico’, además de un homenaje a Elvireta Escobio y otras coetáneas de los 70 en un ejercicio de visibilización y memoria denominado Iluminando el silencio.

Asimismo, junto con los ciclos de conciertos de jazz, música clásica o arte sonoro, la programación mantiene los encuentros artísticos con los Amigos del CAAM; el Festival Soltura, que este año se celebra en el pueblo de Teror o las jornadas sobre arte y sostenibilidad. Además, una de las perlas de este año nace del convenio de colaboración suscrito entre el CAAM y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en 2024 y que consiste en un programa de performance en el que artistas canarias e internacionales rotan con sus performances por ambos museos.

Dirección artística

Con todo, Guacimara Medina anunció ayer que la firma del contrato para la renovación administrativa y jurídica de Orlando Britto al frente de la dirección artística del CAAM se llevó a cabo el pasado lunes de esta semana «conforme a derecho y de la manera más transparente posible». Se trata de la segunda renovación del actual director, con el objetivo de que «las líneas de trabajo permanente que ha llevado a cabo desde 2016 en el ámbito de la creación contemporánea puedan seguir adelante».

La consejera de Cultura y presidenta del CAAM respondió de este modo a la pregunta motivada por la carta abierta suscrita la semana pasada por 11 entidades del sector artístico de las Islas y remitida al Cabildo de Gran Canaria para preguntar por el proceso de renovación de la dirección del CAAM.

«Este es un contrato que emana de un concurso público, que no pasa por el Consejo de Administración del CAAM, porque no es receptivo, y que tiene por objeto cumplir con los compromisos del CAAM», expuso Medina, quien defendió que «consideramos adecuada, necesaria y oportuna esta renovación» y puso en valor «el compromiso, el cariño y el desempeño profesional» del actual director.

En cuanto al balance de datos del último año de gestión y afluencia en el CAAM, el museo registró a lo largo del año 2025 un total de 52.641 visitas, lo que se traduce en un aumento de la asistencia con respecto al año anterior, en el que se computaron 51.569 visitas, según indican desde el centro de arte contemporáneo.