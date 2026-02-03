La pedagogía innovadora de Celia en la Fundación Negrín

El personaje de Celia, creado por la escritora Elena Fortún, supuso la creación de una nueva pedagogía fresca e innovadora en la literatura infantil y juvenil en España, que comenzó en los años 20 del siglo pasado, tuvo su fase de esplendor durante la República cuando se desarrolló de una manera más crítica y contestataria, pero se transformó en conservadurismo durante la dictadura de Franco.

Visita

Así se puede comprobar visitando la exposición El viaje de Celia: la literatura infantil y juvenil española entre 1920 y 1950 que ayer se inauguró en la Fundación Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y que se podrá visitar hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, y entre las 9.00 y 14.00 horas. A través de doce paneles, que van explicando todos periodos de la vida de la escritora madrileña cuyo verdadero nombre era María Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo, y los diferentes aspectos que la inspiraron a la hora de escribir la docena de novelas que publicó del personaje, el visitante se encontrará con expositores que incluyen desde publicaciones originales de las novelas hasta juguetes, fotografías o cómics de su época.

Conferencias

Organizada por el colectivo Andersen, la Fundación acogerá cinco conferencias desde ayer hasta el próximo 10 de junio en la que intervendrán diferentes expertos sobre literatura infantil y juvenil como la profesora de Didáctica de la Lengua y Literatura Ángeles Perera, el arquitecto Juan Millares o la profesora de Bellas Artes María Luisa Hodgson, tras una visita guiada por la exposición. La muestra surge con motivo del 134 aniversario del nacimiento de Juan Negrín e incluye material que han cedido las bibliotecas Universitaria, Publica e Insular, y de los municipios de Guía, Valsequillo y Telde. La singularidad del personaje de Celia es que simboliza perfectamente lo que ocurrió en España durante el siglo XX ya que pasamos de una Celia contestataria en los albores de la República a otra Celia del franquismo devota. Y que es, en definitiva, un ejemplo de cómo pasó de la esperanza de la república a la realidad del fascismo.

Asociación Andersen

La presidenta de la Asociación Andersen, Luz Caballero, señala que el objetivo de la muestra ha sido «hacer un reconocimiento a los escritores de la República y del exilio, tanto los que se marcharon como los que se tuvieron que quedar». Canarias también cobra una importancia ya que la familia de Elena Fortún se estableció en Tenerife entre 1922 y 1924 y allí fue donde escribió sus primeros artículos en el periódico La prensa.

Jóvenes

La propuesta relata la explosión que la literatura dedicada a los más jóvenes experimenta, contagiada de las vanguardias; se detienen en sus antecedentes y explica el cambio radical que experimenta con la caída de la República: de la niña libre para saltarse los roles de género en sus juegos infantiles a la joven «totalmente adaptada a los estándares del nacionalcatolicismo». De la modernidad del Lyceum Club de Madrid como organización pionera del feminismo que presidió María de Maeztu y contó con personalidades como Victoria Kent, Isabel Oyarzábal o la propia Elena Fortún, a la escritora que regresa enferma del exilio en 1948 y debe congraciarse con la censura. La muestra se detiene también en otros autores como Víctor Mora que, aunque fuera un autor progresista, creó un personaje muy afín al régimen como El capitán Trueno, pero en el cual el lector avispado puede ver entre líneas su carácter a través de personajes secundarios como «su novias que era la típica nórdica independiente y nada tradicional».

Destiempo

El comisario de la exhibición, José Jiménez, cuenta que antes de Elena Fortún en España estábamos con biografías de santos y adaptaciones de cuentos populares. «Nacemos a destiempo, pero en los años 20 hay una eclosión de las vanguardias y estos autores se integran en la Generación del 27».

Elena Fortún fue una de las fundadoras del colectivo de Las Sinsombrero, una mujer feminista que escribe con la nueva pedagogía de la Institución de Libre de enseñanza «para que los niños lean y piensen» y por eso mismo pone en duda muchos roles sociales y los personajes se cuestiona por qué le traen juguetes a ellos y a los hijos de la portera no. Eso se nota en ella y en otros autores como Antonio Robles, Salvador Bartolozzi, Magda Donato, cuya obra también aparece distribuida en la exposición. «La Celia de la república quiere ser escritora y la del franquismo ama de casa porque tras la guerra Elena Fortún se exilia a Argentina, pero tiene un cáncer y quiere venir a España para morir y para ello tiene que escribir como quiere el régimen», apunta.

Autobiográfico

La maestra y profesora del máster en Promoción de la Lectura Infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha Dolores Hernández Tetares, cuenta que lo que Elena Fortún narra en Celia tiene también un trasfondo autobiográfico. «Elena Fortún fue una niña enfermiza, y su madre prácticamente no la dejaba relacionarse con nadie. Eso le hizo desarrollar una imaginación y unas ganas de hacer cosas, fabulaba con las cosas que le hubiera gustado ser de niña y lo reflejó en su personaje». A partir de los siete años el personaje va creciendo hasta que llegamos a Celia se casa, cuando «el personaje se acopla al régimen, con una mujer en su casa, con sus hijos y con sus tareas», señala.