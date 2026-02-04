"Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares" con su director Juan Millares, este jueves en el ciclo 'Malditas guerras' en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) de Schamann

'Malditas guerras', da paso a la segunda parte de su ciclo integrado por 4 proyecciones que se sucederán cada jueves este mes de febrero. Las citas, con entrada gratuita hasta completar aforos y siempre a las 19.00 horas, tendrán lugar en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) -calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito de Schamann-.

Así, este jueves día 5 llega a la mencionada sala Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares (2005), del grancanario Juan Millares quien participará de su presentación y posterior coloquio. Sobre este documental de 100 minutos de duración, Javier Tolentino, comisario de este ciclo, señala: «Es la humildad y la poesía de su atmósfera lo que cautiva de estos cuadernos diarios de contabilidad del arquitecto y profesor de Bellas Artes, Juan Millares Alonso. Sabe Juan, perfectamente, congelar el espacio y el tiempo en la exploración de sus trabajos cinematográficos. La delicadeza de los planos y la sensibilidad por tocar a lo largo de esta brillante película la memoria de su familia en una mirada que huye del elogio fácil. Opta Juan Millares por enfrentarse a Manolo Millares desde la naturalidad, desde la cotidianidad y desde la cercanía dejando un poso de melancolía, una poética especial de la posguerra en Gran Canaria, en línea con otro de sus grandes trabajos, El pabellón alemán (2009), nominada al Goya como mejor corto documental. Se incorpora a este ciclo porque después de las guerras viene normalmente otro enfrentamiento peor, que es la posguerra, de la que los Millares y Canarias saben demasiado.»

Sobre Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares (2005). En sus memorias de infancia y juventud, escritas en varios cuadernos de contabilidad, el pintor Manolo Millares hace cuentas con su familia, sus amigos y diversos personajes pertenecientes a una época muy significativa de la historia española del siglo XX (la Segunda República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra), todo ello vivido desde las Islas Canarias.

La lectura de aquellos cuadernos por parte de su hija Eva, sus conversaciones con los hermanos vivos de su padre y las intervenciones de su madre Elvireta, y de diversos personajes aludidos en las memorias, tratan de rescatar las raíces del profundo sentido dramático, casi trágico, de la pintura de Millares.

Cuadernos de contabilidad es una mirada llena de rigor, de poesía y de ternura sobre un artista esencial, sobre una etapa de la historia de España llena de dolor y de tristeza y de la mano de un director de cine, Juan Millares (sobrino de Manolo Millares), que ha hecho del rigor y del lenguaje cinematográfico un bellísimo homenaje a su familia.

MÁS PROYECCIONES EN FEBRERO

'Malditas guerras', espacio de reflexión y memoria en torno a los conflictos bélicos y sus consecuencias, quiere «mostrar cómo el cine internacional y algunos destacados cineastas se han posicionado contra la guerra, contra la violencia y contra los poderes políticos que han buscado en las armas la forma de imponer sus ideologías, conquistar nuevos territorios y someter a las sociedades que se rigen por el autoritarismo y el poder militar».

'Malditas guerras' concluirá la segunda parte de su ciclo con las siguientes proyecciones: el primer capítulo de la serie Las noches de Tefía (2023), dirigido por Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume, el día 12; Negro Limbo (2024), de Lorenzo Benítez, el día 19; y La marsellesa de los borrachos (2024), de Pablo Gil Rituerto, el día 26 de febrero.

MÁS DE 'MALDITAS GUERRAS'

Siempre en en versión original, con subtítulos en español, las proyecciones son contextualizadas en el inicio de cada sesión y cuentan con un coloquio final al que se han sumado diversos invitados como, entre otros, Sergio Millares Cantero, Ángel Tristán Pimienta, Nacho González Oramas, Juan Millares, Pablo Gil Rituerto, Dácil Manrique de Lara Millares, Victoriano Suárez Álamo o Luis Miranda.

'Malditas guerras' es una de las siete iniciativas que fueron seleccionadas de entre las 29 que se presentaron a la séptima convocatoria abierta de proyectos culturales que la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario fomenta desde el año 2018 con la intención de incentivar, a través de la libre concurrencia, iniciativas innovadoras que permitan diversificar, promover y canalizar la participación de particulares o empresas en el diseño, confección y ejecución de una parte de la propuesta cultural de CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual.

'Malditas guerras' cuenta con la curaduría y presentación de Javier Tolentino, crítico y cineasta afincado en Gran Canaria, conocido por su trayectoria en Radio 3 y por su película Un blues para Teherán (2020), nominada a los Premios Goya, así como con la producción de Siroco Factory, liderada por el productor ejecutivo y realizador canario Ayoze O'Shanahan, especialista, además, en Comunicación y Conflictos Armados».

En contra de la barbarie, la guerra y el olvido, desde el día 11 del pasado mes de septiembre y contando hasta la fecha con el favor del público, se han proyectado las siguientes películas y documentales: La patria perdida (Serbia, 2024), de Vladimir Perisic; El Honor de las Injurias, (España, 2007), con guion y dirección de Carlos García-Alix; Loin du Vietnam (1967), coordinado por Chris Marker; Carruaje a Viena, de Karel Kachyña; El gran dictador (1940), de Charles Chaplin; Nuestras derrotas, de Jean Gabriel Périot; La familia Samuni (2018), de Stefano Savona; Ernst Cole: Lost and Found (2024), de Raoul Peck; El Fogonero (2010), de Alekxéi Balabánov; Onoda, 10.000 noches (2022), de Arthur Harari; Guernika (1937), de N. Sobrevila; Legión Condor (1939), de la Filmoteca alemana, y Catalunya Mártir (1938), de J. Marsillach.

En su totalidad, el ciclo 'Malditas guerras' lo conforman 16 largometrajes y documentales «contra de la barbarie, la guerra y el olvido» seleccionados tras explorar «tanto las restauraciones cinematográficas realizadas por filmotecas europeas, estatales y por la propia institución cinematográfica canaria, como aquellas películas que, a pesar de haber recibido un importante respaldo de la crítica, han pasado desapercibidas en los circuitos de exhibición y distribución».

16 títulos cuidadosamente seleccionados que «recogen las miradas de cineastas de distintos países sobre la guerra y los errores que llevan a las sociedades al drama más devastador: la muerte de mujeres, niños y poblaciones enteras que, pudiendo vivir en paz, son arrastradas al sufrimiento y la destrucción de los conflictos armados».