‘El elixir de amor’ inicia con risas la 59 Temporada de Ópera

Un Elixir de amor, de Donizetti, con mucha «chispa, humor y ritmo» inicia la 59 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus este martes, 10 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós, con otras dos funciones el jueves 12 y el sábado 14 a la misma hora. Así lo aseguró durante la presentación el director de escena, Daniele Piscopo, que subrayó que su objetivo ha sido siempre «hacer reír sin parar» al público y más ahora «que estamos tan acostumbrados al drama».

Xabier Anduaga

Piscopo hizo estas declaraciones en una presentación a la que acudieron el presidente de ACO Óscar Muñoz; el director artístico Ulises Jaén; el director de orquesta Ramón Tobar que estará al frente de la Filarmónica de Gran Canaria, el director de la Fundación Auditorio y Teatro, Tilman Kuttenkeule; además de la soprano Génesis Moreno; el bajo Pablo Ruiz, y el barítono Félix Park. Xabier Anduaga, considerado el mejor tenor lírico del mundo, no pudo asistir ya que se encuentra en Viena para una sustitución, pero se unirá en breve a los ensayos. Se trata de una coproducción entre ACO con SMI.

La escenografía

Piscopo aseguró que ha trabajado mucho el punto de vista actoral para los cantantes, el coro y los figurinistas. «Hay que moverse mucho, si no, decae todo el trabajo». Y ha tenido muy en cuenta que «la escenografía ayude para que las voces se expandan correctamente» y por eso ha realizado un decorado que actúe casi como una caja de resonancia donde todos los elementos están colocados estratégicamente para lograr la mejor proyección para las tesituras de los cantantes. «Una versión clásica dejando espacio para que salga bien la voz», apuntó.

El elixir de amor se ha representado en seis ocasiones en la capital grancanaria. La primera fue en 1971 y la última en 2020, siempre con grandes cantantes como Juan Diego Flores o Celso Albelo. Pero este inicio de temporada, que ACO dedica a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, por su 250 aniversario, Ulises Jaén la definió como «la mejor de todas» al tener además a la venezolana Génesis Moreno «que vuelve tras ganar el concurso de canto Alfredo Kraus en 2023», Pablo Ruiz «que ya estuvo aquí durante la pandemia con La Boheme», Felix Park que interpreta a «un Belcore impresionante», y un joven elenco «de entre 28 y 29 años con mucha calidad y clase».

Ópera bufa

Ramón Tebar aclaró que siempre ha hecho dramas o tragedias como Rigoletto o Tosca, pero ahora dirige una ópera bufa por primera vez. «Es más difícil hacer reír que llorar y eso se nota en esta obra maestra del belcanto y el melodrama cómico». Tebar destacó el aria final de Nemorino Una furtiva lágrima, de las más conocidas de la historia, de carácter pastoral y atmósfera melodramática. «Es una ópera chispeante y burbujeante ya que belcanto no es solo saber cantar, sino lograr movimientos rápidos y capacidad técnica impresionante».

Ensayos

El director valenciano aseguró que «las risas han sido continuas en la sala de ensayo y si nosotros nos reímos, por qué no el público», por lo que «espero que traspase esa cuarta pared». Tebar también quiso destacar que la ópera trata temas actuales como «la publicidad engañosa y la vorágine comercial» con el falso elixir» que el charlatán Dulcamara le da a Nemorino para que Adina se enamore de él, o «la inmediatez de la adolescencia» para conseguir sus objetivos en las redes sociales que es como actúan los personajes. «Como es música efervescente, hace falta más tiempo para habilitar a la orquesta cuyo repertorio habitual es el tardoromanticismo y principios del siglo XX, por lo que hay que volver atrás y conectar con el clasicismo», dijo.

El director de orquesta recordó que El elixir de amor se estrenó en 1832, cuando «el Romanticismo está empezando, una época de transición donde el autor no escribe con tanto detalle en la partitura, y deja al intérprete más libertad».

Tebar subrayó además que «en este mundo una ópera bufa es una medicina para la sociedad