Juan Millares, cineasta: «Lo que contaba Manolo Millares en sus memorias no era igual que lo que recordaban sus hermanos»

¿Cómo encaja el documental Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares dentro del ciclo Malditas guerras?

Cuando me lo propusieron me alegré mucho, porque que se proyecte la película está muy bien. Pero al decirme el título del ciclo, Malditas guerras, me quedé un poco desconcertado porque no veía una relación directa, sobre todo viendo el resto de los documentales programados. Pero pensándolo bien, el documental aborda de una manera indirecta el tema de la guerra, porque aunque es una crónica familiar, esta familia pasa por las vicisitudes de la guerra y la guerra tiene un especial significado en Canarias: no hubo un frente y, por lo tanto, no es la típica guerra convencional. Me parecía que era atractivo la idea de elegir la película para proyectarla en este ciclo porque podría dar una versión un poco distinta.

¿Qué papel indirecto tuvo la guerra en la vida de su tío Manolo Millares?

En Canarias se vivieron las consecuencias de la guerra. Se vivió la represión desde el primer momento. Esa represión es la que afecta a toda la familia. Primero lo destierran a Lanzarote, bueno, destierran a uno de los hijos y toda la familia se tienen que trasladar allí. Y luego, viven la vuelta a Gran Canaria con la suspensión de empleo y sueldo del padre de Manolo, con lo cual la familia queda hundida en la miseria. Pasan de ser una familia de la alta burguesía canaria, a una familia con una dificultad económica enorme. Ese tipo de conflictos se traslada a la vida cotidiana y entonces ellos cuentan cómo pasan esos años de concierto.

¿Por qué le suspendieron el sueldo al padre de Manolo?

Hay una denuncia por parte de un cura del instituto. Denuncia a mi abuelo por ser masón y comunista. No era ni una cosa ni la otra. Pero bueno, le daba igual, el caso era que con la denuncia salió adelante y le suspendieron el sueldo. Y a partir de ese momento, toda la familia, que es una familia de nueve hijos, se queda en la indigencia absoluta.

¿Cómo afectó esta situación vital a su pintura?

La pintura de Manolo es de una gran intensidad dramática. Aparte de su carácter y de tener la visión del mundo de una determinada manera, le influye mucho esa violencia que se ejerce en su infancia contra la familia. Esas cosas se trasladan a su obra pictórica. En la pintura de Manolo hay una referencia continua al ser humano torturado, masacrado, víctima de todas las guerras habidas y por haber. Esa violencia contra el ser humano es una cosa que él está continuamente intentando expresar. Y eso se debe, en gran parte, a ese conocimiento que tiene desde pequeño de esas violencias de los primeros años de la dictadura. Evidentemente, en la península se vivió la guerra de una forma infinitamente más atroz. Las guerras civiles tienen esta particularidad, que a diferencia de una guerra convencional, el grado de violencia es muchísimo mayor porque se enfrentan familias, vecinos... Es una atrocidad absoluta. Eso en la península se vivió con muchísima más intensidad que en Canarias. Pero aun así, cada familia sufre las consecuencias de la guerra como la vive.

¿Por qué Millares escogió y escribió en esos cuadernos de contabilidad en lugar de en un cuaderno normal?

Fue algo totalmente accidental, supongo. Tenía esos cuadernos en casa, que estaban limpios, no estaban escritos, y entonces empezó a escribir sobre ellos. Podría haber cogido libretas o algo de ese tipo.

Este documental tiene ya sus años. Nació de estos cuadernos de los que hablamos, donde Manolo iba apuntando cosas de su vida. ¿Cómo llegó a ellos?

Había leído las memorias de Manolo, que se publicaron un poco antes. Yo la historia de la familia la conocía. En aquella época, yo estaba muy interesado en el cine documental. Y entonces pensé que había una buena historia que se podía contar. Solamente tenía una dificultad: Manolo había fallecido muchos años antes y algunos de sus hermanos también. Quedaban los testimonios de los hermanos restantes. La idea que me hizo moverme para hacer el documental era cómo lo que contaba Manolo Millares en sus memorias, no era exactamente igual que lo que recordaban sus hermanos. Eso a mí me pareció interesantísimo, cómo cada persona vive una experiencia determinada. Es la misma para todos pero cada uno la vive de forma diferente. Me interesaba mucho cómo esas distintas memorias se confrontan entre sí. Me parecía que era un excelente tema para una película documental.

¿Y de dónde surge esta disonancia entre el relato de Manolo y el que pueden tener sus hermanos?

Son matices. Por ejemplo, hay un personaje en la película, el hermano mayor de Manolo, José María. Él es el tercero de los hermanos y siempre tiene una actitud bastante humorística ante las desgracias y tragedias, lo que le da un aspecto bastante complejo a su expresión de la memoria. Por un lado, debe estar relatando hechos dolorosos y duros, pero lo cuenta con humor. Y eso a mí me parece fantástico. Esa manera no de insistir en el drama, sino de darle esa otra cara. Con lo cual el drama incluso se refuerza. Cuando yo hablé con José María para proponerle participar en el documental, lo que me dijo es que lo que había escrito Manolo en sus memorias no era cierto. Eso quiere decir que había unas visiones distintas de lo mismo. No es que mintiera, sino que cada uno había vivido sus experiencias de una forma totalmente distinta a como las vivían los otros.

En la cinta habla de la vida de su tío y también se aproxima a su propia memoria familiar. Está la visión de cineasta y la del sobrino.

Sí, aquí hay un problema. Y es que está muy dentro de la familia y yo conozco a los personajes, pero intenté todo lo posible mantenerme lo más lejos, lo más distante. Para eso elegí a una persona que fuera sirviendo de hilo conductor, que es la hija de Manolo, Eva, que es la que lee los cuadernos de contabilidad. Al mismo tiempo, ella sirve como de voz en off, como de doble de su padre. A través de la lectura de esos cuadernos de contabilidad, la historia se va narrando. Yo intervengo en la lección de los personajes que hablan, en la elección de los lugares donde se rueda, y en la elección de los fragmentos que aparecen en el montaje final. Pero siempre he intentado que haya conflicto. Conflicto en el mejor sentido de la palabra, no conflicto de que se estén peleando, sino conflicto en el sentido de que haya distintas opiniones, opiniones diferentes sobre los mismos hechos. Esa era mi manera de mantenerme un poco fuera, en la medida de lo posible. Porque cuando se ve la película se nota que son personajes a los que les tengo un gran afecto. Y que hay una melancolía ahí, en las imágenes, que yo quería que se conservaran. La melancolía por una época que se acabó, que aunque era una época muy dura, también fue una época muy feliz entre ellos. Se llevaban muy bien y había mucho cariño y mucho amor entre ellos. Trasladar eso a la película a mí me parecía importante.