La familia de Yolanda Arencibia dona sus libros a la Universidad

Una parte de la colección privada de la extensa biblioteca que atesoró en vida la Catedrática de Filología Española de la ULPGC, Yolanda Arencibia Santana, ya forma parte de la Biblioteca Universitaria gracias a la donación hecha por la familia de 2.477 ejemplares, de los cuales casi 1.700 son títulos nuevos para el catálogo de la Biblioteca.

Obras

El fondo está compuesto mayoritariamente por ensayos y un significativo conjunto de obras literarias, de autores tanto nacionales como canarios, entre otros, Valle Inclán, Unamuno, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Neruda.

Es destacable la presencia de obras escritas por autores canarios o relativas a la literatura isleña. Así el lector se encontrará con títulos que incluye cariñosas dedicatorias personales como la edición completa de la poesía de Eugenio Padorno, El diálogo del poeta y su mar de Manuel Padorno o Estado de coma de Armas Marcelo. También obras de Emilio González Déniz, José María Millares, Justo Jorge Padrón y Juan Cruz Ruiz, entre muchos otros.

La firma del acuerdo de donación tuvo lugar ayer en la propia Biblioteca Universitaria y contó con las presencias del hijo de Yolanda Arencibia, en representación de la familia, Luis Roca, junto al rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem; la directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Martín-Marichal, y el vicerrector de Cultura de la ULPGC, José Miguel Álamo.

Selección

En la importante donación destaca que unos 670 libros llevan la firma o dedicatoria de sus autores a Yolanda Arencibia. Una selección de las más relevantes se expuso en la sala Lothar Siemens de la Biblioteca durante la presentación del fondo. Algunos de ellos, además, incluyen anotaciones personales de la propia profesora que revela numerosas anécdotas o sucesos de su vida y sus viajes a la Península.

El trabajo de la Universidad consistió en revisar toda la biblioteca de Arencibia en un piso de la calle Francisco Gourié de Triana. En total más de 6000 volúmenes. De acuerdo con la familia de la catedrática, los títulos que ya estaban presentes en la Biblioteca, unos 3500, serán donados a la Sociedad Liceo de Firgas, municipio con el que la Catedrática tenía un fuerte vínculo emocional, ya que sus padres -Luis y Luisa- y toda su familia proviene de ahí, y del que era, de hecho, Hija Adoptiva.

Experta

Yolanda Arencibia Santana, una de las mayores expertas en la obra de Pérez Galdós, falleció el 22 de marzo de 2025; fue profesora de Universidad desde 1982, primero en el Colegio Universitario de Las Palmas y posteriormente en la ULPGC, donde ocupó el decanato de la Facultad de Filología desde su creación en 1990 hasta 1999. Además, fue la primera mujer en alcanzar el grado de Catedrática en el ámbito de la Filología en la ULPGC.

Lluís Serra Majem señaló que Yolanda Arencibia fue una persona que ennoblece la profesión de profesor universitario, «una gran investigadora y una gran docente que trabajó hasta el final de sus días», subrayó. Y definió el acto de ayer como «un día triste porque ya no está con nosotros, pero alegre porque tenemos un fondo con el que perpetuar su legado con el que trabajaba tanto».

Emotiva

María del Carmen Martín-Marichal comentó que solo recibir este fondo fue una noticia muy emotiva para ella por lo que suponía de «poder albergar, conservar y difundir parte de esa biblioteca que durante tantos años fue construyendo Yolanda» y que «cuando descubres esas dedicatorias por autores de relevancia internacional se pone en reconocimiento el enorme prestigio del que gozaba Yolanda». También añadió que «revisamos un fondo de 6.000 volúmenes, de los cuales la biblioteca incorpora 2.400 y el resto, por decisión de la propia familia, va al Ateneo de Firgas».

Se trata de ensayos en torno a la literatura, obras de historia, pero también obras de creación que va de la poesía a la novela. «Esta donación confirma que Yolanda era una apasionada de la literatura y que todo lo que compraba giraba en torno a ello, y particularmente la figura de Galdós. Era la investigadora más importante de nuestro escritor universal, la que lo ha humanizado. Y eso se notó en su ensayo Galdós, una biografía que fue distinguida con el Premio Comillas de Tusquets Editores en 2020, donde no solo hacía un estudio profundo de su obra sino también, como novedad, del autor».

Enorme trabajo

Luis Roca agradeció a Serra Majem y Martín-Marichal el enorme trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca desde que en mayo empezaron los trabajos, y señaló que el de ayer era un momento muy emotivo porque hablaba «de la importancia y el legado de mi madre, entre mucha gente particular e instituciones tan importantes como la Universidad de Las Palmas que fue un lugar nuclear de su trabajo profesional». Roca recordó que su madre era una mujer que «prácticamente todos los días venía con libros a casa, libros que leía y que fueron conformando esta biblioteca tan importante. Esa pasión auténtica por su trabajo la transmitió entre muchísima gente, muchísimos alumnos de todas las edades que, de pequeño, me decían con orgullo ‘tu madre me dio clase’, lo llevo oyendo desde que yo tenía diez años y todavía me lo dicen con orgullo o, incluso, sentido de pertenencia, como un privilegio por haberla tenido de profesora».

Legado

Roca subrayó que «la familia, con mi padre Daniel Roca al frente, defiende y protege su legado, que es material e inmaterial. Lo que ella hizo fue trabajar incansablemente por difundir y promover la cultura canaria en el ámbito en que era una experta, la literatura y la filología, y en unos años, los 70, 80 y 90 del siglo pasado, en los que todavía había muchísimo por hacer». Es en ese contexto donde se explica su dedicación a la figura de Benito Pérez Galdós. El cineasta, director del documental Benito Pérez Buñuel (2023), en donde Yolanda Arencibia ocupa un papel protagónico, apuntó la importancia de que «mi madre reivindicara la importancia de la condición de canario de Galdós, algo que los estudiosos no canarios lógicamente no hacían». Con ella ha quedado claro que en la genialidad de Benito también tuvo mucho que ver con la ‘mirada canaria’ del autor de Fortunata y Jacinta”. «Mi madre borró de un plumazo, a base de años de estudio y muchas lecturas y ediciones de la obra de Galdós, la leyenda negra por la que algunos creían que Galdós había renegado de las islas. Al contrario, el acento canario, el gusto por la cocina y las costumbres canarias los mantuvo hasta su muerte en Madrid en 1920»