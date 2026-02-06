El Teatro Pérez Galdós estrena el montaje escénico 'Ayer de ayer', la nueva creación de Noemí Pérez

El próximo 20 de febrero, el Teatro Pérez Galdós lleva al escenario el estreno de 'Ayer de ayer', la nueva creación de Noemí Pérez, uno de los nombres más singulares del panorama escénico contemporáneo. La obra, producida por el Teatro Pérez Galdós, forma parte del Ciclo Música y Literatura y se presenta como una pieza que no avanza hacia un desenlace, sino que se expande en múltiples direcciones, proponiendo al espectador una experiencia sensorial, filosófica y profundamente abierta.

Para la dramaturga canaria, afincada en Holanda, Ayer de ayer se sitúa en un cruce de caminos dentro de su propio recorrido artístico. No se trata de una evolución lineal, sino de una expansión: una dramaturgia que crece como un rizoma y se resiste a la clausura del sentido. "Creo que la obra confluye con líneas anteriores, la fractura temporal de Calderón, la fragmentación de Vernix Virtual o Hablemos de Fausto y, al mismo tiempo, abre otras nuevas", explica Pérez.

Ese planteamiento responde a una concepción del teatro como espacio de preguntas. "El teatro es el territorio de lo liminal", afirma Pérez. En Ayer de ayer, el lenguaje se quiebra, el tiempo se refleja y se invierte, y los cuerpos oscilan entre lo humano y lo mecánico. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, la autora busca "producir nuevas posibilidades de sentir y pensar", invitando al público a habitar la incertidumbre.

La obra transita entre un pasado y un presente distópico que funcionan como espejos deformantes. El tiempo, aquí, no es lineal, sino un pliegue que se repite sin ser nunca el mismo. "Nuestro presente está lleno de reflejos distorsionados", señala la artista. "Lo tecnológico, lo político, lo afectivo parecen variaciones de algo ya vivido, pero vaciado de sentido. Hay un anhelo de sentido".

En ese espacio temporal suspendido aparecen Pietro y Pietra, dos personajes que se aman, creen haberse amado, o creen que se amarán, mientras, fuera de escena, una revolución parece a punto de estallar. El contraste entre lo íntimo y lo colectivo es central en la propuesta. "No son esferas separadas", subraya Pérez. "Lo político habita en lo cotidiano, y lo colectivo no es más que la suma de micro-resistencias afectivas. En esta obra, el amor es un acto de resistencia".

La música desempeña un papel fundamental en esta arquitectura escénica. Más que un acompañamiento, actúa como "un vector de memoria y dislocación: conecta escenas, rompe la linealidad y genera atmósferas que son a la vez emocionales y conceptuales. La presencia de una banda popular, cambiante en cada intervención, refuerza esa sensación de inestabilidad y desplazamiento". Formalmente, Ayer de ayer dialoga con el teatro del absurdo, un lenguaje que Pérez considera especialmente fértil para pensar el presente. "Nos permite habitar el sin-sentido sin pretender resolverlo. Los diálogos se vuelven a veces grotescos, repetitivos, automáticos, reflejando un mundo saturado de palabras y, paradójicamente, vacío de significado", afirma.

En una época marcada por la sobreabundancia de estímulos visuales, la creadora reivindica la potencia de la imagen escénica. "No hay saturación de imágenes, sino de estímulos", sostiene. "Frente al flujo acelerado de lo digital, el teatro puede ofrecer tiempo, silencio y concentración. La imagen requiere tiempo y no tener miedo al vacío para poder mirar de nuevo".

Al finalizar la función, Noemí Pérez no aspira a que el espectador salga con una idea clara o un mensaje definido. "Si Ayer de ayer dejara una sola pregunta resonando al abandonar el Teatro Pérez Galdós, me gustaría que fuera tan simple y tan radical como esta: ¿Qué he visto?. Una pregunta que, en su indefinición, condensa el espíritu de una obra que invita a durar no permaneciendo, sino transformándose"

Las localidades pueden adquirirse a través de la página teatroperezgaldos.es , así como en la taquilla del en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, de lunes a viernes y del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h también de lunes a viernes.