72 ediciones del ‘Anuario de Estudios Atlánticos’

La Casa de Colón acogió el pasado jueves la presentación de la 72ª edición del Anuario de Estudios Atlánticos, una revista científica de referencia editada por el Cabildo de Gran Canaria y publicada de forma ininterrumpida desde 1955. El acto reunió a representantes institucionales, personal investigador y público interesado en la historia y la cultura del ámbito atlántico.

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, puso de relieve la extensa trayectoria de la publicación y la participación, a lo largo de los años, de numerosos investigadores e investigadoras procedentes no solo de instituciones canarias, sino también de universidades y centros académicos nacionales e internacionales.

También destacó que el Anuario se edita actualmente en formato exclusivamente digital, lo que permite consultar y descargar de manera gratuita todos sus números a través de la web.

Por su parte, el director del Anuario, el catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, recordó que la revista se ha establecido como un espacio de referencia tanto para investigadores consolidados como para quienes se inician en la carrera académica.

Lobo explicó que, desde el número 60, se publica únicamente en soporte electrónico, incorporando el sistema Open Journal System (OJS), una herramienta que permite la gestión integral del proceso editorial y el acceso abierto a los contenidos.

La 72ª edición del Anuario de Estudios Atlánticos reúne 19 artículos originales, firmados por 30 investigadores e investigadoras procedentes de universidades y centros de investigación de ámbito nacional e internacional. Los trabajos abordan disciplinas como la Prehistoria, la Arqueología, la Historia, el Arte, la Literatura y la Nutrición, reflejando el carácter transversal y multidisciplinar que ha definido a la publicación desde sus orígenes.

Durante el encuentro, el profesor honorífico de Historia Moderna de la ULPGC, Fernando Bruquetas de Castro, la profesora de Historia Medieval de la ULPGC, María del Cristo González Marrero, y el doctor en Historia del Arte de la ULPGC, José Concepción Rodríguez, realizaron un recorrido general por los contenidos del volumen, destacando la solidez metodológica de los estudios, la diversidad temática y la riqueza de las fuentes empleadas.

Por su parte, la directora de la Casa de Colón, Carmen Gloria Rodríguez, subrayó el papel de la institución como impulsora histórica del Anuario y agradeció el trabajo del equipo humano que hace posible cada edición, desde la coordinación editorial hasta la maquetación y la gestión digital. También destacó la importancia de entender la revisión por pares como un proceso constructivo orientado a fortalecer la calidad de los trabajos publicados.

Con esta nueva edición, el Anuario de Estudios Atlánticos reafirma su papel como una publicación científica de referencia en el análisis del espacio atlántico y de Canarias, manteniendo así el legado iniciado por Antonio Rumeu de Armas.