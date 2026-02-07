Aida González Rossi publica 'Gorda sinvergüenza', su primer ensayo: "Es un ejercicio de vulnerabilidad distinto, como más desnudo"

«¿Qué es exactamente la vergüenza gorda? ¿De qué está hecha? ¿Por qué cualquier resistencia a ella que nos lleve a habitarnos radicalmente (es decir, conocernos, enseñarnos, acomodarnos, entendernos, disfrutarnos, celebrarnos, chillarnos, bailarnos) es solo un parche-puertita giratoria que nos devuelve al mismo laberinto-complacencia del cómo vamos a culparnos si surge de no querer sufrir una opresión?».

Estos son algunos de los interrogantes que la escritora tinerfeña Aida González Rossi explora y ausculta pero, sobre todo, comparte con generosidad en un viaje introspectivo desde dentro hacia fuera y al revés, como quien desnuda las palabras porque ya no teme los espejos, y las reviste de nuevos significados y sentidos y, en el camino de regreso, es un poco más ella misma.

Lo hace bajo el título Gorda sinvergüenza (Serie Endebate, 2026), el primer ensayo de la autora de Leche condensada o Pueblo yo, colaboradora semanal de LA PROVINCIA y una de las voces más interesantes y lúcidas del panorama nacional. Su debut en el ámbito de la no ficción bajo el ala de la colorida colección Endebate, ese hogar editorial de textos breves que defienden una mirada como un eco infinito, ve la luz el próximo 12 de marzo, después de un tiempo largo de trabajo y de (auto)exploración en que la escritora cuestiona y desmantela la tiranía de la gordofobia, escribiendo desde «esa sensación horrorosa de estar delante de gente y sentir que no puedes ser tú misma». «No por una barrera clara, sino por la claridad de una barrera oscurísima y por ello supuestamente infranqueable: el peso (nunca mejor dicho) de esa que se entiende que debes ser al ser gorda y no estar, te dicen, terminada», expone.

Habitar el propio cuerpo

«¿Por qué es tan importante que las gordas escribamos?», plantea González Rossi en el prefacio del libro. En sus páginas, la autora traza un paralelismo, correspondencia o juego de espejos entre habitar el cuerpo y el lenguaje, donde afila con su sacapuntas el ejercicio íntimo de «usar el lenguaje para habitar el cuerpo». La metáfora que construye sobre la invisibilización de los cuerpos en el lenguaje o el silencio consiste en «habitar el lenguaje como una casa en vez del bicho que era antes». El poder de nombrar. «Bicharraco o medicina», afirmar. «Escribo».

«Para mí publicar este ensayo es una fiesta absoluta», expresa la escritora. «Intenté escribir algo que yo misma necesitara leer, y mi ilusión es que el libro pueda acompañar a alguien, aunque sea durante un ratito, en ese proceso tan complejo que es habitar el propio cuerpo», añade.

Escrito en primer persona desde la entraña, el nudo y la herida, y el enrale, el grito y la afirmación, González Rossi confiesa que «siempre es una vulnerabilidad fuerte siempre publicar un libro, y ahora que por primera vez publico un libro de no ficción me doy cuenta de que es un ejercicio de vulnerabilidad distinto, como más desnudo». «Pero creo en ello, creo en esa desnudez más que en nada en el mundo, porque para mí en este caso significa ser capaz de pensar en mí pensando también en otras, para otras. Me siento satisfecha de poder aportar un granito de arena a ese ruido que debemos hacer ahora que la gordofobia está cada vez más afilada», comparte.

En este sentido, la escritora de Santa Cruz de Tenerife explica que Gorda sinvergüenza es un ensayo breve sobre «nombrarse y escribirse gorda, sobre entenderse gorda de forma profunda y festiva y arrejuntada siempre a las otras gordas y a una misma, sin disfraces ni voces ajenas». También pone el acento en reivindicar el suyo propio, porque este es «un libro sobre ser gorda y además escrito desde lo canario», que «me gusta mucho saber que he podido colar en una colección como la colección Endebate».

«Creo que a veces al síndrome de la impostora se le puede dar la vuelta: ja, pues mira, yo que no tendría que estar aquí voy a aprovechar que no tendría que estar aquí para estar aquí a lo bestia y en mis términos. Ese es el espíritu del libro, en realidad: existir con mucho ruido, justo porque te quieren negar el ruido», concluye. El resto no es silencio, sino escucha.