Del monte Mario a los montes de fuego

En la nota que cerraba un artículo reciente sobre Alonso Quesada hacía recaer la sospecha de que el poema que había influido, presuntamente, sobre la escritura de Tierras de Gran Canaria no era Miramare, de Carducci. Aventuré que acaso Federico Cuyás, inductor de esa sospecha, lo había confundido con Su monte Mario, del mismo poeta, y que éste podría ser la fuente de la composición de Quesada.

Negué, con convicción por mi parte, la posibilidad primera; y ahora, con la misma convicción, quiero negar la segunda. Antes quiero aclarar mi relativa responsabilidad acerca de la existencia de lo que considero un equívoco: la influencia de cualquier poema de Carducci sobre Tierras de Gran Canaria. Me explico:

En 1970 publiqué el epistolario Unamuno-Quesada, integrado por las cartas del Rector que se conservaban entre los papeles propiedad de Amalia Romero, hija de Quesada, y las cartas de Quesada existentes en el archivo de Unamuno: su hija, Felisa, me proporcionó una copia. El contenido de estas cartas ha sido ampliamente utilizado; aunque no siempre, según mi criterio, bien entendido. En una de ellas, sin fecha pero probablemente de 1912, Quesada anunciaba a Unamuno su intención de dar por terminado un libro, El lino de los sueños; adjuntaba un poema, y le hacía un resumen de otros varios aún sin concluir. Como es importante para la comprensión de lo que sigue, copio el párrafo de la carta: «En estos días he acabado dos cosas, una la que le envío. Otra es una elegía a D. Pio Coronado, que he de reformarla un poco todavía. Y ahora estoy metido en una recia cosa a la madre tierra esta, lejana. A la madre del pensier mio breve, terra... Una cosa de serenidad, amorosamente fuerte. No sé si podrá salir. Luego, otras cosas a Castilla, la madre de los cristos sangrientos, la Castilla de los Alvargonzález, pero visto al través de un sueño irrealizable. Una cosa desde lejos, desde este aislamiento.[...] Tengo cosas ciudadanas hechas también; cuando vino a esta tierra por primera vez un órgano y bajaron de los campos y de las afueras vinieron gente a oírlo el día solemne. Una poesía un poco larga. Algo también tengo hecho, bosquejado, sobre los montes de mi tierra, volcánicos, sorprendidos en un momento de cataclismo».

De cuanto informa Quesada en esta carta no hay más testimonios que sus propias palabras. El poema que envió a Unamuno no se conservaba en su archivo; ignoramos cuál pudo ser; la elegía a Pio Coronado (un triste personaje galdosiano), si realmente la escribió, fue destruirla; ni se publicó ni aparecía entre los papeles del poeta; lo mismo puede decirse de esa anecdótica bajada del órgano y de los cristos sangrientos: no hay ningún rastro de su existencia Quesada fantaseaba mucho con sus trabajos en curso; los daba como muy avanzados o incluso como ya escritos cuando aún no habían pasado de su imaginación. Y en algunas ocasiones debemos agradecer que así fuera; pues dada la índole de algunos de ellos lo mejor que les pudo ocurrir es no llegar a estado definitivo y publicarse. (En este caso, esos cristos sangrientos, o esa Castilla tan tópicamente machadiana como es la de los Alvargonzález.)

En nota a pie de página a la carta indicaba que el único poema identificable de esa relación era Tierras de Gran Canaria, asociándolo a la cita en italiano que se incluida en ella. Posteriormente, quienes se han ocupado más ampliamente de El lino de los sueños han mantenido la vigencia de esa asociación. Lo hice yo mismo en Informe sobre Alonso Quesada (1976), aunque dudando de su veracidad, y lo hicieron Sánchez Robayna en El primer Alonso Quesada (1977) y José Luis Correa en su edición crítica de El lino...(1993.) Sánchez Robayna no identifica la procedencia de la cita, aunque se pregunta «¿aquella frase no es del poeta italiano?» Lo es, en efecto: forma parte de un verso de Su monte Mario, una de las Odas Bárbaras.

El error inicial, cometido por mí, fue establecer una relación directa entre las palabras de Carducci y ese concreto poema de Quesada. Una lectura atenta de lo que expone Quesada advertiría que la cita de Carducci a esa «cosa recia a la madre tierra esta, lejana [...] Una cosa de serenidad, desde este aislamiento» no se ajusta exactamente al contenido de Tierras de Gran Canaria; en cambio, el bosquejo al que alude más adelante, y en el que le habla de su trabajo «sobre los montes de mi tierra, volcánicos, sorprendidos en un momento de cataclismo», me parece que se aproxima más a lo expuesto en aquel poema. Ahí la cita carducciana se sitúa lejos: no solamente en el espacio de la carta; también en el de un posibles contagio textual. Me habría gustado hacer esta precisión en mi último acercamiento a la obra de Quesada (2013); pero en el breve prologo que antecede al volumen de Poesía no se daba ocasión para ello.

Las palabras que cita Quesada en italiano corresponden en parte, como se ha indicado, a un verso de Su monte Mario». ¿Guarda relación este poema con Tierras de Gran Canaria? Veámoslo. El monte Mario es una elevación de aproximadamente 140 metros (la mas alta de las colinas de Roma, aunque tal monte no se incluye entre las muy cantadas «siete colinas»). En la época de Carducci el monte estaba apenas poblado, y en su cima crecían cipreses, que él evoca en la primera estrofa del poema: «Solenni in vetta a Monte Mario stanno/ nel luminoso cheto aere i cipressi». Hoy, pese a su declaración de reserva natural, el monte está invadido por villas y habitantes, y el árbol que domina su espacio es el pino, y no el ciprés. Se trata, en todo caso, de un monte verde. En el poema, Carducci asciende a su cima, y animado por un vaso de vino, «il biondo vino» iluminado por el sol, (Carducci tuvo que defenderse en varias ocasiones de quienes lo acusaban de «embriagarse» habitualmente), tiende una mirada descriptiva sobre Roma (San Pedro, el Tíber, la vega del río) y divaga sobre el presente y el porvenir de la humanidad. A través de las generaciones, ésta ha sido capaz de renovarse y cambiar en trabajos, ideas y deseos. «Mañana moriremos», dice (el «diman morremo» que incluye Quesada en La oración de todos los días; un tópico de ascendencia bíblica); a pesar de ello, la humanidad ha sobrevivido y progresa; y así continuará hasta que un día la especie humana desaparezca y el sol pueda alumbrar únicamente el «inmenso/ glaciar del mundo.» Son los versos conclusivos del poema. Pese a su comienzo festivo (vino y mujeres) Su monte Mario es una composición dramática, casi de apocalíptica desolación. Su final me ha recordado otra de Luis Cernuda, Noche de luna: ahí también se repasa la actividad humana: sus trabajos, sus guerras, sus cohabitaciones. El devenir de la historia es observado por la luna, hasta que la luna, una noche, sólo puede ver «el silencio de un mundo que ha sido/ Y la pura belleza tranquila de la nada». En ambos poemas la humanidad ha desaparecido. Y los astros -la luna o el sol- únicamente contemplan la existencia de un mundo desierto. El pesimismo de Cernuda estaba justificado. El poema fue escrito en plena Guerra Civil; el pesimismo por la situación era lógico. Carducci compuso Su monte Mario en 1884, una época de triunfalismo optimista ante un recién nacido país; Italia. Su pesimismo acerca del futuro no parecía justificado.

Tierras de Gran Canaria ya ofrece, como principio, un paisaje opuesto al del monte Mario. Frente al verdor de éste levanta una tierra seca, árida, sin colores, de lavas y piedras vomitadas por volcanes, esos «montes de fuego». La visión que ahí se traduce a palabras es la del centro geográfico de Gran Canaria, Tejeda: la misma naturaleza que Unamuno definió como «tempestad petrificada». Evocándola el poeta reflexiona sobre su propia vida, la de un aislado solitario -«todos se han ido», dice en tono de lamento-, que tiene puesto sus ideales en el azul del mar; y que sabiendo de su imposibilidad de alcanzarlos -el velero que podría acudir a su rescate «no pasa jamás del horizonte»- continúa esperando.

La suya es una reflexión áspera y amarga; y sobre todo personal; la de Carducci, es colectiva: aunque naturalmente lo incluye, no es su destino individual el que le preocupa: es el de la humanidad toda. La de Quesada no tiene esa proyección común: la suya es una meditatio estrictamente restringida: solo le afecta a él. La soledad y el aislamiento son los condicionantes que lo perturban; y también la imposibilidad de rehuir al destino que marca su pertenencia a esta tierra; tierra que se mostró «tan luminosa» en su niñez, y que quizás, aunque remotamente, le ofrezca una ocasión de huida. Escribe el poeta que sus ideales «son tan invisibles como las estrellas»; pero añade: «Y sin embargo, allí/ brillando están eternamente». Este final esperanzado difiere de la conclusión pesimista del poema de Carducci.

El verso de Quesada es el habitual endecasílabo blanco, discontinua a veces su secuencia lineal por los espacios que el poeta establece para indicar ruptura de ritmo o tiempo. El poema de Carducci tiene las complejidad métrica propia de las Odas, a partir de la estricta construcción de la estrofa sáfica. Como nota de paso puedo indicar que Unamuno, que incluye en su libro Poesías (1907) la traducción de Miramare y de Su monte Mario, indica que en sus versiones «ha respetado el verso libre italiano.» Ignoro qué interpretación hace Unamuno del concepto «verso libre». Quizás se refiera a que los versos carduccianos carecen de rima; en este caso el verso sería blanco, no libre. De todas maneras no podía ignorar la compleja construcción interna inherente a esas composiciones como resultado de la adaptación a la lengua italiana del sistema cuantitativo métrico latino y griego (recuérdese que Unamuno era catedrático de lengua griega.) Para tener una idea del alcance de esa complejidad puede consultarse el ensayo de Isabel Paraiso Dísticos elegíacos en Carducci, (Rhythmica, XVII 2018). Anticipo su conclusión: «...las dificultades intrínsecas de la métrica clásica, unida al nacimiento y rápida expansión del verso libre, tan fácil y espontáneo, impidieron la perdurabilidad de las novedades carduccianas en la literatura posterior». A Carducci se le suele considerar como promotor del verso libre en la poesía italiana: pero ese verso nació en parte como una reacción a su rígido formalismo.

Creo que ni con el auxilio minucioso de una lupa podría detectarse la más mínima relación entre Tierras de Gran Canaria y Su monte Mario. Insisto: Carducci fue un maestro para Quesada: lo animó en su actividad contestataria y rebelde; esa disposición personal del poeta italiano significó para él un ejemplo, incluso en sus contradicciones. Pero no lo fue en su poesía, aunque el mismo se empeñara en señalarlo. La admiración de Quesada por la obra de Carducci es sincera, y está mantenida a lo largo del tiempo. El la reconoce sin ambages tanto en documentos privados como en textos públicos. Pero de esa admisión no debemos deducir «influencia» en el sentido de advertir parentescos visibles en sus versos: son dos poetas absolutamente distintos. También sentía admiración por los «imperiales alejandrinos» que «forjaba» Morales, y nunca tuvo la necesidad de imitarlos. Cuando utilizó ese metro (en Los ingleses de la colonia, por ejemplo) les dio un tono de naturalidad narrativa; son textos que bien podrían pasar por un conversatorio en prosa: exactamente el ejemplo contrario al que asumen los de Morales. Resulta sorprendente que estos poemas, y otros, especialmente el Poema truncado de Madrid, y buena parte de Los caminos dispersos, haga realidad el deseo de un poeta carducciano, Giuseppe Chiarini (1833-1908): «el poeta -dice- tiene derecho a escribir versos que, aun siendo versos, parezcan prosa». El verso de Quesada, no necesitaba «forja», es decir: la intervención del fuego y el martillo para alcanzar su forma (y eso es lo necesitaron los de Carducci y los de Morales.) Quesada «modelaba», y lo hacia con una materia dúctil; un lenguaje sencillo y expresivamente eficaz; ahí sólo tenía que utilizar las manos para llevarla a la forma requerida. Unas manos sabias, obvio es subrayarlo.