Orlando Britto, director del CAAM: "Parece que nos hemos olvidado los años de inestabilidad del CAAM"

Su segunda renovación al frente de la dirección artística del CAAM se basa, sobre todo, en el propósito de culminación un proyecto, ¿cuáles son las líneas fundamentales que aspira a consolidar en su tercer mandato al frente del centro de arte?

Las líneas fundamentales tienen que ver con seguir trabajando sobre la esencia del CAAM. Yo siempre hablo del relato que va construyendo el CAAM a través de su programación y, en ese sentido, creo que todavía hay artistas y movimientos artísticos en Canarias que merecen ser reivindicados y correlacionados a nivel nacional e internacional. En esta identidad reside también todo el trabajo que nos ha singularizado con respecto a la creación contemporánea en África, América Latina y el Caribe, siempre abriéndolo a un contexto más global. Por ejemplo, me gustaría desarrollar más proyectos en la línea que trazamos con la gran colectiva internacional Con los pies en la tierra, donde incorporamos a artistas de distintos contextos para abordar problemáticas esenciales de la contemporaneidad alrededor del arte y la ecología. Ahora también queremos abrir ese principio de tricontinentalidad a otras geografías culturales, sin perder la identidad del CAAM, en el sentido de que sea una identidad mucho más abierta, más compleja, pero sin perder las bases que han dado singularidad al CAAM. Hace dos semanas nos visitó la directora del Museo de Artes Visuales de Moscú y se quedó impresionada con nuestra programación. Estamos hablando del segundo museo más visitado de Rusia después del Museo del Hermitage y su directora nos manifestó su deseo de crear sinergias e intercambios, de manera que son nuevas geografías que se abren en un contexto geopolítico complejísimo.

A esa apertura hacia nuevos contextos y geografías se une un afán de abrir el museo a más públicos, con una programación más diversa y muldisciplinar, así como con más espacios y servicios. ¿Sentía que el CAAM, de alguna manera, era un «paraíso cerrado» para muchos o que vivía de espaldas a la calle?

Efectivamente, lo que yo me encuentro cuando vuelvo al CAAM es que daba la impresión de que sobre el CAAM había como una «campana de cristal» y que lo que se exhibía y la manera en que se exhibía era exclusivamente para especialistas o versados. Mi obsesión siempre ha sido abrir los centros y las instituciones públicas al conjunto de la ciudadanía, sin necesidad de que por ello se baje ningún nivel de calidad de las propuestas. La clave tiene que ver con el control de los registros de como te diriges a los diferentes públicos. Si tienes un buen departamento de educación y los profesionales que participan son capaces de hacer esos cambios de registro, podemos llegar a todo el mundo. Lo que no podemos hacer es establecer un discurso en términos absolutamente filosóficos y que solo los filósofos nos entiendan. Por eso programamos tantas actividades y nos dirigimos a tantos públicos: son formas de entender el museo y yo siempre lo he entendido como un servicio y una institución pública. Y de ahí mi empeño en seguir abriendo más espacios. Después de esta etapa, me encantaría poder dejar el CAAM con un proyecto desarrollado y consolidado, con todas esas infraestructuras y servicios que hemos soñado siempre, como una cafetería abierta a la calle y una ludoteca, como el resto de museos del país, y con un espacio dedicado a Juan Hidalgo en marcha. Lo que ocurre es que, si estás poco tiempo, es imposible desarrollar un proyecto a medio o largo plazo.

Cuando presentó su proyecto para optar a la dirección artística del CAAM en 2016, ¿ya contaba con que necesitaría más de un mandato o dos para acometerlo?

De entrada, yo era consciente de que en cinco años era imposible consolidar un proyecto. Esto te lo dice cualquier director de un museo. Además, cuando yo llego al CAAM y hago un diagnóstico del edificio, observo que hay que renovarlo por completo, porque no tiene las condiciones para mantener las obras de arte, ni para poder demandar intercambios y préstamos de obras. Entonces, eso era una necesidad perentoria. Luego, si quieres desarrollar una línea de revisiones generacionales como las que estamos realizando sobre el arte contemporáneo en Canarias, diez años puede ser una buena etapa, pero hay que decir que nosotros hemos cerrado dos años y medio por obras, a lo que se suman los períodos de cierre por Covid. Por tanto, el programa que estamos analizando es en realidad de siete años y medio. Por eso, tanto desde el Cabildo de Gran Canaria como por mi parte estamos de acuerdo en que era importante una renovación más para consolidar este proyecto y poder desarrollarlo en la idea en que lo habíamos pensado, tanto a nivel programático como de infraestructuras.

Le pregunto por la carta abierta al Cabildo suscrita por 11 entidades artísticas de las Islas, que a tenor de su renovación apelaron al Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte para defender la diversidad y renovación periódica de los cargos directivos en los espacios públicos.

En el CAAM conocemos y aplicamos los principios que recoge el Manual de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte y que, efectivamente, incluye esta recomendación, pero es importante destacar las circunstancias específicas de cada lugar. Por ejemplo, el director anterior del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, estuvo 15 años. Hablamos de uno de los grandes museos de Europa y del mundo, que depende directamente del Ministerio de Cultura, que es el que suscribe el Manual. Pues en aquel momento se consideró que un tercer mandato consolidaba ese proyecto, así que esto no es un caso exclusivo del CAAM. Por cortesía y respeto profesional, no voy a nombrar muchos ejemplos de directores de instituciones culturales, tanto dentro como fuera de las islas, que duplican el período de años que yo llevo, pero hablando de este caso específico, se trata de consolidar un proyecto. Es curiosa la contradicción que se genera, porque parece que nos hemos olvidado de los años de inestabilidad del CAAM, cuando los directores duraban de un año y medio a tres años. El CAAM ha atravesado etapas muy conflictivas y convulsas, y toda esta información está alojada en un repositorio fundamental que es la página web del centro, donde puedes ver incluso la duración de cada director y sus etapas. En cambio, yo creo que este tiempo ha gozado de la estabilidad suficiente para poder desarrollar a medio plazo un proyecto de trabajo como el que merece el CAAM.

Orlando Britto. / Ángel Medina G.

¿Cuál es su balance global de esta última década al frente del CAAM y qué proyectos, exposiciones o iniciativas destaca bajo su dirección?

Yo estoy muy, muy satisfecho con haber inaugurado esta etapa con la gran exposición El iris de Lucy, porque para mí fue un manifiesto. La oportunidad de poder mostrar ese proyecto en el CAAM fue una manera de poder decir que para mí el compromiso con la igualdad es fundamental, y además, lo digo desde África, desde un continente donde es aún más complicado y más complejo. Y eso se ha traducido en el conjunto del programa de trabajo. Después, poder tratar a grandes figuras que no habían sido abordadas como debieran, como César Manrique, Concha Jerez o Martín Chirino, fundador de este centro, ha sido fundamental. También iniciativas como el Aula sostenible, que entrelaza sostenibilidad, igualdad y ecofeminismo; el curso Civilización Africana para el impulso sobre la investigación y la formación sobre el continente africano desde la historia, la filosofía, la antropología, la geopolítica y el arte en África. Y por supuesto, todo un programa muy intenso de reivindicación de artistas canarios, donde las mujeres han tenido una importancia muy, muy relevante.

Nombre una exposición que fuera rupturista, innovadora.

Junto con El iris de Lucy y Con los pies en la tierra, que fueron fundamentales, te diría que Dance? fue un hito, porque fue la exposición más grande se haya hecho nunca en Europa sobre el cuestionamiento de la danza en el espacio museístico contemporáneo. Precisamente, desde el sector de la danza me han demandado que siga trabajando en esta línea, porque así como tenemos una programación musical permanente, y en el arte sonoro somos referentes en España, me encantaría poder desarrollar un programa de artes vivas permanente. Esto dependería de nuestra capacidad humana de gestión y de la cuestión presupuestaria, pero sí que sería algo que me encantaría abordar: abrir cada vez más el centro, ser un centro de las artes vivas. También me encantaría implementar la literatura y la poesía, porque creo que el ámbito más cercano al universo simbólico en el que trabajan los artistas es la poesía.

Antes mencionaba que desde el centro de arte han querido subsanar una deuda pendiente con artistas canarios veteranos y contemporáneos. En ese sentido, ¿está satisfecho con la interloción entre la esfera local y la dimensión internacional que fundamenta el espíritu del CAAM?

Para mí siempre ha sido y es una prioridad que el sector local se sienta concernido, atendido, y así lo hacemos. Evidentemente, no podemos acoger a todo el mundo, siempre hay que seleccionar, y por eso también intentamos formatos de proyectos colectivos. Por ejemplo, en el caso de los artistas más jóvenes estamos satisfechos porque les damos visibilidad a través de dos vías: el Espacio CV, que funciona como vivero de artistas, y el Territorio CAAM, antes Territorio Okupado, en colaboración con la Escuela de Arte. En cuanto a lo segundo que planteas, yo creo que todo es mejorable, pero creo que sí hemos acertado en esa interlocución porque el modelo que he intentado seguir es el de mostrar todas esas problemáticas globales junto a las problemáticas locales a través del ejemplo de artistas que trabajan sobre esas cuestiones.

Cite algunos ejemplos.

Los ejemplos son muchísimos: pienso en la obra del artista venezolano Marco Montiel-Soto y ese pozo de petróleo hecho con bambú que instalamos en el espacio de San Antonio Abad, con las paredes forradas de pesos que no valen nada, que tienen justo que ver con lo que está ocurriendo ahora en América Latina. O en la artista catalana Alicia Framis, que nos descubre la desigualdad que persiste en el mundo del deporte. Siempre he intentado buscar artistas cuya obra articule un discurso propio en torno a muchas situaciones y problemáticas de la contemporaneidad. Lo mismo sucede con los artistas canarios, donde destacaría a una generación intermedia marcada por la presencia de artistas mujeres, como Helen Acosta, Teresa Arozena, Teresa Correa, Macarena Nieves Cáceres, Lorena Morin, Esther Aldaz o Yapci Ramos, con exposiciones individuales muy potentes en las que revisamos toda una trayectoria de abordaje de los debates que marcan la contemporaneidad.

Diría que el compromiso con la igualdad constituye una de las fortalezas del museo en los últimos años, desde la visibilización, recuperación y exhibición de obras de mujeres artistas a la compra de obras para su colección. ¿Lo demuestran los datos?

Los datos lo demuestran: entre 2016 y 2025, el CAAM ha programado un total de 130 exposiciones y la proporción de artistas mujeres con respecto a artistas masculinos siempre se sitúa muy próximo al 50%. En el caso del comisariado, el 60% han sido comisarias. Si comprobamos las estadísticas, en ocasiones nos situamos un poco por debajo del 50% en muchos proyectos, pero la evolución es muy notable, aunque todavía nos queda mucho por hacer, en el arte y como sociedad, hasta que la igualdad esté absolutamente integrada. El compromiso con la igualdad ha sido y es uno de los principios fundamentales de este proyecto y el CAAM me ha permitido consolidar esa mirada y convicción de que el feminismo es igualdad. En cuanto a la colección, ese es un tema más complejo, porque la colección tiene un claro superávit de hombres, pero en lo que respecta a las generaciones más actuales estamos adquiriendo cada vez más obras de mujeres. Ahora, este año y el próximo estamos intentando adquirir obras de mujeres artistas de los años 70 para ir equilibrando poco a poco la colección. Estamos en ese compromiso.

En cuanto a las cifras de asistencia en los últimos diez años, ¿demuestran una mayor afluencia y captación de nuevos públicos?

Si lo analizamos de forma relativa, porque, como decíamos, nos basamos en una programación de siete años y medio si suprimimos esos dos años y medio de cierre, el resultado es que en estos diez últimos años hemos tenido alrededor de un 22% más de público. Mejoramos progresivamente, porque no es fácil. Además, la afluencia va variando y hay años que son hitos, como 2019, con más de 70.000 asistentes. Los últimos años también fueron muy buenos y hay exposiciones que han batido récord. Siempre hay que tener cuidado con la cuestión estadística, pues puede haber exposiciones de mucha calidad que no llegan tanto como otras que son más aclamadas por el nombre del personaje. Pero en términos generales estamos en un 22% más, que no está nada mal.

¿Le preocupa el lugar que ocupará el CAAM a partir de la futura apertura del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA) o se tenderán puentes?

Todo lo contrario, estoy muy entusiasmado. Yo he participado en todo ese proceso de construcción del MUBEA, estamos en conversaciones continuas y estamos deseando generar sinergias. De hecho, ya hemos pensado en algún proyecto compartido para dentro de unos años y estoy encantado. Otra de las líneas que creo fundamentales para el CAAM es desarrollar más sinergias y coproducciones con otras instituciones, como el convenio que hemos suscrito con el Museo Thyssen desde 2024 para acoger un ciclo de performances entre artistas canarias e internacionales en ambos centros de arte.

Con todo, entre los proyectos previstos para esta nueva etapa al frente del CAAM, ¿cuál comporta el mayor reto?

Me hace muchísima ilusión la creación e inauguración del Espacio Etcétera Juan Hidalgo – Laboratorio de Creación Artística, dedicado a la figura y obra de uno de los artistas canarios más trascendentes e importantes a todos los niveles, con una proyección nacional e internacional única en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Basta con mirar sus discípulos y seguidores en España en el ámbito del arte conceptual, así como en la música y la poesía experimental. Me ilusiona mucho por mi implicación en la propuesta de adquisición de su obra, que no quedará solo como un fondo de obra, sino que además será un espacio referente en homenaje a su legado, y adscrito al CAAM, como sucede con el IVAM [Instituto Valenciano de Arte Moderno] – Julio González. Lo que abrió Juan fue algo impresionante. Por eso aspiramos a que sea un espacio vivo, un laboratorio de creación artística multidisciplinar, que esperamos inaugurar en el espacio que es hoy el Centro de Artes Plásticas, que se trasladará al MUBEA, a finales de este año.