Sara Brito protagoniza una nueva cita del ciclo 'Músicas Paralelas' en el CAAM

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) continúa su programación cultural con una nueva sesión del ciclo de conciertos Músicas Paralelas, que en esta ocasión contará con la actuación de la cantante y compositora Sara Brito. El concierto tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo Músicas Paralelas se consolida como un espacio dedicado a propuestas musicales contemporáneas que dialogan con la tradición, la experimentación sonora y la diversidad cultural. En esta línea, la música de Sara Brito propone un recorrido por distintas raíces del folclore latinoamericano reinterpretadas desde una sensibilidad actual.

La obra de la artista combina composición propia, investigación musical y reinterpretación de ritmos tradicionales, dando lugar a un repertorio que transita entre lo íntimo y lo social. Sus canciones se caracterizan por arreglos frescos, una interpretación cercana y una sonoridad que conecta tradición y modernidad, invitando al público a un viaje musical cargado de emoción y ritmo.

'Canciones de tierra y sal'

Durante el concierto, Sara Brito presentará temas de su proyecto Canciones de Tierra y sal, un trabajo que explora la identidad cultural y musical a través de géneros como bolero, son, salsa, chacarera, zamba, cumbia y rumba, entre otros estilos representativos de la música popular latinoamericana. Este repertorio destaca por su diversidad rítmica y por la riqueza de influencias que convergen en la propuesta artística de la intérprete.

Con esta actuación, el CAAM reafirma su compromiso con la difusión de propuestas musicales vinculadas a la creación contemporánea y al diálogo intercultural, acercando al público experiencias sonoras que complementan su programación expositiva y cultural.