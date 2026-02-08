Maestría sonora de Volodos

El Festival de Música de Canarias echaba el telón con otro de los artistas atractivos del panorama actual, el pianista ruso Arcadi Volodos y, como todos los reclamos de esta edición - Yuja Wang, Pahud o Sol Gabetta - no defraudó. Ante un Auditorio repleto de un público algo más ruidoso de lo normal, nuestro pianista ofreció un programa reconcentrado, esculpido a través de una recreación sonora extraordinaria, poliédrica, sin concesiones al virtuosismo vacuo ni al perlado preciosista. Esto se reflejó incluso en unas propinas en sintonía con el programa, llenas de contenida vividez, el Intermezzo n.º 1, Op.117 de Brahms y la escultórica Siciliana de Vivaldi en transcripción de Bach para su BWV 596.

Se anunciaron cambios en el programa, tanto en el orden - Chopin pasó a la segunda parte - como en el contenido, ya que Volodos cambió la inicialmente prevista última sonata de Schubert por justo la anterior, en La mayor, D.959. El pianista ruso está profundizando en las últimas obras del compositor alemán, que ofrecen retazos románticos de sincero patetismo, con una versión en busca de la esencialidad. Sin la profundidad de un Richter pero sí más riguroso en lo estilístico, consigue Volodos una fluidez extraordinaria en una escritura que a veces es incómoda técnicamente. El Allegro inicial, muy expositivo, tuvo rotundidad y bien dosificada tensión a través de los silencios, aunque también exceso de pedal. El Andantino central fue paladeado de manera prodigiosa, evocador, sin dramatismo, muy centrado teniendo en cuenta que hasta este momento la gran cantidad de toses y ruido en la sala perturbaron mucho la escucha de esta enorme música.

Más calmado el público, el Scherzo se benefició del equilibrio de voces, de una elegancia muy clásica y en qué manera expuso el bello tema del Rondó final, de enorme peso expresivo, contenido pero tan elocuente como un lied.

Variado en el carácter de cada exposición, coloreó sonoramente cada repetición, así como dotó de una milagrosa transparencia la dura polifonía armada por Schubert.

Tras el descanso llegó un Chopin excepcional. Inusual por su peso sonoro, dominando todo el teclado, con una gama dinámica extraordinaria, pedal justo y, en general, una visión pictórica cuidadísima en todos los detalles. La selección de Mazurcas tuvo la dosis justa de sentimentalismo - especialmente la opus 33 - y una recreación que fue desde la sobriedad hasta un carácter danzable muy manierista e infrecuente.

Noticias relacionadas

El Preludio en do sostenido menor tuvo hermosa tensión, sin concesiones a la emoción romántica, pero de rubatos bien expresivos y evocadores. Volodos unió todas las obras de esta segunda parte en un contínuo que llevó hasta una lectura de la famosa Sonata n.º 2 genial, llena de claroscuros en el inquietante primer movimiento, irreprochable y tremendamente disfrutable en lo técnico, sin blanduras, con enorme carga de profundidad en la marcha fúnebre de monumental tensión y sección central de tristísima elocuencia. El retorno a la marcha fue tenebroso y terrorífico en su imagen sonora así como el hipnótico presto final interpretado como manda la partitura sotto voce e legato, llevándonos a otro mundo ¿ultra terrenal? Magistral Arcadi Volodos, final de Festival y a la espera del nombramiento de un nuevo director del mismo, balance positivo de artistas, menos de los programas y nula la trascendencia social - aunque se llenen las salas -que debería esperarse de una cita a la que faltan singularidad en la identidad y mejor gestión de lo público. Hasta la próxima edición: bálsamo de Fierabrás para reponerse.