Ulises Jaén: «Desde la Temporada de Ópera de 2017 se han dado 21 bises»

El director de orquesta Ramón Tebar habló, durante la presentación de L’elisir d’amore, que se estrena este martes en el teatro Pérez Galdós, de la importancia de la ópera como fenómeno cultural único, y de la bufa como una medicina social, ¿cree que este título tiene algo de terapia psicológica?

Cualquier manifestación cultural tiene un efecto medicinal en la sociedad, especialmente medicina espiritual. El intercambio de emociones que se produce entre artistas y público es sanador. Y si uno se echa un buche de este elisir va a notarlo enseguida como Nemorino. Por eso les recomiendo que vengan a verlo.

Usted asegura que es el mejor Elisir que se ha hecho aquí, ¿por qué concretamente?

Evidentemente es una opinión subjetiva y seguro que habrá quién discrepe, pero yo he visto los cinco últimos y encuentro en este una relación perfecta entre escena y música. Tienen la misma línea y enfatizan el carácter que Donizetti buscó en esta ópera como ópera bufa, no romántica. De hecho, el aria de la furtiva lacrima que es muy romántica fue un añadido posterior a la composición por deseo del tenor. Y en esta línea se mueven también los cantantes que participan. Han asimilado perfectamente esta idea.

Usted es director artístico de ACO desde 2014, ¿qué opinión saca de estos doce años al frente de la programación?

Mi opinión en este caso es todavía más subjetiva y no tiene un valor definitorio sobre lo que hemos hecho en estos doce años. Nos deberíamos de basar en datos objetivos y estos son que hemos eliminado el déficit con el que llegué con bastante rapidez, hemos incrementado el publico asistente, la venta ha subido más de un 50% , se han abierto los ensayos generales de forma gratuita a menores de 30 años, y una, para mi muy importante es que hasta la temporada 2015 se habían hecho cinco bises en la historia de ACO, y desde el 2017 ya van 21 bises. Por supuesto ha habido errores, pero eso permitame que se los deje a otros que los averigüen.

El año pasado el número de abonados llegó a la cifra de 1.100 socios ¿sigue en esta línea ascendente y qué tipo de aficionados se está incorporando?

Si, seguimos con muchas peticiones, pero hemos parado de aceptar socios en el patio de butacas porque ya está bastante ocupado, y queremos que haya suficientes entradas a la venta al público. Pero aquellos aficionados que lo deseen si se pueden hacer socios en la parte alta.

Desde mi punto de vista, la edición de 2024 fue una de las más brillantes, con voces de primera calidad y cuidadísimas escenografías. ¿Tuvo una repercusión especial en el prestigio del festival a nivel internacional?

Coincido en que la temporada pasada fue bastante especial, de hecho batir el récord de ventas por tres años consecutivos, siendo el 2024 superior al 2023 por mucho.

Verdi es una de los compositores más habituales en la programación del Festival, al igual que Puccini. Y este año incluye dos títulos suyos ¿Tiene un especial gancho su obra entre los aficionados?

No sólo es el gancho que tiene Verdi, si no que además compuso tantas óperas que es difícil no programarlo. Este año dos de sus grandes obras maestras y especialmente Simon Boccanegra es una autentica maravilla. Una de mis óperas favoritas. Melodías insuperables.

¿Sería posible incluir más títulos de óperas inéditas o contemporáneas en un futuro?

Al depender una buena parte de nuestro presupuesto de la taquilla, no podemos olvidarlo a la hora de programar. Desde luego yo no contemplo la ópera contemporánea porque no es mi mundo,lo desconozco y no lo entiendo por lo que no podría hacerlo bien. Pero si hay óperas que me gustaría programar como Dialogos de Carmelitas que ya estuvo a punto de venir pero la tuvimos que posponer, pero vendrá, esa y alguna otra pero a pequeñas dosis.

Este año destaca la importancia de Andrea Chanier por la presencia de dos grandes figuras como son el tenor polaco Piotr Beczala junto al director de orquesta Daniel Oren. ¿Fue fácil juntar a dos figuras de este nivel?

Nunca es fácil conseguir una gran figura porque trabajan con mucha antelación y con otras prioridades. El éxito para hacerlo depende de muchas cosas porque además nosotros no pagamos los cachets que se pagan por ahí, ni mucho menos. Es una combinación de contactos, amistad, trato, comprensión, ensayos, disponibilidad, y no nos olvidemos de Las Canteras y el clima. Tener a Beczala y Oren juntos debo decir que fue sencillo porque los dos están encantados de venir. De hecho la propuesta partió de Beczala y lo que hicimos fue reunir un repartazo alrededor.

Hay muchos cantantes que repiten temporada, ¿qué suelen opinar con respecto a otros teatros de Europa o América?

Todos coinciden en la frialdad de muchos teatros hacia ellos, casi deshumanizados,el exceso de ensayos de escena para las producciones y bastante desmotivación en los colectivos como orquesta y coros estables. Algunos olvidan lo privilegiados que son y se acomodan, sin darse cuenta de que las entidades culturales no somos imprescindibles como es la sanidad, la educación, las pensiones y que si un gobernante ve que una institución no devuelve a la sociedad lo que cuesta en los presupuestos puede decidir cerrar dicha actividad, llámese auditorio, sala de conciertos, museo , orquesta, teatro, entidades líricas...

Vuelve Turandot, que ya se hizo en 2018, y se exhibirá en a plaza de Stagno, ¿qué destacaría de esta versión?

La producción de 2018 fue una de muy poco presupuesto a nivel de decorados, y esta va a ser espectacular a este nivel, con muy buenos cantantes. Contamos además como refuerzo con el coro de la Oorquesta Filarmónica de Gran Canaria.

¿Cree que es un título especial para una proyección de estas características?

Sin lugar a dudas. Ya sólo por la expectación que genera el Nessun Dorma, se llenará la plaza Stagno.