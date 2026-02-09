Ron Lalá trae la espontaneidad de sus inicios al Cuyás con ‘4X4’

La compañía madrileña Ron Lalá traerá a la espontaneida de sus inicios al teatro Cuyás con el montaje 4x4 que agrupa elementos de las obras que los consolidaron a nivel de crítica y público: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora.

Escenario

Dirigido por Yayo Cáceres, la obra se representará este viernes y sábado a las 19.30 horas, con los actores Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher, y la compañía regresa a este mismo escenario tras representar en noviembre de 2023 Villa y Marte. Ron Lalá tiene un gran feudo en las Islas. De hecho ya llevaron este nuevo espectáculo al Paraninfo de la Universidad de La Laguna en noviembre de 2024. 4x4 se estrenó en septiembre 2023 y lleva dos años de gira por España. «Hay una relación de amor con el público del Cuyás con todos nuestros espectáculos desde hace 15 años», señala el autor de la dramaturgia Álvaro Tato. «Y eso es lo que nos hace volver una y otra vez a la Isla y volver al Cuyás es algo especial», añade.

Números

4x4 nace de la idea de rescatar los mejores números de las cuatro primeras obras de la carrera profesional de la compañía, no como un homenaje al público que los empezó a ver, o a aquellos jóvenes que eran cuando empezaron, sino «en un intento de demostrarle al público que no ha visto esos espectáculos de ver una especie de antología de aquel humor que hacíamos, de aquel espíritu de antes de ser conocidos en el mundo teatral», añade el autor del texto. «En esos jóvenes ves algo más tosco pero en el buen sentido de la palabra, había una espontaneidad que con los años vas quintando porque te vas haciendo más refinado. Por eso ha sido bonito volver con ese refinamiento actual, y el de Yayo como director que cada vez utiliza menos elementos para mostrar más cosas». Estos cuatro espectáculos se han visto muy poco en Canarias, y, por tanto, el montaje es una especie de reivindicación de aquel legado. Y ese humor de Ron Lalá es diferente al de ahora. «Uno no sabe hasta qué punto sobrevive el humor, esa es la gran pregunta del comediante», reflexiona Tato. «¿cuánto de los que haces ha permanecido y que es básicamente?, se pregunta. "¿Intentar hablar del alma humana, de las cosas que inquietan a los seres humanos, de cómo vivimos, de cómo somos?». Sin embargo, lo que ha sobrevivido, desde su punto de vista, sobre todo ha sido «el humor más universal, más humano, el que se ríe de los defectos de la gente, de nosotros mismos, el que habla del paso del tiempo, de las relaciones, de los malos rollo».

Ironía

Y el que se disuelve «es el humor del aquí y ahora y por eso hemos elegido cuidadosamente los números que dan cuenta de aquel humor». También es verdad que ya no son tan jóvenes, pero, según el dramaturgo, «algo sí queda de esa ironía, de esas ganas de convivir con el público, y de esa forma de entender el humor que tenemos que es a partir del ritmo, de la música en directo, de la dirección de Yayo Cáceres con ese ritmo desenfrenado, de los juegos de palabras y el amor a la poesía». Así que según el también actor, «el humor de hace 20 años está ahí y espero que con los años lo hayamos podido refinar un poquito para traerlo a los espectadores de hoy».

Hilo conductor

Precisamente, una de las dudas que tenían era si hacer solo una antología o darle un hilo conductor. «Para ello hemos incluido la figura del novato, interpretado por un actor maravilloso que se llama Luis Retana, recién salido de la escuela de Arte dramático de la Resad de Madrid, que además de ser un fenómeno actor, comediante o músico, tiene la edad que nosotros teníamos cuando representábamos esos espectáculos». De este modo, «hemos tranzado un hilo conductor sarcástico sobre Luis, y es a través de su aventura con unos cómicos que ya han dejado de ser juveniles, de las tensiones que se crean en el interior por su presencia», pero introduciendo al mundo de cada uno de los cuatro espectáculos. «Nos reímos mucho de él, pero creo que él se ríe más de nosotros», señala Tato.

Los cuatro espectáculos

Un montaje con cuatro espectáculos con aspectos muy diferentes y basados en diferentes aspectos del ser humano. El primero, Mi misterio del interior, fue su primer gran éxito, y curiosamente, una de sus primeras representaciones fue en el Festival de Agüimes. «Trata básicamente sobre la identidad de un grupo de veinteañeros en aquel momento y hemos ampliado el tema a lo que significa ser español, occidental, demócrata, etc». El segundo, Mundo y final, habla sobre el fin del mundo «de una manera muy irónica porque sobre todo habla del medio ambiente y la crisis económica». El tercero, Time al tiempo, trata sobre «el paso del tiempo y es el más sarcástico porque tratar del paso del tiempo cuando el tiempo ha pasado resignifica mucho el sentido del mundo». Finalmente, llegará uno de sus grandes éxitos, Siglo de oro, siglo de ahora, pero reflejado en el siglo XXI, «con temas muy variados dentro de esa turbomix que es Ron Lalá». Este montaje, según Tato marcó el futuro de la compañía. «De hecho hay muchos espectadores que nos dicen que se nota un cambio muy importante desde los tres espectáculos iniciales en comparación con ese que es el comienzo de nuestra revisión de los clásicos que hemos estado practicando en estos últimos 15 años", de ese humor desde el juego y la palabra en directo. «En principio era una coña de la crisis de 2008, pero que se hace extensivo al estado actual global con muchos rasgos de clasicidad, verso y música en directo».

Refinado

Para el actor y escritor Ron Lalá con los años se ha refinado. «Todos los aspectos de la producción han ido mejorando, hemos crecido como artistas, hemos viajado un montón, hecho un montón de giras, hemos conocido un montón de países y eso nos ha dado una perspectiva y un refinamiento en la iluminación o la escenografía, y sobre todo en la forma de trabajar cada vez más sintético».

Para Álvaro Tato, Ron Lala ofrece un teatro como fiesta. «Siempre hemos querido que sea un cóctel, como la misma palabra de la compañía indica, con música en directo, verso, comicidad, risas, pero también emoción, y todo mixturado por esa dirección tan especial de Yayo Cáceres», asegura. «Un teatro que apuesta por la fiesta y el contacto permanente con los espectadores y una forma particular de entender la comedia como un camino al corazón del ser humano».