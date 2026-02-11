El cantante Quevedo desvela la fecha y hora de su nuevo lanzamiento: el tema "Ni borracho" llega este jueves

No ha parado de regalar pistas a través de sus redes sociales y este miércoles, por fin, saltó la confirmación oficial. El cantante canario Quevedo lanza nuevo tema y ya hay fecha y hora para el acontecimiento.

¿Cuándo?

Será este jueves 12 de febrero, a las 23:00 horas. El título: Ni borracho.

Pistas

Desde hace semanas tanto sus seguidores como los periodistas especializados estaban tras la pista de una novedad en la carrera del incombustible autor de éxitos como Quédate. Todo parecía indicar que habría nuevo tema coincidiendo, como no podía ser de otra forma, con las fiestas carnavaleras. Ni borracho es la respuesta.

Un vídeo

En el vídeo que colgó el artista en las redes sociales, donde se ve el grancanario Faro de Sardina de fondo, se aprecia el ritmo del tema y se adivinan las primeras frases: «Hoy me he visto mala cara cuando me he mirado al espejo, tengo las ojeras marcadas», canta.