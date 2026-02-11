El ciclo ‘Malditas guerras’ proyecta el primer capítulo de ‘Las noches de Tefía’

El espacio CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual de la Consejería de Cultura, en Schamann, proyecta mañana, a las 19.00 horas, el primero de los seis capítulos de la producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia Televisión, Las noches de Tefía, de los directores Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume, en el marco del ciclo Malditas guerras.

Creada en 2022 por Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director de escena, actor y una de las voces más influyentes del panorama teatral de nuestro país, Las noches de Tefía narra uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia: el campo de concentración franquista que existió entre los años 50 y 60 en Fuerteventura donde se recluía a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes. Hay que recordar que el pasado año se cumplieron 45 años de la derogación de la Ley de Peligrosidad Sexual que provocó el internamiento de cientos de homosexuales en campos de concentración como el de Tefía durante el franquismo.

Ley de Vagos y Maleantes

Miguel del Arco y Antonio Rojano firman el guion sobre este campo de concentración franquista que, entre 1954 y 1966, fue levantado en un paraje desértico de Fuerteventura, y que fue conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales.

Para lograr sobrevivir a las duras condiciones del campo de concentración, la imaginación de los presos se dispara y en sus mentes crearán un lugar de ensoñación en el que se cumplen sus mayores fantasías y sus anhelos se hacen realidad: El Tindaya, un deslumbrante music hall donde cada uno tiene su alter ego. Un espacio de libertad en el que, como dice su tema de bienvenida, «el límite de lo posible se revienta al imaginar».

En 2004, Airam Betancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los 17 meses de trabajo forzado que padeció en la colonia cuando apenas tenía veinte años. Las investigaciones de un documentalista que intenta dar voz a la historia de silencio de la colonia penitenciaria fuerzan a Airam a hacer un doloroso ejercicio de memoria que provocará muchos problemas en su vida. El recuerdo adormecido de la terrible vida en la colonia se mezcla con el de las narraciones que uno de sus compañeros de barracón improvisaba por las noches para aliviar sus miserias.

Miguel del Arco, su director, se ha forjado en el teatro. Es fundador de la compañía Kamikaze (Premio Nacional de Teatro 2017) y creador de espectáculos capitales en la reciente historia de las artes escénicas españolas como La función por hacer (2009) o Jauría (2019). En Las noches de Tefía se atreve a formular su propia apuesta estética: blanco y negro claustrofóbico en el campo de concentración, luz naturalista cuando la trama se traslada al presente, color extremo para recrear las fantasías de los presos. Del Arco articula esos tres planos con audacia de dramaturgo.