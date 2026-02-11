Un elixir, cero alcohol

Comienzo de una nueva temporada de Amigos Canarios de la Ópera (ACO) con muchas expectativas puestas en los repartos confeccionados a mayor lucimiento de voces en títulos exigentes, pero poco novedosos. Mismamente, L´elisir d´amore fue programada hace sólo seis años y está de vuelta para que Xabier Anduaga se luzca y busque el bis del que tanto alardea la dirección artística de ACO.

Lo cierto es que la deliciosa ópera de Donizetti, en conjunto, recibió una interpretación correcta. No hubo algo extraordinariamente bueno y nada especialmente mal. Dulcamara, en un determinado momento, ofrece Burdeos - aquí ron miel - a Nemorino como elixir, y lo cierto es que debía ser 0.0 porque la frialdad imperó en un primer acto muy formal y ordenado, pero falto de espontaneidad y de trabajo actoral entre los protagonistas. En suma, de teatro veraz que en este tipo de óperas es más evidente por la tendencia al canto estático.

El tenor Xabier Anduaga sigue teniendo en su poder un material muy bello, de fácil y atractivo agudo, pero poco imaginativo en lo expresivo. Su canto spianato a veces es ostentoso y átono, lo que perjudicó el momento de Una furtiva lagrima, que cantó bien -al igual que Quanto bella-, pero con algunos cambios de color e imprecisa afinación que no promovieron el ansiado bis. Su personificación de un personaje bobalicón y con pocos registros teatrales hace que a veces deambule por el escenario, más que hacerlo suyo.

Se esperaba más de Génesis Moreno, la soprano venezolana ganadora del último Kraus, que se mostró dura en el registro agudo, con un primer acto envarado y un sobreagudo la más de las veces gritado. A partir del dúo con Dulcamara en el segundo acto, flexibilizó el instrumento y nos mostró un buen Prendi, per me sei libero, con algún filado y agudos más centrados.

De las voces graves, el premiado Felix Park mostró un instrumento muy lírico, con buena línea de canto pero un centro-grave áfono y sin proyección. Lo mismo pero a la inversa le ocurre al Dulcamara de Pablo Ruiz, dotado de simpatía natural para el personaje con un muy trabajado canto silabato, sin excesos, pero con un agudo inaudible y en general una voz pequeña para el empeño.

Buena noche del Coro de ACO que dirige Olga Santana, en el que se ha visto un buen trabajo de Ramón Tebar imponiendo matices y ordenando dinámicas. Las carencias se han visto aliviadas en tenores, pero se ha acentuado en los bajos. En cuanto a la orquesta, Tebar ha mostrado un trabajo irregular con fraseos bellos, buena concertación, abriendo cortes y al mismo tiempo mostrando un sonido poco redondeado de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en las dinámicas extremas o llevando el tempo de las stretta más a Rossini que a Donizetti. En todo caso, un buen trabajo general.

ACO anuncia como nueva producción lo que en realidad es un remedo de decorados y vestuario de otras producciones anteriores. El resultado es vistoso, aunque poco variado por un diseño de luces plano, así como la dirección escénica de Piscopo, que ni molesta ni aporta nada. Mal tratamiento de las masas, a Adina y Nemorino sólo les falta un móvil en mano para entablar la relación perfecta de hoy en día. Esperaba más después de su Don Giovanni del año pasado, porque pasear gente por la platea está tan manido como, en este caso, injustificado. Habrá que esperar a Otello para subir la temperatura de la temporada, mientras tanto: bálsamo de Fierabrás por los bises no dados.