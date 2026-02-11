Kenneth, Tony Grox & Lucycalys e Izan Llunas sobresalen en la primera semifinal del Benidorm Fest

La presión de Eurovisión este año no está en el Benidorm Fest y eso se nota. Las propuestas de este martes sobre el escenario de la primera semifinal del festival han sido más ambiciosas que nunca. El reto de RTVE, después de que España se retirara del certamen europeo por la presencia de Israel, era convertir la cita de Benidorm en "el gran festival de la música en España" y para ello prometió "redoblar sus esfuerzos" durante esta quinta edición del festival. Y eso han demostrado durante la primera gala del festival, que ha coronado las actuaciones de Kenneth, Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., Kitai y María León y Julia Medina hasta la gran final del próximo sábado.

El Benidorm Fest ha buscado un salto cualitativo en cuanto a sonido, realización y escenografías -este año a cargo de Sergio Jaén, director artístico del certamen- para no tener nada que envidiar a Eurovisión. Eso sí, en dos horas de gala, RTVE ha dejado claro que quiere desvincularse del todo del festival europeo y no ha habido ninguna referencia directa al concurso musical por el que nació hace ahora cinco años.

Esta era la semifinal de las propuestas favoritas para hacerse con los 150.000 euros (100.000 para el intérprete y 50.000 para los autores de la canción) del gran premio: Kenneth, con 'Los ojos no mienten'; María León y Julia Medina, con su canción 'Las Damas y el Vagabundo'; Tony Grox y LUCYCALYS, con 'T Amaré', y Luna Ki,con 'Bomba de amor'. Pero el 'dark horse' de la noche, la propuesta que hasta ahora había pasado desapercibida y ha sorprendido a la audiencia durante la primera gala, ha sido Izan Llunas, con su presencia escénica en '¿Qué vas a hacer?'.

Llunas, hijo del cantante Marcos Llunas, representante de España en Eurovisión en 1997, y nieto de Dyango, ha interpretado una canción que retrata el primer flechazo, esa emoción inicial de una primera historia de amor. Un tema que no había destacado hasta ahora en reproducciones, pero que ha conquistado a la audiencia este martes. Pero si hay una actuación que ha sobresalido respecto al resto ha sido la de Kenneth, una de las canciones más virales durante las semanas previas al festival y su actuación, con fuego y 'dance break' incluido, ha estado a la altura de las expectativas. Según el cantante, el tema nace de ese instante en el que te cruzas con alguien en una fiesta y, sin decir una palabra, se crea una historia de amor entre las miradas. "Es un tema que celebra la confianza en uno mismo, el atreverse a dar el primer paso y ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder", explicó el artista.

Otra de las favoritas en las apuestas era 'T amaré', del DJ Tony Grox y la cantante Lucycalys, un pop flamenco contemporáneo y fresco con un mensaje universal al amor y una reivindicación del poderío andaluz. También la historia de desamor, llena de sororidad y fortaleza femenina, de dos mujeres que descubren que están con el mismo chico, de María León y Julia Medina, con 'Las Damas y el Vagabundo'. "Cuando dos mujeres se encuentran, algo cambia. Es muy poderoso y es un mensaje también para las que vienen detrás de nosotras", han expresado las intérpretes.

La perfección vocal de Mikel Herzog Jr. ha conseguido puntos tanto del jurado como del público. "Es el conflicto, la intensidad y el fuego de sostener esas fuerzas opuestas mientras uno busca encontrarse y reconciliar sus propias mitades. En definitiva, esa lucha interna de uno mismo con su cabeza, que muchas veces es su mayor enemigo", ha explicado el artista. El rock directo y canalla Kitai, encargados de abrir la gala, también ha conquistado al jurado y al público. "Hay que naturalizar el miedo y dejarse llevar por el amor pese al temor a equivocarse", han expresado antes de subirse al escenario.

Alaska ha regresado al escenario del Benidorm Fest, tras haber sido presentadora en la edición de 2022, con una interpretación de 'Dramas y comedias' y 'Espectacular'. También ha estado presente Paloma San Basilio, representante de España en Eurovisión, en 1985 con 'La fiesta terminó', tema que ha interpretado este martes en la primera semifinal, además de su éxito 'Juntos'.