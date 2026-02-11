El rock andaluz de Pony Bravo encabeza la novela edición del Hero Fest

El rock andaluz de Pony Bravo, una de las bandas referentes de la escena musical independiente, encabeza el nuevo cartel del Hero Fest, que celebra su novena edición los próximos 11 y 12 de septiembre en el municipio de La Frontera, en El Hierro. El festival indie de la isla meridional enfila su próxima entrega después de ganar el pasado diciembre el Premio a la Mejor Programación Musical en los Premios Canarios de la Música 2025. Este reconocimiento distingue a una cita musical consolidada en el Archipiélago que destaca por su apuesta por bandas y sonidos diversos, fuera de lo convencional y de calidad total, que conjuga en su espectro experimental proyectos locales emergentes con formaciones destacadas del panorama nacional e internacional.

Desde su debut en 2005 en Sevilla, Pony Bravo articula el riesgo, la experimentación, el humor y la crítica remezclados en un espacio sonoro que se enraiza en el rock andaluz del 70 y aliña su propuesta con influencias del blues y el rock americanos, el reggae jamaicano y las músicas etíopes de la misma década. A lo largo de su trayectoria, la formación sevillana que integran Daniel Alonso (voz, teclados), Darío del Moral (bajo), Pablo Peña (guitarra) y Javier Rivera (batería) ha coronado muchas de las listas de lo mejor del año, en categorías como mejor disco, mejor canción o mejor directo en publicaciones como Rockdelux, Mondo Sonoro o Go-Mag. "Una banda que se ha convertido en inseparable de la historia de la música en Sevilla y que, para muchos, es núcleo generador de propuestas más actuales", indican desde la organización de Hero Fest, que dirige Alejandro Padrón. "Pony Bravo se ha desarrollado en un camino intermedio en el que han sido capaces de encontrar las raíces del rock andaluz de Triana o la psicodelia de Smash para tratar con el humor de Silvio temáticas diversas, pero sin dejar de lado referencias musicales, artísticas y conceptuales de todo tipo. Su discografía está conformada por collages musicales a los que no se ven las fisuras, que han terminado convirtiéndose en un sonido característico, en el que la música es la protagonista".

Además el festival herreño ha avanzado otros cuatro nombres que conforman el cartel del Hero Fest 2026: las bandas Travo, la revelación portuguesa que está conquistando el mundo del psicodelia y el rock progresivo; Dear Joanne, un dúo de armas tomar en la escena guitarrera de Madrid con influencias que van del punk al garage, del new wave al power-pop; Pleito, el proyecto en solitario de la saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno, quien forma parte de proyectos musicales como Aguayro, Arube, Rupatrupa o Zumurrud; y Drûpe, una banda de rock costero vintage de la isla de Lanzarote, que deriva de la evolución de Zombie Love, banda conejera que se formó en 2010.

Con esta miscelánea de proyectos alternativos, el Hero Fest persiste en la línea identitaria que consagró a este pequeño gran festival entre lo más interesante y selecto del mapa festivalero isleño, que se basa en la búsqueda de sonidos y lenguajes efervescentes dentro del panorama musical más indie o, incluso, experimental, con una marcada apuesta por la visibilización y apoyo a artistas locales. Su última edición congregó a cientos de personas en la isla de El Hierro durante el segundo fin de semana de septiembre con bandas como Lagartija Nik o Pumuky.

El Hero Fest cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Frontera, Cabildo de El Hierro, Gobierno de Canarias y Fundación Cajacanarias.