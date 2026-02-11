Silvia Pérez Cruz se incorpora al cartel del 20º Festival Mar Abierto

La cantante y compositora catalana Silvia Pérez Cruz se incorpora a la edición de 20º aniversario del Festival Mar Abierto, con dos conciertos el 26 de junio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y, al día siguiente, en el Auditorio Alfredo Kraus. Por otro lado, Bebe pasará el 23 de mayo por el recinto majorero, incorporando esta fecha a las de Gran Canaria y Tenerife.

Los artistas José Mercé, Luz Casal, Víctor Manuel y Ainhoa Arteta completan, por ahora, el cartel de artistas del ciclo de conciertos. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.festivalmarabierto.com. Por su parte, Silvia Pérez Cruz traerá en mayo a Canarias su último tour internacional, que cuenta con citas en Latinoamérica y grandes capitales de Europa, como Londres o Lisboa, además de fechas nacionales. La catalana se caracteriza por su presencia escénica y arte en llenar un escenario, ofreciendo al público un espectáculo inmersivo y emotivo dispuesto a cautivar. 313, Debe ser, Mañana o Mechita son algunos de sus temas más populares. En su carrera musical abarca múltiples géneros musicales, convirtiéndose una artista que no escatima en probar nuevos sonidos, probando ya el jazz, el flamenco, la música tradicional catalana o el folklore ibérico, entre otros. Recientemente, apareció en La rumba del perdón con Estrella Morente, canción que forma parte del último álbum de Rosalía, Lux (2025).

Su disco más reciente, Silvia & Salvador (2025), con el cantante portugués Salvador Sobral, trata el deseo de dos amigos de llevar más allá su amistad y compartirla también en el plano creativo. El encuentro es además una celebración de inspiraciones comunes, poniendo como protagonistas a compositores y compositoras cercanos a los artistas, como Jorge Drexler, Luísa Sobral o Dora Morelenbaum. Cuenta con los galardones a Mejor Disco Cantautor de la Academia Española de la Música, por Toda la vida, un día (2023); el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022 o el Goya en la categoría Mejor Canción Original, gracias a su obra Ai, ai, ai, en la película Cerca de tu casa (2017).

Bebe hará un recorrido a través de sus 20 años de música, desde su álbum debut Pafuera telarañas hasta la fecha. Éxitos como Malo y Ella, forman parte de su discografía y de la cultura popular española. La valenciana comenzó su carrera musical a los 14 años, presentándose como solista en diferentes lugares públicos, hasta que se mudó a Madrid a estudiar Arte Dramático.

Entre bares y con el apoyo de su hermano, lanzó su primer material discográfico en 2004, que le hizo ganar un Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo en 2005. El 1 de mayo estará en el Auditorio Alfredo Kraus; el 2 de mayo en el Teatro Leal y el 23 del mismo mes en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Noticias relacionadas

Festival Mar Abierto celebra este año su 20 aniversario con 20 conciertos en Canarias, de 11 artistas. A lo largo de sus dos décadas, han pasado por el festival referentes de la música como Pastora Soler, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Dani Martín, Maluma, Juan Luis Guerra o Macaco, consolidando el ciclo como uno de los más importantes de Canarias. Toda la cartelera se presentará oficialmente en Fitur.