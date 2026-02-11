Vinilos, casetes y cintas VHS para entender el rock canario

En un tiempo como el actual en el que cualquiera puede crear música con un ordenador y autocalificarse de artista, no viene mal recordar la época en la que todo era mucho más complejo. Un tiempo en el que tampoco existían plataformas musicales que suministraran canciones al segundo, ni siquiera redes sociales para ver cualquier vídeo que te apeteciera. No, muc has veces para disfrutar de tus grupos favoritos, si eras un adolescente en los ochenta con inquietudes que fueran más allá de los que aparecía en los medios de comunicación mainstream, tenías que pedir los discos por exportación y esperar resignado un mes y medio a que llegaran desde Londres. Sin embargo, existía el encanto del reto personal en todo aquello. Y eso se puede revivir visitando la muestra Generación eléctrica: pop-rock canario desde 1960 al 2000, organizada por la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Campus de Tafira, y que se puede visitar en horario de 7.30 a 20.45 horas de lunes a viernes hasta el próximo 4 de marzo.

Realizada por un grupo de trabajo compuesto por el bibliotecario jefe de automatización y repositorios digitales Víctor Macías, la bibliotecaria jefa de comunicación y proyección social Juani Ruano, y los técnicos Carlos Beas, Ginés Cedrés, Laura Santana y Leticia Castaño, la muestra recorre lo que fue el nacimiento y consolidación de la música moderna hecha en Canarias durante el siglo XX.

Carteles

Discos de vinilo, casetes, anuncios, carteles, fotografías, instrumentos musicales originales y objetos emblemáticos de aquellos que protagonizaron este fructífero periodo creativo, ponen a la luz la creación sonora juvenil durante la dictadura franquista, la transición y los posteriores años de consolidación democrática. La iniciativa ha sido posible, mediante la colaboración de artistas o profesionales vinculados al mundo de la música como Miguel Cedrés, Vicente Martín, José Verona, Alejandro Ramos, José María de Páiz, Juan Salán, Paqui Báez, Manuel Ortego, Diego Hernández o Rafael Izquierdo, además de los grupos musicales implicados o que han cedido materiales.

Paneles

Dividido por diferentes paneles que recorren de forma cronológica los diferentes pasillos de la primera planta del edificio, la muestra comienza con verdaderos clásicos de los sesenta como Los Apaches o The Devil’s Rock, antesala de Los Ídolos y Los Canarios, con Teddy Bautista al frente, hasta intérpretes como Jabicombé, Suárez DC o grupos como Palmera, Ataúd vacante o la banda femenina Katana en los ochenta.

Nada más entrar el visitante se encuentra instrumentos originales de artistas como Adolfo Pareja Fito, Miguel Cedrés o Juan Rocha, además de una camisaeta original del grupo Prana o las baquetas y bombo de la batería de Los Coquillos, al igual que discos o libros firmados y dedicados por sus intérpretes, autores y compositores.

Monitores

Monitores gigantes y trampantojos, que imitan televisores de los años setenta del siglo XX, muestran a los visitantes creaciones y actuaciones de entonces, como la de Los Canarios durante un fin de año en el Teatro Pérez Galdós, convertido en improvisada sala de fiestas, o escenas de su banda sonora de 1967 para el filme Peppermint frappé de Carlos Saura.

En diversas vitrinas, por otro lado, se exhiben ediciones limitadas de LP o singles, fotografías o bibliografía que abordan lo que fue no sólo el pop y el rock, sino también el heavy, punk, tecno y otras variantes musicales aledañas.

Maquetas

También se incluyen maquetas de grabaciones domésticas realizadas por intérpretes o grupos enviadas a las emisoras de radio con la esperanza de su emisión para llegar a ser conocidos o ediciones malditas que curiosamente lograron una increíble popularidad como la nunca publicada Cantata del Mencey loco versionada en rock por el grupo grancanario United en 1977. El visitante podrá escuchar muchas de estas canciones, realizadas en algunos casos hace más de sesenta años, en sus propios teléfonos móviles mediante enlaces ofrecidos con códigos QR y con monitores realizados con un toque vintage muy propio del pop-art.

Productoras

Y también podrán recorrer las numerosas, aunque de actividad reducida en su mayoría, productoras y estudios de grabación canarios de entonces a través de imágenes inéditas, además de disfrutar con la candidez y frescura que exhibían programas de radio y televisión como Enróllate o Mermelada de futuro, o pasearse por los locales emblemáticos donde actuaron por vez primera muchos intérpretes, entre los que destacan el club A Go-gó en La Laguna y el Pub La Calle en la capital grancanario. La exposición tiene actividades complementarias. De este modo, se están realizando entrevistas en programas de radio como En bandeja de plata, espacio decano de las ondas con más de treinta años de actividad ininterrumpida dirigido por Vicente Martín Abreu y ahora en la emisora 7.7 Radio. También mesas redondas para analizar la eclosión sonora de entonces y que ayer aglutinó a cinco figuras históricas de la cultura insular. Y, sobre todo, conciertos acústicos los jueves a las 17.30 horas que ya ha acogido las actuaciones de José María Suárez de Teclados Fritos, Frakaso Skolar o Última parada, a los que sumarán el 19 de febrero Etcétera, el 26 The Polen y que finalizará el día de la clausura con Los Coquillos.

Photocall

En el hall principal hay un photocall con lona, batería, pandereta y guitarra eléctrica para animar a los visitantes a sacarse una imagen tocando como un grupo y subirla a las redes sociales. El mismo día 4 de marzo se sorteará este último instrumento entre los concursantes pertenecientes a la Comunidad universitaria de la ULPGC. Todo concluirá con un acto de reconocimiento y homenaje a quienes formaron esa generación eléctrica musical canaria y a los que hicieron posible esta iniciativa. Sin embargo, está previsto que una parte de la muestra pueda llegar al Edificio de Humanidades.