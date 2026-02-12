El cine canario se abre camino en la Berlinale y su mercado con dos películas y una localización nominadas

Canarias prepara su tercer viaje al European Film Market, el mercado que se celebra dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y que es el más importante de la industria europea. Esta nueva edición del mercado se celebrará desde este jueves 12 de febrero y hasta el próximo miércoles día 18, y a ella acudirán 40 empresas canarias que ya tienen concertadas 60 reuniones con productoras interesadas en rodar en el Archipiélago o encontrar coproductores para sus proyectos. Además, entre los 22 títulos que competirán por el Oso de Oro en la Sección Oficial del festival alemán se encuentra Rosebush Prunning, del brasileño Karim Aïnouz y de la que la canaria Sur Film es coproductora.

Además, el largometraje de animación Ages of madness: The Howling of the Jinn, del estudio canario 3Doubles participa en la nueva sección EFM Animation Days, nacida de la colaboración con Annecy para crear un espacio dedicado al contenido animado. La presencia canaria también incluye la nominación de La Palma a mejor localización europea como escenario de la serie de Netflix La Palma. En el rodaje, la productora canaria Volcano Films fue la encargada de realizar el service, contratando a unos 150 profesionales locales y a más de un centenar de figurantes. Durante la presente edición de la Berlinale –que se prolongará hasta el día 22– también se proyectará la película canaria Tal vez, de la grancanaria Arima León, que tendrá dos pases el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. Estas actividades están dirigidas a programadores de festivales, plataformas y muestras, para impulsar su recorrido internacional por festivales y ventanas de distribución.

Lema

La delegación isleña llegará a la Berlinale bajo el lema Forget love, have a passionate affair with canarian cinema, por su coincidencia con el Día de San Valentín. Así, el Gobierno de Canarias organizará un evento para profesionales con el objetivo de reforzar la imagen de las Islas como territorio de creación y contará con un espacio para mantener encuentros profesionales dentro del pabellón Cinema from Spain.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, recordó que el sector audiovisual fue declarado sector estratégico para el Archipiélago hace ya 15 años. «Se trata de un sector relativamente nuevo para nuestra economía pero que ya tiene un peso muy importante en nuestro PIB y en el empleo que genera en las Islas», afirmó Cabello, quien recordó que, en 2024 -último año del que se tienen datos-, se desarrollaron en Canarias más 154 rodajes que dejaron más de 200 millones de euros de impacto económico y generaron más de 12.000 empleos. «Esas cifras duplican las de un año antes, 2023», concluyó el presidente de Proexca.

'Who is who'

Por su parte, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, recordó que el European Film Market es tan solo uno de los mercados a los que acude Canarias bajo el paraguas de Canary Islands Film y añadió que, para esta ocasión, se ha elaborado un catálogo, titulado Who is who, con el que todos aquellos asistentes extranjeros al mercado podrán conocer a los profesionales que trabajan en Canarias. «Acudir a la Berlinale habla de la madurez y el talento del sector audiovisual en Canarias», afirmó el director general.

En este sentido, la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, celebró que, en los últimos años, «ha ido creciendo de manera exponencial la participación de las empresas canarias en la Berlinale, sobre todo gracias a los numerosos casos de éxito que hemos desarrollado». Ayala hizo hincapié en que, además de las producciones de imagen real, la animación se está posicionando como la mejor carta de presentación para el sector canario. No en vano, «somos uno de los hubs más importantes en este sentido» expresó la gerente del Clúster, quien recordó que «Canarias ya se conoce mucho por sus incentivos fiscales y por sus platós naturales pero poco a poco va destacando también por el talento de sus profesionales y por la calidad de los trabajos que producimos desde aquí».

Noticias relacionadas

Casos prácticos

Representantes de las empresas canarias que mayor protagonismo tendrán en el festival, como 3 Doubles, Sur Film y Volcano Films destacaron la importancia de participar en estos mercados y festivales, a los que todos ellos ya han acudido con anterioridad puesto que pueden convertirse en la semilla para poner en marcha futuros proyectos.