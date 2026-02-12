Salomé Moreno debuta con “Deja que pase el tranvía”, su primer single como adelanto de “Castillos en la arena”

La cantante y compositora canaria Salomé Moreno presenta su primer single, “Deja que pase el tranvía”, una pieza íntima y poética que inaugura su proyecto discográfico “Castillos en la arena”, previsto para su lanzamiento en los próximos meses.

El single, disponible desde este 12 de febrero a las 23:00 horas (hora canaria) en todas las plataformas digitales, llega también con un videoclip oficial que refuerza el enfoque visual y narrativo de la propuesta artística.

Una canción sobre los tiempos y lo que no se puede forzar

“Deja que pase el tranvía” es una canción honesta y delicada, que funciona como metáfora de la espera, las oportunidades y la aceptación del tiempo propio y ajeno. Salomé Moreno construye una atmósfera que invita a parar, observar y dejar fluir.

Este primer adelanto da forma a un universo musical donde convergen la canción de autora, la raíz y una mirada contemporánea, con un estilo personal que se desarrollará plenamente en el EP “Castillos en la arena”, una obra que reflexiona sobre la fragilidad, la fortaleza y la transformación.

Nuevo proyecto discográfico “Castillos en la arena” de Salomé Moreno / La Provincia

Producción cuidada y distribución internacional

La producción musical del single ha estado a cargo de Carlos Manzanares (Tercero Estudios), reconocido por su trabajo con artistas de primer nivel y por su capacidad para potenciar la identidad sonora de cada proyecto. La producción ejecutiva corre a cargo de bCOLiNA Distribución & Producción, bajo el sello discográfico Millo Solo, de Ramón del Castillo. La distribución será exclusiva de Sony Music Entertainment.

Este lanzamiento marca una nueva etapa en la carrera de Salomé Moreno, quien apuesta por una propuesta emocionalmente sincera y artísticamente cuidada, con un lenguaje propio que promete consolidarse en el panorama musical actual.

