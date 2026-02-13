El colectivo Cosco celebra el primer Festival de La Juntadera

El colectivo Cosco, formado por algunos de los músicos más interesantes del panorama insular, celebrará el primer Festival de La Juntadera el próximo 14 de marzo, a las 19.00 horas, en dicho local de El Sebadal. Este encuentro es una manera de presentar oficialmente esta sala de conciertos que lleva funcionando desde marzo de 2025 y que surgió por la necesidad de los músicos de encontrar un sustituto al espacio de Arequipa 6 que tuvieron que abandonar al ponerlo sus dueños en alquiler. La Juntadera está en la calle Profesor Lozano 23, a 300 metros de distancia del anterior, y esa noche actuarán Rofe, Casablanca III, Dom y Fajardo, con la aparición transversal de Alba G Aceytuno y el aderezo sonoro de Baked Belda. Aunque no se descarta alguna sorpresa más de última hora. El colectivo es una asociación que nace de la unión de José Antonio Fajardo, Vijay Mirpuri -Kaeru Oto- y Domingo Alemán, con el ánimo de desarrollar proyectos de creación musical y promover eventos artísticos o musicales en la interacción con músicos locales, nacionales o internacionales.

Un colectivo libre de criterior comerciales

«El colectivo está libre de criterios politizados y comerciales», señala el propio Vijay Mirpuri. «Y poniendo el foco en proyectos que estén más en la escena underground de la isla o de fuera de ella». Parte del motor proviene también «de la dificultad para encontrar espacios para disfrutar la música en directo en la ciudad».

Por otro lado, el local La Juntadera es el espacio, heredero de Arequipa 6, que funciona a modo de sala de ensayo de algunos de esos proyectos, principalmente musicales, en el que se alberga la vida de esas otras bandas o microproyectos sonoros como Naife, Galoppen, Agobio, De dónde vienen las monjas si no pueden tener hijos, Casablanca III o The Slav Defense. «Eventualmente, se organizan allí pequeños eventos para mostrar dichas propuestas», subraya el músico. De hecho, desde su apertura hasta hoy, se han celebrado cuatro espectáculos para el público. Por allí pasaron, en diciembre de 2025, las formaciones Doce Fuegos, IGB, Casablanca III y Roto, un proyecto formado por los artistas Kaeru Oto y Gregorio Viera. También se han celebrado dos eventos organizados por la asociación Carabrecol con el directo de Bratakus a finales del año pasado y Lucifuge pero ya a comienzos de este 2026.

Proyecto sin ánimo de lucro

El programa del festival La Juntadera «viene de la intención de hacer sostenible todo este proyecto, que no tiene ánimo de lucro, pero si que ha de soportar algunos costes en cuanto a mantenimiento», asegura Mirpuri. «Para la configuración del evento hemos pensado en proyectos que ensayan en la sala como son Fajardo y Casablanca III», aliñados con otros proyectos «de mucho valor que están muy cerca emocionalmente hablando «, como son Rofe , Alba Gil Aceytuno y Baked Belda. Y por supuesto de la mano de Domingo Alemán. «No hicimos fiesta de inauguración en marzo de 2025, pero queremos animar al público con inquietudes musicales a que conozcas este nuevo espacio».

Y no hay mejor manera que organizando un encuentro musical que aglutine a algunos de los más notables talentos del panorama canario actual. Con un cartel realizado por el ilustrador Enrique Lorenzo, la entrada costará 15 euros si se adquiere de forma anticipada y 18 euros en puerta. La primera de las bandas, Rofe, es representante de un post-rock verbenero, pachanga destroy o punk tropical. La banda presentará su nuevo disco Drama ‘n’ bass y tienen preparada alguna que otra sorpresa para este concierto. Sus integrantes llevan a sus espaldas dilatadas trayectorias en otras bandas.

Trío de melodías hipnóticas

Casablanca III es un trío conocido por crear melodías hipnóticas y atmósferas espaciales. Su sonido combina el psico-kraut rock con toques de electrónica, impregnado de sintetizadores y loops para crear un mantra sonoro. Formado a finales de 2023 en una zona industrial y decadente de Las Palmas de Gran Canaria, el grupo se inspira en su entorno: paraíso turístico de día, centro creativo de noche. Un trío formado por Regina Antúnez al bajo, Ancor Casimiro a la batería y Víctor Herrera a la guitarra y sintetizadores. Sus influencias abarcan grupos icónicos como Neu!, Can y Suicide, así como artistas modernos como Moon Duo, The Black Angels y Föllakzoid.

Una gran paleta de estilos

Dom es la cara más visceral del veterano músico Domingo Alemán. Con este proyecto da rienda suelta a su vena más experimental en una paleta de estilos que van desde el hip hop, el blues, el noise o la electrónica minimalista. Finalmente, Fajardo ha desarrollado una dicción y un (no) control de su propia voz fuera de todo alcance comparativo. El majorero lo ha dejado todo al margen y es capaz de embargar su propio cuerpo, de disponer la palabra al servicio de unas canciones que persiguen verdad por todas partes. Cuatro propuestas con el apoyo instrumental siempre lúcido de Alba G Aceytuno y los aderezos entre actuación y actuación de Baked Belda.