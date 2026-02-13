Lágrimas en el Pérez Galdós: Xabier Anduaga detiene el tiempo con un bis histórico de ‘Una furtiva lágrima’

Hay noches en las que la ópera deja de ser espectáculo y se convierte en acontecimiento. Este jueves, en el Teatro Pérez Galdós, ocurrió algo de eso. El tenor Xabier Anduaga no solo interpretó ‘Una furtiva lágrima’, sino que la envolvió en la atmósfera del teatro hasta que el público, incapaz de dejarla marchar, la pidió de nuevo.

La segunda función de 'L’elisir d’amore', de Donizetti, arrancaba la 59ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus con el teatro lleno y la expectación intacta. Pero lo que sucedió tras la famosa aria de Nemorino superó cualquier previsión: una ovación larga, cerrada, insistente.

Según informó EFE, la repetición del aria llegó tras una prolongada ovación del público, que volvió a llenar el teatro y reclamó la interpretación con aplausos insistentes.

El belcanto en estado puro

‘Una furtiva lágrima’ es una de esas páginas que el público espera desde el primer compás de la obra. En ella, Nemorino descubre que Adina lo ama y la emoción se filtra en cada frase musical. Anduaga la abordó con delicadeza, con ese equilibrio entre técnica y vulnerabilidad que exige el belcanto.

El director artístico de la temporada, Ulises Jaén, ya había señalado que Anduaga es uno de los grandes intérpretes actuales del papel de Nemorino. La respuesta del público confirmó esa afirmación sin necesidad de más argumentos.

El maestro Ramón Tebar, al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, permitió la repetición del aria, convirtiendo el momento en un pequeño hito dentro de la historia reciente de la temporada.

Xabier Anduaga ofrece un bis de la famosa aria 'Una furtiva lágrima' en el Pérez Galdós / @bluetopaz.creativewellbeing

Un teatro entregado

La escena fue casi cinematográfica. El público en pie, los aplausos resonando en la sala, el tenor regresando al centro del escenario para repetir la confesión amorosa más célebre del repertorio romántico italiano.

Amigos Canarios de la Ópera recuerda que el antecedente más reciente de un bis en esta misma aria se produjo en 2023, cuando el tenor Ivan Ayón Rivas también la repitió durante la 53ª temporada. Pero cada noche es distinta, cada voz es distinta y la de Anduaga dejó su propia huella.

En esta producción, el tenor comparte escenario con la soprano venezolana Génesis Moreno, en un montaje que ha inaugurado con fuerza una nueva edición de la temporada lírica grancanaria.

La tercera y última función de 'L’elisir d’amore' se celebrará este sábado en el Pérez Galdós, pero lo ocurrido este jueves ya pertenece a esa categoría de recuerdos que el público comenta al salir del teatro y revive días después.