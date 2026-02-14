Ian de la Rosa: “Hay que decirlo más: ser trans es maravilloso”

Su primer cortometraje, ‘Victor XX’ (2015), se presentó en el festival de Cannes, y ahora su primer largo acaba de hacerlo en el de Berlín. Historia de amor entre un joven trans y una chica de origen magrebí ambientada en la huerta almeriense, ‘Iván & Hadoum’ es a la vez un drama romántico que evita excesos melodramáticos y cine social que rehúye el didactismo y los aires de superioridad moral.

¿A qué necesidad creativa responde ‘Iván & Hadoum’?

He querido contar una historia de amor clásica con personajes que no lo son, algo así como una versión de ‘Romeo y Julieta’ en los invernaderos almerienses, y hacer una película que ofrezca al espectador un refugio de amor; eso es algo que todos necesitamos, sobre todo en este presente. Asimismo, ‘Iván y Hadoum’ también responde a mi necesidad de ver en la gran pantalla historias con las que yo pueda sentirme identificado, protagonizadas por personajes que son trans y que no sienten conflicto a causa de ello.

¿Siente que el cine suele abusar del victimismo y el tremendismo al retratar la experiencia trans?

Sin duda, y hay que cambiar esa narrativa. Hay que decirlo más: ser trans es maravilloso, porque te da la oportunidad de ser la persona que necesitas ser. Yo volvería a pasar por todo lo que he pasado. Es cierto que en el pasado las personas trans han sido sometidas a mucho sufrimiento, y que eso sigue pasando. Pero el cine crea referentes, y mostrar a un personaje trans cuyos problemas, cuyos dilemas y cuyo dolor no tiene que ver con su sexualidad, a lo mejor podemos cambiar las cosas.

De hecho, en ‘Iván & Hadoum’ el conflicto principal tiene que ver con los dictados del sistema capitalista...

Es que el género está completamente relacionado con el capitalismo, porque el capitalismo es lo que creó el género. La sociedad exige que las personas transmasculinas nos integremos en la masculinidad hegemónica, patriarcal y explotadora; dicho de otro modo, que salgamos de una caja para meternos en otra. Mucha gente nos percibe como un peligro, y lo entiendo, porque nuestra existencia es una amenaza para el sistema.

No es una película sobre la transfobia, pero en ella se entrevé cierta violencia contenida. ¿Diría es representativa del momento en el que nos encontramos?

Sí, contra las personas trans hay mucha violencia emocional cotidiana que muchas veces es muy invisible y que, precisamente por eso, resulta especialmente dolorosa. En otras palabras, las miradas son matadoras; lo digo por experiencia, porque las sigo teniendo, y las voy a tener siempre. La sociedad nos tolera pero no quiere integrarnos, en cuanto queremos tener una vida plena, afloran los límites que se nos han impuesto.

En cuanto que hombre trans, ¿siente la responsabilidad de hacer un cine que hable de la experiencia trans?

No lo concibo como una carga pero sí, en efecto, como una responsabilidad, porque en el cine hay muy poco referente de lo trans. Sé que no puedo hacer una película que guste a todo el mundo, ni con la que todas las personas trans se sientan representadas, sería necio por mi parte intentarlo. Y en ningún momento he pretendido hacer un panfleto, pero sí espero que‘Iván & Hadoum’ pueda transformar a los espectadores de alguna manera. Ojalá después de verla salgan a la calle con otra sensibilidad y otra mirada. Y espero también que ayude a algunas personas a sentirse un poco mejor, a sentir que existen, que pueden enamorarse y ser deseadas, y que pueden equivocarse.