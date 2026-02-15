Alexander Walter: «Womex es el sitio donde las cosas empiezan»

La feria Womex regresa a Las Palmas de Gran Canaria en octubre próximo, y al igual que ocurrió con la anterior de 2018, será la más alejada del continente europeo, lo que supone un notable atractivo de cara a la llegada de profesionales de todo el mundo. ¿Qué expectativas ha generado el destino de Womex en 2026 y cómo se afronta el evento desde la organización?

Creo que está va ser una buena edición, es la segunda vez que Womex se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, la primera vez fue en 2018, y por eso los delegados conocen el destino y sabemos que para todos los participantes fue una edición muy buena en la isla, y nos han preguntado cuando Womex iba a volver a Gran Canaria. Es importante destacar en comparación con 2018 que esta vez tenemos toda la programación en el Auditorio Alfredo Kraus y en la Plaza Jerónimo Saavedra. Porque la última vez estuvimos en Infecar con las actividades de día, la feria profesional, y en el Auditorio y en la Plaza de la Música con la programación de noche, los conciertos y showcases, fue una división entre la noche y el día, así que celebrar toda la feria este año en un mismo lugar es muy positivo.

El buen resultado de la edición de 2018, que reunió 2.500 profesionales de más de 90 países, el volumen de negocio y el impacto económico que tuvo Womex en Gran Canaria han sido determinantes para celebrar esta segunda edición.

Si, porque podemos celebrar Womex dos veces en una misma ciudad, pero no siempre. Y si lo hacemos es porque la producción fue muy bien y la gente quedó satisfecha. La de 2018 fue una edición muy positiva en Las Palmas de Gran Canaria y por eso estamos aquí otra vez. La decisión fue muy fácil para nosotros.

¿La expectación que ha creado el destino de Womex 2026 en Gran Canaria se va traducir en una mayor participación de empresas, delegados, profesionales y artistas vinculados a las músicas del mundo, y un mayor retorno económico para la ciudad?

Si, por supuesto. Creo que vamos a tener más delegados en esta edición. En octubre del pasado año estuvimos en Tampere, en Finlandia, y la gente viene por los cuatro o cinco días que dura el evento y se van, pero aquí es muy atractivo para estar una semana o diez días, unas vacaciones antes o después del evento, y por eso este Womex es un poco diferente de otros.

¿La situación geográfica de Canarias convierte a las Islas en el destino más adecuado, conveniente y estratégico para Womex?

Es muy importante. Las Islas Canarias es un territorio tricontinental y para la gente que quiere venir desde África o del continente americano el viaje es más corto y venir en octubre a Canarias es muy atractivo.

¿Cabe aventurar que Womex siga apostando por Gran Canaria de cara a las futuras ediciones de la feria profesional?

La tercera vez, porque no. El futuro está por escribir.

La industria de la música ha cambiado, al igual que los formatos de edición, el auge de las plataformas de música en streaming, los hábitos de consumo y escucha del público, la programación de conciertos y festivales. ¿Womex ha tenido que adaptarse a los nuevos retos y necesidades del negocio de la música?

Una cosa es el Covid, que cambió otras muchas cosas. El streaming como dices, tiene un gran impacto y tiene su lado bueno y el malo. La gente puede escuchar a todos los artistas pero es muy poco el dinero que reciben los artistas, las pequeñas o grandes estrellas. Y por otro lado, los artistas pueden hacer colaboraciones que no habían hecho diez años antes. Todo cambió mucho y por eso los artistas tienen que hacer conciertos, en gira. Con el Covid, los gastos de producción se han incrementado y es muy difícil, hay que invertir más en viajes, el precio de los hoteles es mucho mayor, y todo es una mezcla de cosas que hace que todo sea muy duro. También los artistas de fuera de Europa que tienen problemas con los visados. Pero en general y pese a todo, es una escena muy activa.

Entiendo que todo ello exige un mayor esfuerzo y nuevas estrategias para posicionar a los artistas en los circuitos internacionales.

Womex es un evento en el que las cosas empiezan. Un artista puede ir a la feria, hablar con otros profesionales, o si toca en un showcase o en un concierto, pueden ver su actuación y después se empieza a ir a los festivales o a organizar posibles conciertos, una gira por Europa o algo así, ir a plataformas como Womex para empezar las conexiones con los profesionales que al final pueden hacer que tu trabajo funcione. La palabra es participar.

Cualquier artista que participe en Womex tiene la posibilidad de trabajar en colaboración con otros artistas, posibles contratos, conciertos, una oportunidad de negocio.

Si, eso es. En Womex tenemos de media a profesionales de 100 o 120 países vinculados a la industria pero con áreas de trabajo muy diferentes: puedes encontrar agencias de representación, productores, programadores, nuevos territorios para hacer conciertos o sellos discográficos. La mezcla profesional en Womex es muy amplia.

En este contexto digital en el que nos movemos, Womex apuesta por la comunicación presencial y el contacto directo entre los profesionales.

Todavía es importante hacerlo así. Cuando el Covid, la música, las charlas o conferencias eran algo antiguo porque tenemos canales como Youtube u otras herramientas para ofrecer estos contenidos. Pero no es lo mismo. La gente quiere tomar un café en una mesa y hablar ¿Quién eres tú? y todo eso, y por eso creo que el futuro de las conferencias de música es muy importante.