Reposición en el Teatro Pérez Galdós de 'Las bodas del Fígaro', galardonada con tres Premios Réplica, en la celebración de los 50 años de España en libertad

La ocurrente comedia teatral 'Las bodas del Fígaro', inspirada en el clásico literario del dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, vuelve a ocupar el escenario del Teatro Pérez Galdós el día 21 de febrero, en una única función prevista a las 20:00 horas, en el contexto de una iniciativa que conmemora los 50 años de España en Libertad.

El montaje que se repone, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, el Comisionado 'España en libertad. 50 años', así como por la Delegación del Gobierno en Canarias, fue estrenado en 2024 producido por el Teatro Pérez Galdós y unahoramenos en el marco de la tercera entrega del proyecto 'Segunda Lectura', cuya filosofía se sustenta en la revisión de textos magistrales del teatro y de la literatura universal, abordándolos desde una visión contemporánea e innovadora en su puesta en escena.

El día antes, 20 de febrero, a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Sala de Ensayos del Teatro Pérez Galdós, una mesa redonda que, moderada por la periodista Nayra Santana, contará con la presencia de Ruth Sánchez (actriz, ayudante de dirección y pieza clave en la escritura del texto) y los tres actores de la obra, Mingo Ruano, Marta Viera y Rubén Darío. En el transcurso del acto se detallará el complejo proceso de creación de este espectáculo vinculado a la memoria histórica, apuntando cómo los temas originales de intriga y política de su dramaturgia cobran una nueva y punzante dimensión en el contexto franquista. Los intervinientes se detendrán en la identidad de los colectivos que se vieron silenciados por el régimen y en cómo el arte permite rescatar sus vivencias, transformando el conflicto histórico en una herramienta de reflexión contemporánea.

Las personas que deseen acudir a la mesa redonda programada pueden hacerlo formalizando su solicitud en el correo inscripcionesunahoramenos@gmail.com

Medio siglo de libertad

Carmina Gustrán, comisionada para la conmemoración de los 50 años de España en libertad, señala que "celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos". Por su parte, Anselmo Pestana, Delegado del Gobierno en Canarias destaca la necesidad, en el contexto de la celebración del amplio programa desarrollado para conmemorar los 50 años transcurridos desde el inicio del proceso para la transición a la democracia, "de dar a conocer a las nuevas generaciones el camino recorrido, poniendo en valor los avances y derechos conquistados en estas cinco décadas en las que España ha dejado de ser una excepción en Europa".

Dirigido por Mario Vega, el delirante y entretenido vodevil ambientado en la Gran Canaria de la década de los sesenta – en un ambiente dominado por la censura y los estrictos valores conservadores de la dictadura franquista- se sustenta en la sutil pero poderosa resistencia frente a la opresión que manifiestan sus protagonistas. La acción, que tiene lugar en un bullicioso cabaret de variedades, se plantea como una mordaz sátira social que aborda las vicisitudes que deberá sortear la peculiar compañía de artistas Los Cancan para eludir los rigores de la censura impuesta por el mujeriego y nuevo Capitán General recién llegado desde la península a Gran Canaria acompañado de su esposa.

Curas, militares, transformistas, cantantes, vedetes e independentistas se mezclan entre plumas y lentejuelas en 'Las bodas del Fígaro', que interpreta un elenco de conocidos actores de Canarias en el que figuran Marta Viera, Ruth Sánchez, José Luis Massó, Mingo Ruano y Rubén Darío.

'España en libertad. 50 años' cuenta con el apoyo de una amplia red de instituciones colaboradoras entre las que se encuentran universidades nacionales e internacionales, museos, centros culturales, Filmoteca Española, RTVE, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Embajadas de España en el exterior, el Instituto Cervantes y AECID, entre muchas otras.

El espectáculo fue galardonado en los Premios Réplica 2025, obteniendo el premio a la Mejor Escenografía para Mario Vega, Mejor Vestuario para Mónica Florensa Tomassi y Mejor Interpretación sin distinción de género para Mingo Ruano.

Delirante costumbrismo

El Teatro Pérez Galdós y unahoramenos recurren en 'Las bodas del Fígaro' al género de la comedia para ofrecer al público un refrescante y delirante montaje de enredo, en el que tanto el libreto musical compuesto por Héctor Muñoz como el vestuario diseñado por Mónica Florensa, constituyen dos elementos capitales en los que se apoya la dramaturgia concebida por Mario Vega y Ruth Sánchez alrededor de la relectura de este respetado clásico transgresor y audaz de Beaumarchais.

Un total de trece personajes diferentes desfilan en esta comedia de enredo, moviéndose con el vértigo preciso dentro de la versátil escenografía que plantea tres espacios de desarrollo, y que permite transiciones rápidas, puertas y cortinas que se abren y cierran continuamente, al más puro estilo de los vodeviles clásicos. La sorpresa, el embrollo y los equívocos se suceden en 'Las bodas del Fígaro', que en algunos instantes muestra un pigmentado y delirante costumbrismo, así como un brillante sentido del humor que aparca en esta entrega el drama que ha teñido sus más recientes producciones como 'Me llamo Suleimán', 'Moria', 'Clara y el abismo', 'Protocolo del quebranto' o 'SAHARA. La barca del desierto'.

La comedia formula un retrato ligero de la escena farandulera de la Canarias de la década de los sesenta, en medio de la efervescencia política alentada por el movimiento insurgente Canarias Libre, la política represiva implantada por un régimen que perseguía cualquier disidencia por muy pueril que fuese y los patrones morales impuestos por una Iglesia al servicio del poder. Los actores y actrices se multiplican para interpretar con multitud de registros a una pléyade de variopintos personajes, todos ellos de una acentuada personalidad: Angelito, el transformista; el activista el Fogalera; Manuele Gonzalvi, un acólito fascista de Mussolini; la vedete Susana Maninidra; el capitán general Pedro de la Vega; el dueño del cabaret, Salvador Curbelo; el cura Basilio o la mujer del militar, María Luisa Fernández del Campo, responsable general de la Sección Femenina para la provincia de Las Palmas, entre otros.

Noticias relacionadas

Libreto musical

Buena parte del libreto musical del montaje compuesto por Héctor Muñoz tiene formato canción con melodías diferentes, que se han adaptado a la tesitura vocal de cada intérprete que las cantan en directo. Dos de ellas, una copla española y una polca alemana, fueron grabadas con la Budapest Scoring Orchestra y otras en estudio de forma local con los músicos Carlos Oramas, a la guitarra barroca, Juan Manuel Díaz al violín y Mónica Rodríguez al clarinete. Muñoz, que señala que ha trabajado el libreto desde un acercamiento al estilo mozartiano en algunas transiciones, advierte que el público podrá escuchar desde un cuplé a un tango que se convierte en milonga, pasando por una sencilla polca canaria. Además, en las transiciones se hace referencia a distintos ingredientes de la época con el empleo del himno de la Internacional, el 'Cara al Sol', el conocido tema 'Tómbola' y hasta un guiño a 'El Barbero de Sevilla'.