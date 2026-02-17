El movimiento dadaísta inspira el regreso del 'CAAMnaval': una fiesta carnavalera en el interior del museo
El centro de arte capitalino celebra la segunda edición de esta iniciativa con un homenaje a Emmy Hennings tras su suspensión en 2020
El movimiento dadaísta, ese grito vanguardista y antiartístico nacido para descoser los corsés del arte y la literatura a comienzos del siglo XX, hiló este lunes la celebración de la nueva fiesta del CAAMnaval en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).
El museo capitalino de Vegueta transformó su patio canario radicado en los Balcones 9 en un encuentro contracultural de atmósferas cabarateras y disfraces imposibles en los que el arte se niega a sí mismo y la contradicción es la norma. Numerosas personalidades vinculadas al mundo de la cultura y el arte en la Isla acudieron a esta convocatoria que además rindió homenaje a Emmy Hennings, cofundadora del mítico cabaré Voltaire de Zúrich, donde se gestó el movimiento dadá en 1916 con el propósito de subvertir las convenciones y fundamentos del arte.
A lo largo de tres horas y con un aforo reducido que agotó las entradas en un suspiro, el CAAMNaval contó un año más con la banda sonora de Fuckin Four Factory dj’s y, entre bailes y sorpresas alrededor de la temática dadaísta, hizo entrega de un premio al disfraz más original.
Se trata de la segunda edición de CAAMnaval que celebra el centro de arte contemporáneo, con el objetivo de alinearse y correlacionarse con fiesta más popular y querida del Archipiélago. La primera entrega tuvo lugar en 2019 y su estética gravitó sobre el arte cinético, más conocido como op art, que tuvo una gran acogida. El año siguiente, la intensa calima que empolvó Canarias durante los primeros días de marzo de 2020 obligó a cancelar la segunda edición del CAAMnaval, cuya temática prevista era el dadaísmo. Después, la pandemia suspendió esta iniciativa durante varios años hasta que anoche, por fin, el espíritu dadaísta volvió a romper el patrón y el carnaval tomó el espacio del CAAM.
