"Negro Limbo" y "La Marsellesa de los borrachos" cierran el ciclo 'Malditas guerras' los días 19 y 26 de febrero en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) de Schamann

'Malditas guerras' encara la recta final de su ciclo con dos proyecciones que tendrán lugar este jueves día 19 y el próximo día 26 en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) -calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito de Schamann-. Las citas, con entrada gratuita hasta completar aforos, serán a las 19.00 horas.

Dos joyas del largometraje documental que contarán, además, con las presentaciones de sus propios directores. La primera de ellas, este jueves, Negro Limbo (España, 2024. 75 minutos), de Lorenzo Benítez, indaga en la memoria histórica del colonialismo español y sus huellas aún presentes. La pieza aborda la impunidad de la dictadura franquista en la antigua Guinea española, donde el régimen ocultó sus crímenes contra el movimiento político independentista a finales de los años cincuenta. En ese contexto, uno de sus principales líderes, Acacio Mañé, fue detenido y hecho desaparecer. Seis décadas después, la investigación sobre su caso se reabre, recuperando una historia silenciada y poniendo el foco en las dificultades que persisten para reconstruir el pasado colonial.

Más allá del relato histórico, Negro Limbo reflexiona sobre los obstáculos en la democracia española para afrontar esta memoria y desvela secretos que permanecieron ocultos durante décadas. El documental, fruto de casi ocho años de investigación y rodaje, ha permitido incluso respaldar el reconocimiento oficial de Acacio Mañé como víctima de la represión ideológica y colonial del franquismo, en un caso inédito dentro de la memoria histórica democrática.

Producida por Antonia Films y con producción asociada de Mar de Leva Producciones, la película combina materiales de archivo, testimonios y documentos inéditos para reconstruir una historia marcada por el silencio.

INVITADOS AL COLOQUIO "NEGRO LIMBO"

Siempre en en versión original, con subtítulos en español, las proyecciones son contextualizadas en el inicio de cada sesión y cuentan con un coloquio final al que se han sumado diversos invitados como, entre otros, Sergio Millares Cantero, Ángel Tristán Pimienta, Rosa Halaby, Ángela Abu Tarbush, Nacho González Oramas, Juan Millares, Pablo Gil Rituerto, Dácil Manrique de Lara Millares, Victoriano Suárez Álamo o Luis Miranda.

En esta ocasión, los invitados serán los ecuatoguineanos Anselmo Nvo Nsang, miembro del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial y enfermero emérito del Servicio de Urgencias en el Servicio Canario de Salud, y Teodoro Bondyale Oko, enfermero, sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas, activista por la democracia en su país, y secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC).

JUEVES 26. UNA DESPEDIDA REBOSANTE DE MÚSICA

El ciclo 'Malditas guerras' despedirá su andadura con la proyección de La Marsellesa de los borrachos, (España, Francia, Italia, 2024. 96 minutos), de Pablo Gil Rituerto. Un documental musical y road movie que combina archivo sonoro, testimonios y reinterpretaciones musicales, proponiendo una mirada sensible sobre memoria, cultura popular y resistencia.

La película sigue a un equipo de rodaje que recorre carreteras y pueblos del norte de España reconstruyendo el viaje clandestino realizado en 1961 por el grupo italiano Cantacronache. En plena dictadura franquista, estos jóvenes etnomusicólogos recogieron canciones populares de la resistencia, testimonios y poemas que retrataban la vida bajo el régimen, configurando un valioso archivo sonoro y político.

A partir de la restauración digital de aquellas grabaciones, la película establece un diálogo entre pasado y presente, entre memoria oral y territorio, construyendo una geografía emocional en la que las heridas del franquismo siguen resonando. El film reflexiona sobre la vigencia de estas canciones y su eco en la España contemporánea. Así lo trasladarán su director y el autor de su banda sonora, Iban Urizar Ondarza (Amorante) quienes han tenido la gentileza de grabar un vídeo de presentación para este ciclo.

Esta misma jornada contará con la actuación de 'COMcanto', Coro de Cámara del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, con un pequeño repertorio que celebrará este espacio de reflexión y memoria en torno a los conflictos bélicos y sus consecuencias que ha querido «mostrar cómo el cine internacional y algunos destacados cineastas se han posicionado contra la guerra, contra la violencia y contra los poderes políticos que han buscado en las armas la forma de imponer sus ideologías, conquistar nuevos territorios y someter a las sociedades que se rigen por el autoritarismo y el poder militar».

EL CICLO 'MALDITAS GUERRAS'

'Malditas guerras' es una de las siete iniciativas que fueron seleccionadas de entre las 29 que se presentaron a la séptima convocatoria abierta de proyectos culturales que la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario fomenta desde el año 2018 con la intención de incentivar, a través de la libre concurrencia, iniciativas innovadoras que permitan diversificar, promover y canalizar la participación de particulares o empresas en el diseño, confección y ejecución de una parte de la propuesta cultural de CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual.

'Malditas guerras' cuenta con la curaduría y presentación de Javier Tolentino, crítico y cineasta afincado en Gran Canaria, conocido por su trayectoria en Radio 3 y por su película Un blues para Teherán (2020), nominada a los Premios Goya, así como con la producción de Siroco Factory, liderada por el productor ejecutivo y realizador canario Ayoze O'Shanahan, especialista, además, en Comunicación y Conflictos Armados».

En contra de la barbarie, la guerra y el olvido, desde el día 11 del pasado mes de septiembre y contando hasta la fecha con el favor del público, se han proyectado las siguientes películas y documentales: La patria perdida (Serbia, 2024), de Vladimir Perisic; El Honor de las Injurias, (España, 2007), con guion y dirección de Carlos García-Alix; Loin du Vietnam (1967), coordinado por Chris Marker; Carruaje a Viena, de Karel Kachyña; El gran dictador (1940), de Charles Chaplin; Nuestras derrotas, de Jean Gabriel Périot; La familia Samuni (2018), de Stefano Savona; Ernst Cole: Lost and Found (2024), de Raoul Peck; El Fogonero (2010), de Alekxéi Balabánov; Onoda, 10.000 noches (2022), de Arthur Harari; Guernika (1937), de N. Sobrevila; Legión Condor (1939), de la Filmoteca alemana, y Catalunya Mártir (1938), de J. Marsillach. Hate Songs, (España-Ruanda, 2023), de Alejo Levis; Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares (2005), de Juan Millares; y el primer capítulo de la serie Las noches de Tefía (2023), dirigido por Miguel del Arco y Rómulo Aguillaume.

En su totalidad, el ciclo 'Malditas guerras' lo conforman 16 largometrajes y documentales seleccionados tras explorar «tanto las restauraciones cinematográficas realizadas por filmotecas europeas, estatales y por la propia institución cinematográfica canaria, como aquellas películas que, a pesar de haber recibido un importante respaldo de la crítica, han pasado desapercibidas en los circuitos de exhibición y distribución».

Noticias relacionadas

16 títulos cuidadosamente seleccionados que «recogen las miradas de cineastas de distintos países sobre la guerra y los errores que llevan a las sociedades al drama más devastador: la muerte de mujeres, niños y poblaciones enteras que, pudiendo vivir en paz, son arrastradas al sufrimiento y la destrucción de los conflictos armados».