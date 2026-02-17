El «sangrante» psychobilly canario

Es una de las revelaciones musicales del momento en Canarias. La banda Bífidos ha logrado un sonido propio y contundente que sorprende por una amplitud de miras que va del stoner al garaje, pasando por el punk, el rock escandinavo o incluso el heavy metal, aunque el género que mejor les defina quizás sea el psychobilly en la onda The Cramps o The Meteors . Sus integrantes, Francisco Marrero Fajardo, Josiño Hermanasso y Daniel Medina Díaz-Llanos, son veteranos de la escena insular grancanaria, y han grabado un álbum, Fuego, que eleva el rock de las Islas a niveles pocas veces conseguido.

Los integrantes actuales

Formada originalmente en 2021 , la banda se reestructuró el año pasado en con los integrantes actuales, los cuales atesoran un bagaje profesional realmente sorprendente. Fajardo, que fabrica sus propios instrumentos, ha estado en Red Beard, Black Horse, 69 Swamp y Aburrido Cósmico como bajista y guitarrista. Josiño ha formado parte de Ojalá Muchá, The F.E.O.S, Red Beard, Happy People y Demonica. Mientras que Daniel fue miembro de Château Rouge llegando a representar a Canarias en el Womad de Inglaterra y en el de Gran Canaria. «También estuve en el Primavera Sound con Birkins en 2018 y, en general, he estado pegado a un micrófono o a un instrumento desde que tenía 14 años», aclara el propio músico.

Actualmente, son un grupo muy compenetrado «que trabajamos a partir de una base muy sólida como para tener una letra y un ritmo pegadizo», asegura. «Lo que intentamos construir con esta unidad es un gran muñeco barbudo con dos lenguas partidas».

Las influencias principales

Las influencias principales van de Pedro de Dios a Guadalupe Plata, pasando por el culto a los bluesman, pero entre sus gustos personales se encuentran Stray Cats, Reverend Horton Heat, Prison Affair, Rata Negra o Non Servium. «Nuestro objetivo final como banda siempre ha sido hacer algo que no suene como nada que haya pasado por la escena nacional o internacional», añade. «Ensayamos, estudiamos, repasamos y añadimos arreglos intentando que tengan una marca propia. Es por eso que Fajardo y yo alternamos entre el bajo y la guitarra tanto en las grabaciones como en los directos. Es por eso que Josiño añade ritmos más cercanos a la música disco que al metal o al rock and roll. Y es por eso que en una canción, yo toco la armónica mientras Fajardo toca simultáneamente el bajo eléctrico que tengo colgado con bandolera y su propia guitarra. Puede que en este ejercicio consciente de alejarnos de todo lo que nos inspira, conseguimos llegar a algo nuevo. Algo crudo, sangrante y nuevo».

El interés por la oscuridad

El grupo reconoce su interés por la oscuridad. De hecho, su última sesión de fotos la hicieron en la Librería Aranfaybo mostrando un ocultismo autóctono de demonios regionales que cazaban a la perfección con letras como El Finao o Sapos y Culebras. «Nos gustan los cuentos de viejas y disfrutamos de regodearnos en la simbología, los cultos extraños e incluso la Ufología», añade. «El miedo, a menudo, es una fuente inacabable de inspiración. Si no, que se lo digan a los escritores del romanticismo oscuro del siglo XVIII y XIX». Sin embargo, también estas letras «guardan un ancla con el pasado y la tradición oral de nuestros abuelos y padres que a su vez, fueron advertidos por sus propios ancestros. Tiene algo de mágico pensar que reproducimos creencias y miedos similares a los que tenían nuestros antepasados con diferentes nombres o con diferentes rostros. Hacerlos música era inevitable».

Su participación en el Bib bang Vintage

Su participación en el Big Bang Vintage Festival del 2025 fue un punto de inflexión en su carrera. «Nos dio la seguridad como para mover nuestra música fuera del techo de cristal de las Islas Canarias e ilusionarnos con llegar a tocar fuera de aquí». Sin embargo, el grupo guarda cierto cariño a un concierto en el Lonestar de Tenerife. «Estuvimos presentando el Cartel del Big Bang Vintage Festival en la isla vecina en un evento en el que tocamos con Juan Puerta y los Picaportes», aclara. El próximo mes de octubre el grupo se enfrenta a su primer concierto internacional en la Sala SO36 de Berlín, dentro del Festival Canarias Calling. «Augura ser uno de los más interesantes de nuestra carrera y nos ofrece la oportunidad de abrirnos a un público más extenso y complejo», finaliza Medina.