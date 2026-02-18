Una «ambiciosa» versión de ‘Acis y Galatea’ llega al Bach Festival

Una «ambiciosa» versión moderna de la ópera barroca de Händel, Acis y Galatea, será «el proyecto central» del XII International Bach Festival que se celebrará entre el 28 de marzo y el 4 de abril próximos. Así lo señaló, durante la presentación, la directora artística del evento, Adriana Ilieva, que subrayó que dicho montaje que se escenificará los días 2 y 4 de abril a las 19.00 horas en el teatro Pérez Galdós, surge de una colaboración entre el Bach Festival y la Fundación Auditorio Teatro. «Será muy difícil para los artistas porque Händel requiere de un gran virtuosismo, pero estamos rodeados de magníficos intérpretes que en su mayoría son jóvenes cantantes», aseguró. Todos los demás conciertos serán en el Auditorio Alfredo Kraus.

Ilieva hizo estas declaraciones en una presentación a la que acudieron el director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez; el responsable de proyectos de la Fundación Mapfre Canarias David Batista; la directora de la Fundación Disa Sara Mateos, y director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler.

Una lectura contemporánea del mito clásico

Acis y Galatea contará con la dirección escénica de Bruno Berger-Gorski, la escenografía de Carlos Santos y la dirección musical del maestro húngaro Béni Csillag al frente de la Orquesta de Cámara del Festival. Se trata de «una lectura contemporánea del mito clásico», precisó, que traslada la acción al presente ya que la tragedia se desencadena tras la interrupción de una boda por un antiguo pretendiente celoso.

Solistas de gran proyección

El reparto reúne a solistas de gran proyección como la soprano canaria Ana Marqués como Galatea, el contratenor gallego Christian Gil-Borrelli en el papel de Acis, el barítono canario Román Bordón en el rol de Polifemo, el colombiano Julián Henao encarnando a Silvio, la canaria Jennibel Hernández como Clori y la asturiana Carla Sampedro en el rol de Filli.

El Bach Concertante

«Empezamos el programa con uno de los conciertos más reclamados», el Bach concertante, aclaró la directora. Este evento se celebrará en la sala de cámara del Auditorio, justo al inicio de la Semana Santa, el 28 de marzo, con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Sexteto Concertante del Festival, acompañado por el guitarrista Javier Lucío, la arpista Mayte Pardo Perelló, el violonchelista Iván Siso y el fagotista José Vicente «interpretando obras maestras de Bach, Vivaldi y Händel», señaló.

Órgano en concierto

El festival continuará el domingo 29 de marzo con el Órgano en Concierto en la Sala Sinfónica a través de «una maravillosa organista muy joven, de solo 23 años» pero muy galardonada, Hanna Schulte, quien trazará un puente entre el contrapunto de Bach, el sinfonismo de Mozart y las vanguardias francesas.

El Bach íntimo

El lunes 30, en la sala de cámara, se celebrará el Bach íntimo, con la presencia de la clavecinista griega Katerina Orfanoudaki «una habitual de nuestro festival» y el Ensemble Nexus que ejecutarán el Octeto de Mendelssohn. «una de las obras más importantes del repertorio camerístico», apuntó Ilieva, «que para nosotros fue un símbolo ya que a través de él se recuperó mucha música de Bach».

Los aperitivos

El programa se completa con los «conciertos pequeños, aperitivos, centrados en la danza», apuntó la directora, y que se celebran en la sala de exposiciones a las 12.30 horas. El primero, el 30 de marzo, cuenta con las presencias de la flautista Ester Esteban y el guitarrista Javier Lucío que presentan un programa que explora la evolución de la danza desde el barroco hasta la vanguardia. El segundo día, lo protagonizan los violonchelistas Irene Alvar y Pedro Fernández, quienes recorrerán el periodo barroco y el primer clasicismo.

Los diferentes puentes

La directora subrayó que «este festival nació con el objetivo principal de construir diferentes puentes». El principal «entre los músicos de las Islas y nuestros invitados, creando un diálogo imprescindible para que el festival sea especial». El segundo puente es el social, «algo que llevamos varios años llevándolo a cabo llevándolo a personas que no pueden acudir a las salas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y necesitan ser acompañados» y para los que tienen programado unos 20 conciertos a través de Mapfre. Y otra es la formación de jóvenes músicos, «dejar un legado, sembrando, tratando de educar y formar, gracias a la fundación Disa», destacando que «han pasado casi 400 jóvenes por nuestros talleres o clases magistrales y muchos de ellos se han convertido en grandes profesionales».

Un emocionante concierto

La presentación, que tuvo lugar en el salón Saint Saëns del teatro Pérez Galdós, incluyó un emocionante concierto. Por un lado, la propia Adriana Ilieva interpretó las emblemáticas piezas de Bach Allemande y Minuet de la Suite nº 1. Y por el otro, la niña Hanna Wasiota, de solo seis años, junto a su padre, Dariuz Wasiota, que forma parte del Sexteto Concertante del Festival, atacaron el Gavotte de Bach y concluyeron con el emocionante Minueto de Boccherini.