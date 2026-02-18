El montaje escénico 'SÁHARA. La barca del desierto' preseleccionado con seis candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas 2026

'SÁHARA. La barca del desierto', producida por el Teatro Pérez Galdós y la productora unahoramenos el pasado año, ha sido preseleccionada con seis candidaturas a la 28º edición de los Premios Max de las Artes Escénicas de España 2026, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el día 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. El montaje canario, dirigido por Mario Vega, está incluido en la lista en la que figuran un total de 174 espectáculos de los 512 inscritos a concurso.

Las seis preselecciones de 'SÁHARA. La barca del desierto' han sido designadas en las categorías de Mejor Espectáculo Teatral, Mejor Autoría Teatral Mario Vega y Ruth Sánchez), Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico (Héctor Muñoz), Mejor Dirección de Escena (Mario Vega), Mejor Diseño de Iluminación (Eduardo Vizuete) y Mejor Actriz (Marta Viera).

Organizados por SGAE, a través de la Fundación SGAE, el propósito de estos galardones (los Goya de las Artes Escénicas) es estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país, además de la promoción de los espectáculos de la temporada. Esta 29ª edición cuenta además con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del INAEM, y la colaboración del Grupo Eulen y Klemark. La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, a través del Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

El montaje teatral canario 'SÁHARA. La barca del desierto' se enmarca dentro del proyecto de artes escénicas denominado 'Laboratorio Galdós' y se concibe como un iluminador testimonio alrededor de uno de los conflictos más lacerantes y aún latentes en el tablero internacional: el del Sáhara Occidental y su pueblo, abandonado en el desierto cuando en 1975 el Gobierno español selló su retirada de dicho territorio dejándolo en manos de Marruecos, que inmediatamente lo invadió con su ejército ejerciendo hasta la fecha una despiadada represión sobre sus legítimos ciudadanos saharauis que intentan recuperar su patria usurpada.

La comisión seleccionadora de esta primera fase ha estado conformada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), que a su vez han sido designados por el Comité Organizador. Después de esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de la 29ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.

Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos especiales: el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.