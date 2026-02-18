El músico grancanario Hirahi Afonso triunfa en su primera gira en solitario en México

El timplista grancanario Hirahi Afonso triunfa en su primera gira en solitario en México, donde ha llenado distintos espacios culturales y salas de conciertos en Tampico, Xalapa, Puebla y Ciudad de México.

En sus tres primeros conciertos en el país azteca, Afonso ha presentado junto con el músico huasteco Eloy Zúñiga su nuevo espectáculo conjunto titulado De Canarias a La Huasteca. Se trata de una propuesta que hermana la música del grancanario con géneros tradicionales de dicha región, como el son huasteco o el huapango.

Ambos músicos han llenado las principales salas de estas localidades haciendo sonar, además de sus composiciones propias, la música tradicional canaria.

«Ha sido emocionante ver cómo el público mexicano ha acogido tanto mi música como la música tradicional de Canarias», confiesa Afonso, quien reconoce que «me siento honrado por poder conocer y nutrirme de los sones huasteco y jarocho, así como de las nuevas músicas emergentes en estos territorios».

La reacción de los asistentes a los primeros recitales del músico grancanario se destacó tanto por su afluencia como por la sorpresa unánime ante la proximidad musical de universos aparentemente distantes. Más allá de su virtuosismo como instrumentistas, el público admiró la natural comunión entre la música isleña y el folclore del sureste mexicano, acentuada y enriquecida por la transgresión que ambos músicos han llevado a cabo tanto en la jarana como en el timple canario.

Más fechas pendientes

Tras el éxito alcanzado en sus primeros conciertos, Afonso ofrecerá al público mexicano un par de conciertos más con la formación grande a la que nos tiene acostumbrados, repitiendo plaza en Ciudad de México y Xalapa.

«Me hace muchísima ilusión tocar mi música en salas históricas como Cauz, en Xalapa, o Foro del Tejedor en Ciudad de México, por las que han pasado los músicos más grandes del continente latinoamericano del que tanto he aprendido. Tocar las canciones de mis álbumes aquí me hace sentir profundamente privilegiado».

El artista ofrecerá sus últimos conciertos de la gira mañana, en Foro del Tejedor, en Ciudad de México, y el sábado 21 en Cauz, Xalapa. Además, también ha sido invitado por la Universidad Panamericana de Ciudad de México para impartir una masterclass donde hablará de su repertorio propio y su visión de la música, así como de las técnicas que usa para abordar el instrumento y cómo enfoca su proceso creativo.